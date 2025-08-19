Financial Times: Η Ουκρανία θα αγοράσει όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ως αντάλλαγμα για τις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας
Σύμφωνα με τους FT, Κίεβο και Ουάσινγκτον θα συνάψουν επίσης συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones σε συνεργασία με ουκρανικές εταιρείες
Μια νέα διάσταση στο «παζάρι» των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φέρνουν στο φως οι Financial Times.
Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται έγγραφο που έχει περιέλθει στην κατοχή των Financial Times, η Ουκρανία θα δεσμευτεί να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που αποσκοπεί να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από μια ειρηνευτική διευθέτηση με τη Ρωσία.
Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι, βάσει των προτάσεων, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν επίσης συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones σε συνεργασία με ουκρανικές εταιρείες.
