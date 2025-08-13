Πλοίο bulk carrier εμβόλισε τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία που αγνοείται - Οι φωτογραφίες που «έκαψαν» τον καπετάνιο
ΚΟΣΜΟΣ
Πλοίο Τούρκος Επιχειρηματίας Θαλαμηγος Καπετάνιος

Πλοίο bulk carrier εμβόλισε τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία που αγνοείται - Οι φωτογραφίες που «έκαψαν» τον καπετάνιο

Αν και υποστήριξε ότι δεν κατάλαβε την πρόσκρουση, έχει καταγραφεί σε βίντεο να επιθεωρεί το πλοίο του όταν έδεσε στη Σμύρνη - Κανένα ίχνος ακόμα του Χαλίτ Γιουκάι

Πλοίο bulk carrier εμβόλισε τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία που αγνοείται - Οι φωτογραφίες που «έκαψαν» τον καπετάνιο
73 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη του καπετάνιου του πλοίου μεταφοράς ξηρού φορτίου (bulk carrier) Arel 7 προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία σχετικά με το ναυτικό ατύχημα μετά το οποίο εξαφανίστηκε ο επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που είχε φύγει στις 4 Αυγούστου από τη Γιάλοβα, της νοτιοδυτικής Τουρκίας, με προορισμό τη Μύκονο.

Η σύλληψη του καπετάνιου έγινε μετά από φωτογραφίες και βίντεο που τον δείχνουν να επιθεωρεί το πλοίο του λίγες ώρες μετά την σύγκρουσή του με τη θαλαμηγό του Γιουκάι, η οποία βρέθηκε μισοβυθισμένη το μεσημέρι της 5ης Αυγούστου.

Όπως φαίνεται στα καρέ από τη Hurryiet, ο καπετάνιος φαίνεται να παρατηρεί τη ζημιά στο πλοίο του όταν έδεσε στη Σμύρνη, δείγμα ότι αντιλήφθηκε τη σύγκρουση με τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία, αντίθετα με ό,τι είχε ισχυριστεί όταν ανακρίθηκε από αστυνομικούς.

Δείτε τα καρέ που δημοσιοποίηση η Hurryiet

Πλοίο bulk carrier εμβόλισε τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία που αγνοείται - Οι φωτογραφίες που «έκαψαν» τον καπετάνιο
Πλοίο bulk carrier εμβόλισε τη θαλαμηγό του Τούρκου επιχειρηματία που αγνοείται - Οι φωτογραφίες που «έκαψαν» τον καπετάνιο

Στην πρώτη του κατάθεση ο καπετάνιος του πλοίου είχε πει: «Είχαμε περάσει το νησί του Μαρμαρά. Ξαφνικά ένιωσα ένα τρέμουλο αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβη. Κοίταξα μπροστά και είδα δύο κομμάτια ξύλου αριστερά και δεξιά του πλοίου. Είδα και μια σημαδούρα. Δεν κατάλαβα τι ήταν αυτά τα κομμάτια ξύλου που είδα. Όταν αντιλήφθηκα ότι δεν με αφορούσαν, συνέχισα την πορεία μου».

Καθοριστική για τη σύλληψη του καπετάνιου ήταν και η έρευνα που έγινε στο πλοίο καθώς οι εισαγγελικές αρχές διαπίστωσαν ότι μετά τις 5 Αυγούστου έφερε ζημίες στην πλώρη του που δεν τις είχε πριν την ημέρα εκείνη. To Arel 7 είχε μπει στο στόχαστρο της τουρκικής ακτοφυλακής καθώς μέσω δορυφόρων είχε διαπιστωθεί η παρουσία του στην περιοχή που βρέθηκαν τα συντρίμμια της θαλαμηγού του Τούρκου επιχειρηματία.

Kayıp İş İnsanı Halit Yukay'ın Teknesine Çarptığı Düşünülen Gemide Şüphe Uyandıran Kaza İzleri | NTV
Κλείσιμο


Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο καπετάνιος κατηγορείται για πρόκληση θανάτου από αμέλεια, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα ίχνος ζωής του Τούρκου επιχειρηματία.

Ειδήσεις σήμερα:

Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά

Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος 

Με μεγάλη ταχύτητα «καρφώθηκε» στο κατάστημα ο οδηγός που έχασε τη ζωή του στο Κορωπί
73 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης