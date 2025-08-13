Πλοίο bulk carrier εμβόλισε τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία που αγνοείται - Οι φωτογραφίες που «έκαψαν» τον καπετάνιο
Πλοίο bulk carrier εμβόλισε τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία που αγνοείται - Οι φωτογραφίες που «έκαψαν» τον καπετάνιο
Αν και υποστήριξε ότι δεν κατάλαβε την πρόσκρουση, έχει καταγραφεί σε βίντεο να επιθεωρεί το πλοίο του όταν έδεσε στη Σμύρνη - Κανένα ίχνος ακόμα του Χαλίτ Γιουκάι
Στη σύλληψη του καπετάνιου του πλοίου μεταφοράς ξηρού φορτίου (bulk carrier) Arel 7 προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία σχετικά με το ναυτικό ατύχημα μετά το οποίο εξαφανίστηκε ο επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που είχε φύγει στις 4 Αυγούστου από τη Γιάλοβα, της νοτιοδυτικής Τουρκίας, με προορισμό τη Μύκονο.
Η σύλληψη του καπετάνιου έγινε μετά από φωτογραφίες και βίντεο που τον δείχνουν να επιθεωρεί το πλοίο του λίγες ώρες μετά την σύγκρουσή του με τη θαλαμηγό του Γιουκάι, η οποία βρέθηκε μισοβυθισμένη το μεσημέρι της 5ης Αυγούστου.
Όπως φαίνεται στα καρέ από τη Hurryiet, ο καπετάνιος φαίνεται να παρατηρεί τη ζημιά στο πλοίο του όταν έδεσε στη Σμύρνη, δείγμα ότι αντιλήφθηκε τη σύγκρουση με τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία, αντίθετα με ό,τι είχε ισχυριστεί όταν ανακρίθηκε από αστυνομικούς.
Δείτε τα καρέ που δημοσιοποίηση η Hurryiet
Στην πρώτη του κατάθεση ο καπετάνιος του πλοίου είχε πει: «Είχαμε περάσει το νησί του Μαρμαρά. Ξαφνικά ένιωσα ένα τρέμουλο αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβη. Κοίταξα μπροστά και είδα δύο κομμάτια ξύλου αριστερά και δεξιά του πλοίου. Είδα και μια σημαδούρα. Δεν κατάλαβα τι ήταν αυτά τα κομμάτια ξύλου που είδα. Όταν αντιλήφθηκα ότι δεν με αφορούσαν, συνέχισα την πορεία μου».
Καθοριστική για τη σύλληψη του καπετάνιου ήταν και η έρευνα που έγινε στο πλοίο καθώς οι εισαγγελικές αρχές διαπίστωσαν ότι μετά τις 5 Αυγούστου έφερε ζημίες στην πλώρη του που δεν τις είχε πριν την ημέρα εκείνη. To Arel 7 είχε μπει στο στόχαστρο της τουρκικής ακτοφυλακής καθώς μέσω δορυφόρων είχε διαπιστωθεί η παρουσία του στην περιοχή που βρέθηκαν τα συντρίμμια της θαλαμηγού του Τούρκου επιχειρηματία.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο καπετάνιος κατηγορείται για πρόκληση θανάτου από αμέλεια, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα ίχνος ζωής του Τούρκου επιχειρηματία.
Δείτε τα καρέ που δημοσιοποίηση η Hurryiet
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Με μεγάλη ταχύτητα «καρφώθηκε» στο κατάστημα ο οδηγός που έχασε τη ζωή του στο Κορωπί
