Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Εκτελέστηκαν δυο στρατιώτες στη Σομαλία επειδή βοήθησαν τη Σεμπάμπ να δολοφονήσει διοικητή μονάδας
Εκτελέστηκαν δυο στρατιώτες στη Σομαλία επειδή βοήθησαν τη Σεμπάμπ να δολοφονήσει διοικητή μονάδας
Στρατοδικείο στη Μογκαντίσου επέβαλε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τη θανατική ποινή στους δυο στρατιώτες
Δυο Σομαλοί στρατιώτες, στους οποίους επιβλήθηκε προ ημερών η ποινή του θανάτου, επειδή ενεπλάκησαν στη δολοφονία διοικητή για λογαριασμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ («Νεολαία»), τουφεκίστηκαν χθες Δευτέρα, γνωστοποίησαν πηγές προσκείμενες στις ένοπλες δυνάμεις της Σομαλίας.
Η φτωχή χώρα στο Κέρας της Αφρικής είναι αντιμέτωπη με αναζωπύρωση των επιθέσεων της Σεμπάμπ, που ορκίζεται πίστη στην αλ Κάιντα.
Μαχητές της οργάνωσης ανακατέλαβαν δεκάδες πόλεις και χωριά αφότου εξαπέλυσαν αντεπίθεση στην αρχή της χρονιάς, διαγράφοντας σχεδόν όλα τα εδαφικά κέρδη που είχαν καταγράψει οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας αφότου άρχισαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις το 2022 που συνεχίστηκαν το 2023.
Στρατοδικείο στη Μογκαντίσου επέβαλε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τη θανατική ποινή στους δυο στρατιώτες, στον έναν επειδή παρέλαβε εκρηκτικό μηχανισμό, στον άλλον επειδή τον τοποθέτησε κάτω από το κρεβάτι του διοικητή της μονάδας τους τη 15η Ιουλίου. Η βόμβα πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως.
«Εκτελέστηκαν (χθες Δευτέρα) εξαιτίας της εμπλοκής τους στη δολοφονία» του διοικητή τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εισαγγελέας Χασάν Σιγιάντ Μοχάμεντ, μέλος της ομάδας των κατηγόρων στο στρατοδικείο.
«Όλους όσοι έχουν σχέσεις μαζί της (σ.σ. με τη Σεμπάμπ), θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε μπροστά σε εκτελεστικό απόσπασμα», διεμήνυσε στην ανακοίνωση ο συνταγματάρχης Λιμπάν Αλί Γιάροου, ο πρόεδρος του στρατοδικείου, που ήταν παρών στον τουφεκισμό.
Γυναίκα που φέρεται να μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό που σκότωσε τον αξιωματικό τελεί υπό κράτηση, ανέφεραν στρατιωτικές πηγές.
Επρόκειτο για τη δεύτερη εκτέλεση διά τυφεκισμού μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας στη Σομαλία. Την περασμένη Πέμπτη, τρία μέλη της Σεμπάμπ, που καταδικάστηκαν για τη δολοφονία κρατικών λειτουργών στη Μογκαντίσου, επίσης εκτελέστηκαν.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
Επιμένουν για τον Αντετοκούνμπο οι Νικς - Γιατί δεν παίζει στην Εθνική Ελλάδας
Η φτωχή χώρα στο Κέρας της Αφρικής είναι αντιμέτωπη με αναζωπύρωση των επιθέσεων της Σεμπάμπ, που ορκίζεται πίστη στην αλ Κάιντα.
Μαχητές της οργάνωσης ανακατέλαβαν δεκάδες πόλεις και χωριά αφότου εξαπέλυσαν αντεπίθεση στην αρχή της χρονιάς, διαγράφοντας σχεδόν όλα τα εδαφικά κέρδη που είχαν καταγράψει οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας αφότου άρχισαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις το 2022 που συνεχίστηκαν το 2023.
Στρατοδικείο στη Μογκαντίσου επέβαλε νωρίτερα αυτόν τον μήνα τη θανατική ποινή στους δυο στρατιώτες, στον έναν επειδή παρέλαβε εκρηκτικό μηχανισμό, στον άλλον επειδή τον τοποθέτησε κάτω από το κρεβάτι του διοικητή της μονάδας τους τη 15η Ιουλίου. Η βόμβα πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως.
«Εκτελέστηκαν (χθες Δευτέρα) εξαιτίας της εμπλοκής τους στη δολοφονία» του διοικητή τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εισαγγελέας Χασάν Σιγιάντ Μοχάμεντ, μέλος της ομάδας των κατηγόρων στο στρατοδικείο.
«Όλους όσοι έχουν σχέσεις μαζί της (σ.σ. με τη Σεμπάμπ), θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε μπροστά σε εκτελεστικό απόσπασμα», διεμήνυσε στην ανακοίνωση ο συνταγματάρχης Λιμπάν Αλί Γιάροου, ο πρόεδρος του στρατοδικείου, που ήταν παρών στον τουφεκισμό.
Γυναίκα που φέρεται να μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό που σκότωσε τον αξιωματικό τελεί υπό κράτηση, ανέφεραν στρατιωτικές πηγές.
Επρόκειτο για τη δεύτερη εκτέλεση διά τυφεκισμού μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας στη Σομαλία. Την περασμένη Πέμπτη, τρία μέλη της Σεμπάμπ, που καταδικάστηκαν για τη δολοφονία κρατικών λειτουργών στη Μογκαντίσου, επίσης εκτελέστηκαν.
Ειδήσεις σήμερα:
Τι σημαίνει η «κατάληψη» της Ουάσινγκτον από την Εθνοφρουρά - Ο Τραμπ χρησιμοποίησε νόμο του 1973 για πρώτη φορά και έπιασε στον ύπνο τις Αρχές
Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού χρηματιστή στο Ηράκλειο
Επιμένουν για τον Αντετοκούνμπο οι Νικς - Γιατί δεν παίζει στην Εθνική Ελλάδας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα