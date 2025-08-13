Σοκ στη Μελβούρνη από τη δολοφονία της Ελληνοαυστραλής και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της - Ο δράστης μετά πήγε για μπέργκερ
ΚΟΣΜΟΣ
Αυστραλία Μελβούρνη Δολοφονία Έγκλημα Δράστης

Σοκ στη Μελβούρνη από τη δολοφονία της Ελληνοαυστραλής και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της - Ο δράστης μετά πήγε για μπέργκερ

Χαμογελαστός εμφανίστηκε στο δικαστήριο ο 34χρονος Ρος Τζαντ - Η Αθηνά Γεωργοπούλου ήταν 5 μηνών έγκυος

Σοκ στη Μελβούρνη από τη δολοφονία της Ελληνοαυστραλής και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της - Ο δράστης μετά πήγε για μπέργκερ
Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η είδηση της διπλής δολοφονίας της 39χρονης Ελληνοαυστραλή Αθηνάς Γεωργοπούλου και του 50χρονου συντρόφου της, Άντριου Γκαν, το βράδυ της Δευτέρας με τις αρχές να έχουν συλλάβει τον 34χρονο άστεγο Ρος Τζαντ.

Ο 34χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστήριο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με αυστραλιανά μέσα να μεταφέρουν ότι ήταν χαμογελαστός και ψύχραιμος σε βαθμό που όταν σκόνταψε μπαίνοντας στην αίθουσα να πει «σκόνταψα, είμαι καλά».

Σκίτσο του 34χρονου δράστη της διπλής δολοφονίας από την παρουσία του στο δικαστήριο


Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση ζήτησαν 10 ημέρες προθεσμία για να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία καθώς, όπως επισήμαναν, η Γεωργοπούλου ήταν πέντε μηνών έγκυος περιμένοντας κορίτσι.

Μετά το έγκλημα πήγε για μπέργκερ

Ο Τζαντ συνελήφθη τέσσερις ώρες μετά τη διπλή δολοφονία στη Μελβούρνη, στις 01:40 τα ξημερώματα της Τρίτης, στον σταθμό Westall, περίπου 6 χιλιόμετρα από το σημείο του εγκλήματος. Είχε μαζί του δύο μεγάλα σκυλιά και, σύμφωνα με τις Αρχές, γνώριζε τα θύματα.

Σύμφωνα με το κανάλι 7news.com.au, ο 34χρονος περίπου 40 λεπτά μετά το διπλό έγκλημα, τα κίνητρα για το οποίο δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί, πήγε σε φαστ φουντ για φάει μπέργκερ.

Πελάτης περιέγραψε ότι είδε τον Τζαντ να μπαίνει ξυπόλυτος μαζί με τα δύο σκυλιά του, δύο γερμανικούς ποιμενικούς. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα και αφού είχε παραγγείλει δύο τσίζμπεργκερ, και ένα αναψυκτικό, ο 34χρονος έφυγε αφήνοντας πίσω του τα δύο σκυλιά.

Τα σκυλιά που είχε μαζί του ο 34χρονος δράστης


Γείτονες ανακάλυψαν το ζευγάρι

Γείτονας του σπιτιού που έμεναν η Γεωργοπούλου και ο σύντροφός της περιέγραψε ότι το βράδυ της Δευτέρας άκουσε καβγά και φωνές καθώς και συνεχή γαυγίσματα από σκυλιά.

Σύμφωνα με την ίδια, το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά οπότε αρχικά δεν έδωσαν μεγάλη σημασία. Ωστόσο ο συγκάτοικός της βγήκε για να δει αν μπορούσε να βοηθήσει και τότε είδε έναν άνδρα να απομακρύνεται προς άγνωστη κατεύθυνση.

Όταν πλησίασε το σπίτι αντιλήφθηκε τα δύο πτώματα και κάποια γκράφιτι με φράσεις όπως «U R Gay», «Enough is Enough», «Betrayal» και «Karma», που είχαν γραφτεί με κίτρινη-πράσινη και μαύρη μπογιά σε φράχτες και τοίχους, και ερευνάται αν σχετίζονται με το έγκλημα.

Όταν, μάλιστα, είδε το κεφάλι του Γκαν καρφωμένο σε ένα ξύλο «αρχικά το πέρασε για μια πινακίδα STOP πριν να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για ένα κομμένο κεφάλι».

Τα γκράφιτι έξω από το σπίτι της 39χρονης Ελληνοαυστραλής



Συγκινεί το αντίο της μητέρας της Αθηνάς Γεωργοπούλου

Η Αθηνά Γεωργοπούλου ανυπομονούσε να γίνει μητέρα. «Ήταν τόσο χαρούμενη γιατί δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει παιδί» δήλωσε στη Herald Sun η θεία της, Πάτι Ντιλβερίδη, προσθέτοντας πως είχε μιλήσει μαζί της δύο μέρες πριν και την είχε ακούσει ευτυχισμένη.

Η Γεωργοπούλου φρόντιζε τη μητέρα της, ενώ εργαζόταν σε τμήματα εξυπηρέτησης πελατών εταιρειών ηλεκτρισμού και ασφάλισης.

Σε ανάρτησή της στο Facebook η μητέρα της 39χρονης, Πέτυ Γεωργοπούλου, έγραψε για την κόρη της: «Καρδούλα μου, έφυγες από τη ζωή τόσο άδικα που ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Τις τελευταίες μέρες ήσουν τόσο ευτυχισμένη – φτιάχναμε όνειρα μαζί για την μικρή εγγονή σου που θα έφερνες στη ζωή σου. Και ξαφνικά, όλα σβήστηκαν σε μια νύχτα, όταν ένας [υποτιθέμενος] δολοφόνος έκοψε το νήμα της ζωής σου και της ζωής της εγγονούλας μου που θα έφερνες στον κόσμο σε τέσσερις μήνες. Όσο και αν μας χώρισαν, δεν θα σταματήσω ποτέ να σε αγαπώ. Για πάντα. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, κοριτσάκι μου, στο φως των αγγέλων».

KARDOULA MOU EFYGES TOSO ADIKA APO TIN ZOI POU DEN MPORO AKOMI NA TO PISTEPSO TIS TELEFTEES MERES EISOUN TOSO XAROUMENI...

Posted by Petty Georgopoulos on Tuesday, August 12, 2025

