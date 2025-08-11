Η στοχοποίηση δημοσιογράφων είναι έγκλημα πολέμου, λέει η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων για τον θάνατο του Ανάς Αλ Σαρίφ
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στη Γάζα Λωρίδα της Γάζας Νεκροί Δημοσιογράφοι

Η στοχοποίηση δημοσιογράφων είναι έγκλημα πολέμου, λέει η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων για τον θάνατο του Ανάς Αλ Σαρίφ

Οι δημοσιογράφοι «δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος εν καιρώ πολέμου», τονίζει η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων

Η στοχοποίηση δημοσιογράφων είναι έγκλημα πολέμου, λέει η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων για τον θάνατο του Ανάς Αλ Σαρίφ
7 ΣΧΟΛΙΑ
Οι δημοσιογράφοι «δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος εν καιρώ πολέμου», ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) αντιδρώντας στον θάνατο του δημοσιογράφου του Al Jazeera Ανάς αλ Σαρίφ και τεσσάρων συναδέλφων του σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα.

«Οι δημοσιογράφοι είναι πολίτες» και η στοχοποίησή τους σε καιρό πολέμου «είναι έγκλημα πολέμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζόντι Γκινσμπεργκ, διευθύντρια της CPJ.

«Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera Ανάς αλ Σαρίφ σκοτώθηκε μαζί με τέσσερις συναδέλφους σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα εναντίον σκηνής» όπου βρίσκονταν μπροστά στο νοσοκομείο Σίφα χθες βράδυ, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τον Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον 28χρονο «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Μετά τις αρχικές διαδικτυακές αναρτήσεις του ισραηλινού στρατιωτικού εκπροσώπου στα αραβικά, Αβιχάι Αντραΐ, ο οποίος κατηγόρησε τον Σαρίφ ότι ήταν ενεργός μαχητής της Χαμάς, η CPJ είχε ζητήσει την προστασία του τον Ιούλιο, καταγγέλλοντας τη «συνήθεια» του Ισραήλ να χαρακτηρίζει δημοσιογράφους με αυτόν τον τρόπο «χωρίς να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία».

Ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει επανειλημμένα παρόμοιες κατηγορίες εναντίον άλλων Παλαιστινίων δημοσιογράφων στη Γάζα νωρίτερα στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων άλλων ανταποκριτών του Al Jazeera.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους στη Γάζα που τον γνώριζαν, ο Ανάς αλ Σαρίφ εργάστηκε νωρίς στην καριέρα του σε ένα γραφείο επικοινωνίας της Χαμάς, όπου ο ρόλος του ήταν να προωθεί εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την ισλαμιστική οργάνωση, η οποία ασκεί τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας από το 2006.

«Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές», δήλωσε η Γκίνσμπεργκ: «μόνο οι ενεργοί μαχητές είναι δικαιολογημένοι στόχοι σε ένα πολεμικό πλαίσιο. Επομένως, εκτός αν ο ισραηλινός στρατός μπορεί να αποδείξει ότι ο Άνας αλ-Σαρίφ ήταν ακόμα ενεργός μαχητής, δεν υπάρχει δικαιολογία για τη δολοφονία του».

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Λένα Σαμαρά: Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι χάρτες της «συγγένειας»: Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν το... ελληνικό DNA τους

Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ: «Τι συμφωνήσαμε με τον Μυστακίδη, τι ζητάμε από τον Σαββίδη»
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης