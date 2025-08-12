Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Φλόριντα: Βούτηξε από γέφυρα και προσγειώθηκε πάνω σε... καγιάκ - Δείτε βίντεο
Μετά την «ανώμαλη προσγείωση», ο άνδρας και οι δύο επιβάτες του καγιάκ βρέθηκαν στο νερό
Απροσδόκητη κατάληξη είχε η βουτιά που επιχείρησε ένας άνδρας από γέφυρα στη Φλόριντα, καθώς αντί για το νερό, έπεσε πάνω σε ένα... καγιάκ!
Το βίντεο κατέγραψε φίλος του άνδρα που επιχείρησε το ριψοκίνδυνο άλμα στις 3 Αυγούστου στο Ορλάντο.
Στα καρέ φαίνεται ο άνδρας να κάνει το άλμα στο κενό από τη γέφυρα, να ανοίγει τα πόδια του και να πέφτει πάνω σε δύο ανυποψίαστους επιβάτες καγιάκ.
Αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν όλοι μαζί στο νερό χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν κάποιος τραυματίστηκε μετά την «προσγείωση» αυτή.
