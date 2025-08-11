Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Δραματική συρρίκνωση στον στρατό της Νότιας Κορέας λόγω υπογεννητικότητας - Μειώθηκε η δύναμη κατά 20% μέσα σε έξι χρόνια
Το ποσοστό γεννήσεων στη χώρα είναι 0,75 παιδιά ανά γυναίκα το 2024 από 0,98 παιδιά το 2018
Μείωση της τάξης του 20% τα τελευταία έξι χρόνια καταγράφεται στη δύναμη του στρατού της Νότιας Κορέας λόγω του αυξανόμενου ποσοστού υπογεννητικότητας στη χώρα.
Έκθεση του υπουργείου Άμυνας που δημοσιεύθηκε την Κυριακή αναφέρει ότι η δύναμη ανέρχεται πλέον σε 450.000 άνδρες και γυναίκες.
Ο αριθμός των μεραρχιών του στρατού της Νότιας Κορέας έχει μειωθεί από 59 σε 42 από το 2006 καθώς πολλές μονάδες διαλύθηκαν ή συγχωνεύθηκαν.
Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο κύριος λόγος πίσω από αυτή τη μείωση είναι το ποσοστό γεννήσεων στη χώρα, στα 0,75 παιδιά ανά γυναίκα το 2024 από 0,98 παιδιά το 2018. Το ποσοστό είναι το χαμηλότερο στον κόσμο.
Η Νότια Κορέα έχει υποχρεωτική στρατιωτική θητεία κυρίως επειδή η χώρα βρίσκεται τυπικά σε πόλεμο με τη γειτονική της Βόρεια Κορέα (από το 1953 δεν έχει υπογραφεί εκεχειρία), η οποία διαθέτει πυρηνικά όπλα.
Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το BBC, μελέτη από Νοτιοκορεάτες ερευνητές που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο υποδείκνυε ότι η χώρα θα χρειαστεί τουλάχιστον 500.000 στρατιώτες για να αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης από τη Βόρεια Κορέα, η οποία πιστεύεται ότι διαθέτει 1,3 εκατομμύρια ενεργούς στρατιώτες.
Σημειώνεται επίσης στην έκθεση ότι η Νότια Κορέα χρειάζεται «αποφασιστική δράση σε εθνικό επίπεδο» για να διατηρήσει τουλάχιστον 500.000 στρατιώτες.
Στη Νότια Κορέα, η θητεία είναι υποχρεωτική για τους άνδρες και έχει διάρκεια 18 μηνών· οι εξαιρέσεις και οι αναβολές είναι σπάνιες. Κάποιοι συντηρητικοί πολιτικοί έχουν προτείνει τη στράτευση και των γυναικών.
Ο αμυντικός προϋπολογισμός της Νότιας Κορέας για το 2025 ανέρχεται σε περισσότερα από 60 τρισεκατομμύρια γουόν (περίπου 37 δισ. ευρώ), ποσό μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Βόρειας Κορέας.
