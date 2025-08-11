Η ΕΕ καταδικάζει τον θάνατο των δημοσιογράφων σε ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τη δολοφονία στη Λωρίδα της Γάζας πέντε δημοσιογράφων του ειδησεογραφικού δικτύου Al Jazeera που έχει την έδρα του στο Κατάρ, σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, δήλωσε σήμερα η Κάγια Κάλλας, η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Η ΕΕ καταδικάζει τη δολοφονία πέντε δημοσιογράφων του Al Jazeera σε αεροπορικό πλήγμα (του ισραηλινού στρατού) μπροστά από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της πόλης της Γάζας, μεταξύ αυτών του ανταποκριτή του Al Jazeera Ανάς Αλ Σαρίφ», δήλωσε η Κάλλας μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.
Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τον Ανάς Αλ Σαρίφ ότι διηύθυνε έναν «τρομοκρατικό πυρήνα» της Χαμάς και ότι ήταν «υπεύθυνος για τη συνέχιση των επιθέσεων με ρουκέτες» κατά των Ισραηλινών.
Η ΕΕ έλαβε υπόψη της τους ισχυρισμούς του Ισραήλ, δήλωσε η Κάλλας. «Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να παρέχονται σαφείς αποδείξεις, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, ώστε να αποφεύγεται δημοσιογράφοι να αποτελούν στόχο».
Οι πέντε άνδρες ήταν οι ανταποκριτές Ανάς Αλ Σαρίφ και Μοχάμεντ Κουράικα -δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ- όπως και οι δύο εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ και Μοχάμεντ Νούφαλ και ένας βοηθός, ο Μοάμεν Αλίουα.
Στους ξένους δημοσιογράφους δεν επιτρέπεται η είσοδος στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης βασίζονται σε παλαιστίνιους δημοσιογράφους, οι οποίοι έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα στη σύγκρουση.
Η Κάλας κάλεσε επίσης το Ισραήλ να επιτρέψει τη μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. «Αν και η βοήθεια αυξάνεται, οι ανάγκες παραμένουν πολύ μεγαλύτερες. Καλούμε το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο σε μεγαλύτερο αριθμό φορτηγών και να βελτιώσει τη διανομή της βοήθειας».
