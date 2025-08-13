Σεμερτζίδου - Μαγειρίας: Η ιστορία του ζευγαριού που ψάχνει η Αρχή για το «Ξέπλυμα» για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Σεμερτζίδου - Μαγειρίας: Η ιστορία του ζευγαριού που ψάχνει η Αρχή για το «Ξέπλυμα» για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο κτηνοτρόφος Χρήστος Μαγειρίας δεν αρνείται ότι με τη μητέρα του έχουν λάβει επιδοτήσεις, ενώ η σύντροφός του Καλλιόπη Σεμερτζίδου πήρε 96.000 ευρώ με τα οποία αγόρασε ένα τρακτέρ και μάλιστα το... φθηνότερο
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ηταν λίγο μετά την Πρωτοχρονιά του 2017, όταν 17 κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΣΔΟΕ έσπευδαν στη Λεπενού της Αιτωλοακαρνανίας: μια σειρά από καταγγελίες και μία δήλωση, σύμφωνα με την οποία η Λεπενού ήταν η δεύτερη περιοχή στον κόσμο μετά το Τέξας σε αριθμό βοοειδών, είχε κάνει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να κινητοποιηθούν. Ο αστικός μύθος (;) λέει ότι επί μέρες οι αγελάδες που εκτρέφονταν στην περιοχή έκαναν… εκδρομές στις καρότσες των αγροτικών, μεταφερόμενες από τη μία εκτροφή στην άλλη, για να βρεθούν στο μέτρημα τα ζώα που είχαν δηλωθεί και των οποίων οι ιδιοκτήτες τους είχαν λάβει επιδότηση.
Οι έλεγχοι έδειξαν ασυμφωνία ανάμεσα στα δηλωμένα και τα ζώα που εκτρέφονταν πραγματικά, επιδοτήσεις περικόπηκαν, πρόστιμα επιβλήθηκαν. Εβδομήντα κτηνοτρόφοι από το χωριό δικάστηκαν και οι περισσότεροι αθωώθηκαν.
Ανάμεσα σε εκείνους που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο του «σκανδάλου της Λεπενούς» ήταν και ο Χρήστος Μαγειρίας. Αν και ο 50χρονος κινείται μεταξύ Καλαμπάκας και Μετσόβου, εντούτοις στην καταγγελία που περιλάμβανε 167 κτηνοτρόφους για παράνομες επιδοτήσεις υπήρχε και το δικό του όνομα, αλλά δεν αποδείχθηκε παρανομία από την πλευρά του.
Τις τελευταίες ημέρες, ο Χρήστος Μαγειρίας μαζί με τη σύντροφό του Καλλιόπη (Πόπη) Σεμερτζίδου βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Οι δυο τους απέχουν πολύ από τη στερεοτυπική εικόνα ενός ζευγαριού της υπαίθρου που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει εσχάτως επεκταθεί και σε μια εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην Καλαμπάκα, ενώ στην Ηπειρο, και ειδικά στο Ζαγόρι, κάτοικοι θυμούνται τη δυσκολία του μεγαλοκτηνοτρόφου να κινηθεί στα ηπειρώτικα καλντερίμια με την αγαπημένη του Ferrari.
Μάλιστα, ο Χρήστος Μαγειρίας, αναφερόμενος στη σύντροφό του, που είχε πολιτευτεί στην Κοζάνη με τη Ν.Δ. το 2019 και μέχρι τις αρχές της εβδομάδας, όταν και υπέβαλε την παραίτησή της, ήταν συντονίστρια αγροτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας του κυβερνώντος κόμματος, μιλάει για «ανθρωποφαγία» με κίνητρα καθαρά πολιτικά. «Δεν της αξίζει αυτό που συμβαίνει. Δέχεται απειλητικά μηνύματα, υβριστικά, κι όλο αυτό γιατί είχε πολιτευτεί», λέει στο «ΘΕΜΑ» και προσθέτει ότι και ο ίδιος είχε βρεθεί κοντά στο να πολιτευτεί με τη Ν.Δ. στις εκλογές του 2012.
Τα δύο αδέλφια καθετοποιούν την παραγωγή τους και παρασκευάζουν και τυποποιούν καλλυντικά και άλλα προϊόντα, τα οποία διαθέτουν εντός κι εκτός Ελλάδας. Το 2018, η Πόπη Σεμερτζίδου και ο αδελφός της Λάζαρος βραβεύτηκαν στις Βρυξέλλες ως οι καλύτεροι Νέοι Ελληνες Αγρότες. Αυτή η βράβευση φαίνεται ότι της άνοιξε και τον δρόμο για τις εκλογικές λίστες της Ν.Δ. στην Κοζάνη. Το σύνθημά της στις εκλογές του 2019, «Επιλέγω τη νέα γενιά», έπεισε 3.210 ψηφοφόρους, αλλά δεν ήταν αρκετοί για να της δώσουν εισιτήριο για τη Βουλή, αφού κατετάγη έκτη και ήταν δεύτερη επιλαχούσα.
Στις εκλογές του 2023 δεν περιλήφθηκε στις λίστες των υποψηφίων βουλευτών, ήταν όμως υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό Κασαπίδη, χωρίς, και πάλι, να καταφέρει να εκλεγεί, αφού πήρε 2.311 σταυρούς και κατετάγη όγδοη, με τον συνδυασμό να λαμβάνει δύο έδρες στην Κοζάνη.
Οι έλεγχοι έδειξαν ασυμφωνία ανάμεσα στα δηλωμένα και τα ζώα που εκτρέφονταν πραγματικά, επιδοτήσεις περικόπηκαν, πρόστιμα επιβλήθηκαν. Εβδομήντα κτηνοτρόφοι από το χωριό δικάστηκαν και οι περισσότεροι αθωώθηκαν.
Ανάμεσα σε εκείνους που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο του «σκανδάλου της Λεπενούς» ήταν και ο Χρήστος Μαγειρίας. Αν και ο 50χρονος κινείται μεταξύ Καλαμπάκας και Μετσόβου, εντούτοις στην καταγγελία που περιλάμβανε 167 κτηνοτρόφους για παράνομες επιδοτήσεις υπήρχε και το δικό του όνομα, αλλά δεν αποδείχθηκε παρανομία από την πλευρά του.
Τις τελευταίες ημέρες, ο Χρήστος Μαγειρίας μαζί με τη σύντροφό του Καλλιόπη (Πόπη) Σεμερτζίδου βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Οι δυο τους απέχουν πολύ από τη στερεοτυπική εικόνα ενός ζευγαριού της υπαίθρου που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει εσχάτως επεκταθεί και σε μια εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στην Καλαμπάκα, ενώ στην Ηπειρο, και ειδικά στο Ζαγόρι, κάτοικοι θυμούνται τη δυσκολία του μεγαλοκτηνοτρόφου να κινηθεί στα ηπειρώτικα καλντερίμια με την αγαπημένη του Ferrari.
«Εχω τζίρους εκατομμυρίων»Με δημόσιες τοποθετήσεις του, ο κτηνοτρόφος δεν αρνείται ότι εκείνος και η μητέρα του έχουν λάβει, σε διάστημα έξι ετών, επιδοτήσεις που αγγίζουν τα 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ, σύμφωνα με τα όσα είπε, στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και 96.000 ευρώ που έλαβε η σύντροφός του. «Εχω τζίρους εκατομμυρίων, τεράστιο ζωικό κεφάλαιο και όλα δικαιολογούνται πλήρως. Με έχουν ελέγξει και ξαναελέγξει και ήμουν πάντα σωστός», δηλώνει. Οπως είπε μάλιστα, στο «ΘΕΜΑ», οι 87.000 ευρώ από το σύνολο της επιδότησης που έλαβε η σύντροφός του αφορούν την αγορά τρακτέρ, στο πλαίσιο προγράμματος-σχεδίου βελτίωσης του εξοπλισμού της. «Ενα τρακτέρ πήρε, και μάλιστα το φθηνότερο από τα τρία που μπορούσε να επιλέξει βάσει του προγράμματος», υποστηρίζει.
Μάλιστα, ο Χρήστος Μαγειρίας, αναφερόμενος στη σύντροφό του, που είχε πολιτευτεί στην Κοζάνη με τη Ν.Δ. το 2019 και μέχρι τις αρχές της εβδομάδας, όταν και υπέβαλε την παραίτησή της, ήταν συντονίστρια αγροτικών πόρων και γυναικείας επιχειρηματικότητας του κυβερνώντος κόμματος, μιλάει για «ανθρωποφαγία» με κίνητρα καθαρά πολιτικά. «Δεν της αξίζει αυτό που συμβαίνει. Δέχεται απειλητικά μηνύματα, υβριστικά, κι όλο αυτό γιατί είχε πολιτευτεί», λέει στο «ΘΕΜΑ» και προσθέτει ότι και ο ίδιος είχε βρεθεί κοντά στο να πολιτευτεί με τη Ν.Δ. στις εκλογές του 2012.
Καλύτεροι Νέοι ΑγρότεςΗ Πόπη Σεμερτζίδου από την Ξηρολίμνη Κοζάνης μεγάλωσε στη Γερμανία, όπου είχαν μεταναστεύσει οι γονείς της. Με την επιστροφή της οικογένειας στην Ελλάδα και την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Μάρκετινγκ άνοιξε αρχικά μια καφετέρια-εστιατόριο στην Κοζάνη και κάποια χρόνια αργότερα, μαζί με τον αδελφό της άρχισαν να καλλιεργούν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά - οι καλλιέργειες εκτείνονται πλέον σε 300 στρέμματα.
Τα δύο αδέλφια καθετοποιούν την παραγωγή τους και παρασκευάζουν και τυποποιούν καλλυντικά και άλλα προϊόντα, τα οποία διαθέτουν εντός κι εκτός Ελλάδας. Το 2018, η Πόπη Σεμερτζίδου και ο αδελφός της Λάζαρος βραβεύτηκαν στις Βρυξέλλες ως οι καλύτεροι Νέοι Ελληνες Αγρότες. Αυτή η βράβευση φαίνεται ότι της άνοιξε και τον δρόμο για τις εκλογικές λίστες της Ν.Δ. στην Κοζάνη. Το σύνθημά της στις εκλογές του 2019, «Επιλέγω τη νέα γενιά», έπεισε 3.210 ψηφοφόρους, αλλά δεν ήταν αρκετοί για να της δώσουν εισιτήριο για τη Βουλή, αφού κατετάγη έκτη και ήταν δεύτερη επιλαχούσα.
Στις εκλογές του 2023 δεν περιλήφθηκε στις λίστες των υποψηφίων βουλευτών, ήταν όμως υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον συνδυασμό Κασαπίδη, χωρίς, και πάλι, να καταφέρει να εκλεγεί, αφού πήρε 2.311 σταυρούς και κατετάγη όγδοη, με τον συνδυασμό να λαμβάνει δύο έδρες στην Κοζάνη.
Τώρα, η ίδια φέρεται να είναι το ένα από τα δέκα πρόσωπα που ερευνά η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος: κλιμάκιο της Αρχής έκανε μέσα στην εβδομάδα που πέρασε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναζητώντας στοιχεία, αρχεία και έγγραφα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα πρόσωπα ενδιαφέροντος έλαβαν νόμιμα τις επιδοτήσεις που έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια μέσω του Οργανισμού. Μαγειρίας και Σεμερτζίδου ήρθαν στο επίκεντρο της επικαιρότητας όταν έγινε γνωστό ότι η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος δέσμευσε τις περιουσίες δύο κτηνοτρόφων που είχαν λάβει υπέρογκες επιδοτήσεις και ο ένας «αναγνωρίστηκε» ότι είναι ο Μαγειρίας. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον σύντροφό της, η Σεμερτζίδου, με δημόσια δήλωσή της, υποστηρίζει ότι «ανεξάρτητα από το τι λέγεται, δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς, από καμία Αρχή, ούτε εμάς ούτε την οικογένειά μας» και πρόσθεσε ότι οι Αρχές που ασχολούνται με την υπόθεση ξέρουν ποιοι είναι οι δύο που ελέγχονται. «Γιατί δεν βγαίνουν να πουν ότι δεν είμαστε εμείς, τη στιγμή που βλέπουν ότι δεχόμαστε μια άδικη και πρωτοφανή επίθεση; Οι επιδοτήσεις που έχουμε λάβει είναι καθόλα νόμιμες». Πάντως, οι επιδοτήσεις που έλαβε η οικογένεια Μαγειρία - Σεμερτζίδου αποτελούν το αντικείμενο προκαταρκτικής εξέτασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Η Ferrari και το… ΚακοσάλεσιΗ Πόπη Σεμερτζίδου και ο Χρήστος Μαγειρίας είναι ζευγάρι εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, ζουν μεταξύ Τρικάλων και Καλαμπάκας και συχνά η 47χρονη γυναίκα κάθεται στο τιμόνι των πολυτελών αυτοκινήτων του συντρόφου της. Η Ferrari και η Porsche του Χρήστου Μαγειρία αποκτήθηκαν το 2004 και το 2016. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα εισοδήματά του δικαιολογούν απόλυτα και την αγορά και τη διατήρηση των πολυτελών αυτοκινήτων, η ιστορία όμως θυμίζει τους στίχους του Γιάννη Μηλιώκα από το «Κακοσάλεσι», στο σημείο που λέει «ιφτά γιλάδια κι ένα στρέμμα πώλησα κι πήρα μια κουρσάρα απού πιτάει, στην τράπιζα κομπόδιμα κατάθισα κι έχω η ψυχή μου ό,τι ζητάει».
Ο Χρήστος Μαγειρίας και οι αδελφές του είναι η τρίτη γενιά κτηνοτρόφων της οικογένειας, με τον παππού τους να ξεκινά από την περιοχή του Μετσόβου γύρω στο 1920 και να φτάνει να έχει κοπάδι άνω των 5.000 αιγοπροβάτων. Η οικογενειακή επιχείρηση εκτροφής απογειώθηκε από τον πατέρα του Μαγειρία, Αλέξανδρο, ο οποίος έκανε αγορές μεγάλων εκτάσεων στην Κέρκυρα και την Ηγουμενίτσα, έχοντας τη γυναίκα του, που κατάγεται από το Κεφαλόβρυσο Ιωαννίνων, τα τέσσερα κορίτσια και τον γιο τους από μικρά μαζί του στη δουλειά: από τις τέσσερις αδελφές, μόνο η μία δεν ασχολείται πια με την κτηνοτροφία, ενώ η Ασημίνα Μαγειρία έχει γίνει γνωστή ως η «καουμπόισσα κτηνοτρόφος», λόγω του ιδιαίτερου στυλ της. «Η αδελφή μου είναι αντάρτισσα», λέει τρυφερά ο Χρήστος Μαγειρίας.
Ο πατέρας της οικογένειας, Αλέκος Μαγειρίας, αποκτά εκτάσεις στον Παντοκράτορα της Κέρκυρας και φτιάχνει χειμαδιά, οι τραπεζικοί του λογαριασμοί μεγαλώνουν, αλλά η μεγαλύτερή του επένδυση αποδεικνύεται ότι ήταν η αγορά εκτάσεων στην Ηγουμενίτσα. Αυτές οι εκτάσεις απαλλοτριώθηκαν «έναντι ενός τεράστιου ποσού», όπως λέει ο Χρήστος Μαγειρίας, προκειμένου να γίνει το νέο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Ο πατέρας έχει φύγει από τη ζωή, αλλά η χήρα του και τα παιδιά του, εκτός από κτήματα, ζωικό κεφάλαιο έχουν και μεγάλη ρευστότητα.
Εκτρέφουν αιγοπρόβατα, κυρίως ελληνικές φυλές, και το 1993 -πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας τους- ξεκινούν και την εκτροφή των βοοειδών. Μόνος του ο Μαγειρίας έχει πάνω από 250 ζώα, πολλά περισσότερα η μητέρα του και γι’ αυτό οι επιδοτήσεις στο δικό της όνομα είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δικές του. «Με έχουν ελέγξει και ξαναελέγξει, όποιος κάνει ελέγχους έχει μετρήσει τα δικά μου ζώα», υποστηρίζει, με τη σύντροφό του να αναρτά εικόνες από τα κοπάδια, υποστηρίζοντας το ίδιο. Οτι δηλαδή τα ζώα μετρήθηκαν και βρέθηκαν σωστά.
1.000 αγελάδεςΤο ζευγάρι, μάλιστα, είχε περιγράψει στο παρελθόν, στο πλαίσιο ρεπορτάζ για την «Υπαιθρο Χώρα» πώς μεταφέρουν σχεδόν 1.000 βοοειδή από την Καλαμπάκα σε βοσκοτόπια στο Μέτσοβο. Η διαδρομή, έλεγαν, γίνεται πεζή, συνοδεία δέκα ανθρώπων και… 36 σκύλων, αλλά και με drones, ώστε να εντοπίζονται γελάδες που τυχόν θα ξέμεναν στη διαδρομή. Οπως ανέφερε το ίδιο ρεπορτάζ, τα κοπάδια μεταφέρονταν στις Μηλιές του Μετσόβου, όπου υπάρχουν 47.000 στρέμματα βοσκοτόπων. Στα χειμαδιά της Καλαμπάκας τα ζώα βόσκουν και εκτρέφονται μαζί με 1.000 αιγοπρόβατα σε μια έκταση 6.500 στρεμμάτων, ενώ για να μπορέσει να καλύψει στο σύνολο τις διατροφικές ανάγκες των ζώων τη χειμερινή περίοδο, ο Χρήστος Μαγειρίας καλλιεργεί περίπου 300 στρέμματα με μηδική και βρώμη.
Η Ferrari του Μαγειρία, πάντως, δεν απασχόλησε τώρα για πρώτη φορά, επειδή η Πόπη Σεμερτζίδου έκανε αναρτήσεις στο τιμόνι της. Το 2015 στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης της Ασφάλειας Αττικής για αρχαιοκαπηλία είχε γίνει έρευνα σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του Μαγειρία. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί είχαν ανοίξει το… γκαράζ που βρισκόταν δίπλα στη στάνη και μέσα ήταν σταθμευμένη η απαστράπτουσα Ferrari και άλλα τρία αυτοκίνητα. Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του κτηνοτρόφου, όπου ζούσε με τη μητέρα του, βρέθηκαν τρία όπλα, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ εκείνος και η μητέρα του είχαν προσαχθεί. Το πολυτελές αυτοκίνητο προκάλεσε απορίες στους αστυνομικούς, ωστόσο τα επιχειρήματα που προέβαλε ο Χρήστος Μαγειρίας ότι τα όπλα ήταν της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και είχαν μείνει στο σπίτι από τον πατέρα του αποδείχθηκαν πειστικά, αφού δεν κινήθηκε καμιά ποινική διαδικασία σε βάρος του. Μάλιστα, όπως φέρεται να έχει πει, όταν ζήτησαν πίσω τα όπλα, αφού ήταν οικογενειακά κειμήλια, είχαν χαθεί και δεν τους επεστράφησαν ποτέ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα