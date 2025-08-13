Σεμερτζίδου - Μαγειρίας: Η ιστορία του ζευγαριού που ψάχνει η Αρχή για το «Ξέπλυμα» για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ferrari και το… Κακοσάλεσι

«Ιφτά γιλάδια κι ένα στρέμμα πώλησα κι πήρα μια κουρσάρα απού πιτάει, στην τράπιζα κομπόδιμα κατάθισα κι έχω η ψυχή μου ό,τι ζητάει» (από το «Ποιμενικό ροκ» του Γιάννη Μηλιώκα)

Τα κοπάδια βοοειδών του Μαγειρία (φωτ. από το ypaithros.gr.). Ο ίδιος και η μητέρα του έχουν λάβει, σε διάστημα έξι ετών, επιδοτήσεις 1,5 εκατ. ευρώ

1.000 αγελάδες

Τώρα, η ίδια φέρεται να είναι το ένα από τα δέκα πρόσωπα που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος: κλιμάκιο της Αρχής έκανε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναζητώντας στοιχεία, αρχεία και έγγραφα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα πρόσωπα ενδιαφέροντος έλαβαν νόμιμα τις επιδοτήσεις που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια μέσω του Οργανισμού. Μαγειρίας και Σεμερτζίδου ήρθαν στο επίκεντρο της επικαιρότητας όταν έγινε γνωστό ότι η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος δέσμευσε τις περιουσίες δύο κτηνοτρόφων που είχαν λάβει υπέρογκες επιδοτήσεις και ο ένας «αναγνωρίστηκε» ότι είναι ο Μαγειρίας. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον σύντροφό της, η Σεμερτζίδου, με δημόσια δήλωσή της, υποστηρίζει ότι «ανεξάρτητα από το τι λέγεται, δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς, από καμία Αρχή, ούτε εμάς ούτε την οικογένειά μας» και πρόσθεσε ότι οι Αρχές που ασχολούνται με την υπόθεση ξέρουν ποιοι είναι οι δύο που ελέγχονται. «Γιατί δεν βγαίνουν να πουν ότι δεν είμαστε εμείς, τη στιγμή που βλέπουν ότι δεχόμαστε μια άδικη και πρωτοφανή επίθεση; Οι επιδοτήσεις που έχουμε λάβει είναι καθόλα νόμιμες». Πάντως, οι επιδοτήσεις που έλαβε η οικογένεια Μαγειρία - Σεμερτζίδου αποτελούν το αντικείμενο προκαταρκτικής εξέτασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.Η Πόπη Σεμερτζίδου και ο Χρήστος Μαγειρίας είναι ζευγάρι εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, ζουν μεταξύ Τρικάλων και Καλαμπάκας και συχνά η 47χρονη γυναίκα κάθεται στο τιμόνι των πολυτελών αυτοκινήτων του συντρόφου της. Ηκαι ητου Χρήστου Μαγειρία αποκτήθηκαν το 2004 και το 2016. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα εισοδήματά του δικαιολογούν απόλυτα και την αγορά και τη διατήρηση των πολυτελών αυτοκινήτων, η ιστορία όμως θυμίζει τους στίχους του Γιάννη Μηλιώκα από το «Κακοσάλεσι», στο σημείο που λέει «ιφτά γιλάδια κι ένα στρέμμα πώλησα κι πήρα μια κουρσάρα απού πιτάει, στην τράπιζα κομπόδιμα κατάθισα κι έχω η ψυχή μου ό,τι ζητάει».Ο Χρήστος Μαγειρίας και οι αδελφές του είναι η τρίτη γενιά κτηνοτρόφων της οικογένειας, με τον παππού τους να ξεκινά από την περιοχή του Μετσόβου γύρω στο 1920 και να φτάνει να έχει κοπάδι άνω των 5.000 αιγοπροβάτων. Η οικογενειακή επιχείρηση εκτροφής απογειώθηκε από τον πατέρα του Μαγειρία, Αλέξανδρο, ο οποίος έκανε αγορές μεγάλων εκτάσεων στην Κέρκυρα και την Ηγουμενίτσα, έχοντας τη γυναίκα του, που κατάγεται από το Κεφαλόβρυσο Ιωαννίνων, τα τέσσερα κορίτσια και τον γιο τους από μικρά μαζί του στη δουλειά: από τις τέσσερις αδελφές, μόνο η μία δεν ασχολείται πια με την κτηνοτροφία, ενώ η Ασημίνα Μαγειρία έχει γίνει γνωστή ως η «καουμπόισσα κτηνοτρόφος», λόγω του ιδιαίτερου στυλ της. «Η αδελφή μου είναι αντάρτισσα», λέει τρυφερά ο Χρήστος Μαγειρίας.Ο πατέρας της οικογένειας, Αλέκος Μαγειρίας, αποκτά εκτάσεις στον Παντοκράτορα της Κέρκυρας και φτιάχνει χειμαδιά, οι τραπεζικοί του λογαριασμοί μεγαλώνουν, αλλά η μεγαλύτερή του επένδυση αποδεικνύεται ότι ήταν η αγορά εκτάσεων στην Ηγουμενίτσα. Αυτές οι εκτάσεις απαλλοτριώθηκαν «έναντι ενός τεράστιου ποσού», όπως λέει ο Χρήστος Μαγειρίας, προκειμένου να γίνει το νέο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Ο πατέρας έχει φύγει από τη ζωή, αλλά η χήρα του και τα παιδιά του, εκτός από κτήματα, ζωικό κεφάλαιο έχουν και μεγάλη ρευστότητα.Εκτρέφουν αιγοπρόβατα, κυρίως ελληνικές φυλές, και το 1993 -πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας τους- ξεκινούν και την εκτροφή των βοοειδών. Μόνος του ο Μαγειρίας έχει πάνω από 250 ζώα, πολλά περισσότερα η μητέρα του και γι’ αυτό οι επιδοτήσεις στο δικό της όνομα είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δικές του. «Με έχουν ελέγξει και ξαναελέγξει, όποιος κάνει ελέγχους έχει μετρήσει τα δικά μου ζώα», υποστηρίζει, με τη σύντροφό του να αναρτά εικόνες από τα κοπάδια, υποστηρίζοντας το ίδιο. Οτι δηλαδή τα ζώα μετρήθηκαν και βρέθηκαν σωστά.Το ζευγάρι, μάλιστα, είχε περιγράψει στο παρελθόν, στο πλαίσιο ρεπορτάζ για την «Υπαιθρο Χώρα» πώς μεταφέρουν σχεδόν 1.000 βοοειδή από την Καλαμπάκα σε βοσκοτόπια στο Μέτσοβο. Η διαδρομή, έλεγαν, γίνεται πεζή, συνοδεία δέκα ανθρώπων και… 36 σκύλων, αλλά και με drones, ώστε να εντοπίζονται γελάδες που τυχόν θα ξέμεναν στη διαδρομή. Οπως ανέφερε το ίδιο ρεπορτάζ, τα κοπάδια μεταφέρονταν στις Μηλιές του Μετσόβου, όπου υπάρχουν 47.000 στρέμματα βοσκοτόπων. Στα χειμαδιά της Καλαμπάκας τα ζώα βόσκουν και εκτρέφονται μαζί με 1.000 αιγοπρόβατα σε μια έκταση 6.500 στρεμμάτων, ενώ για να μπορέσει να καλύψει στο σύνολο τις διατροφικές ανάγκες των ζώων τη χειμερινή περίοδο, ο Χρήστος Μαγειρίας καλλιεργεί περίπου 300 στρέμματα με μηδική και βρώμη.Η Ferrari του Μαγειρία, πάντως, δεν απασχόλησε τώρα για πρώτη φορά, επειδή η Πόπη Σεμερτζίδου έκανε αναρτήσεις στο τιμόνι της. Το 2015 στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης της Ασφάλειας Αττικής για αρχαιοκαπηλία είχε γίνει έρευνα σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Μαγειρία. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί είχαν ανοίξει το… γκαράζ που βρισκόταν δίπλα στη στάνη και μέσα ήταν σταθμευμένη η απαστράπτουσα Ferrari και άλλα τρία αυτοκίνητα. Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του κτηνοτρόφου, όπου ζούσε με τη μητέρα του, βρέθηκαν τρία όπλα, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ εκείνος και η μητέρα του είχαν προσαχθεί. Το πολυτελές αυτοκίνητο προκάλεσε απορίες στους αστυνομικούς, ωστόσο τα επιχειρήματα που προέβαλε ο Χρήστος Μαγειρίας ότι τα όπλα ήταν της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και είχαν μείνει στο σπίτι από τον πατέρα του αποδείχθηκαν πειστικά, αφού δεν κινήθηκε καμιά ποινική διαδικασία σε βάρος του. Μάλιστα, όπως φέρεται να έχει πει, όταν ζήτησαν πίσω τα όπλα, αφού ήταν οικογενειακά κειμήλια, είχαν χαθεί και δεν τους επεστράφησαν ποτέ.