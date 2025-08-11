Νέες εστίες φωτιάς στο Τσανάκαλε - Έκλεισε το αεροδρόμιο, διακόπηκε μερικώς η κυκλοφορία στα Στενά
Νέες εστίες φωτιάς στο Τσανάκαλε - Έκλεισε το αεροδρόμιο, διακόπηκε μερικώς η κυκλοφορία στα Στενά
Εκκενώσεις περιοχών στο Τσανάκαλε, ακόμα και μέσω θαλάσσης - Στις φλόγες σπίτια και επιχειρήσεις
Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα στη βορειοδυτική Τουρκία, προκαλώντας μεγάλες ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών και τη δημόσια υγεία. Η περιοχή του Kepez, που ανήκει στον κεντρικό δήμο του Τσανάκαλε, καθώς και ο δήμος Ayvacık, πλήττονται από σοβαρές δασικές πυρκαγιές που έχουν θέσει σε κίνδυνο κατοικημένες περιοχές. Σπίτια και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και τον Στρατό, πραγματοποιούν εναέριες και επίγειες προσπάθειες για την κατάσβεση των εστιών.
Επιπλέον, πυρκαγιές ξέσπασαν νωρίτερα και σε άλλες περιοχές της Τουρκίας, όπως στην Μανίσα και τη Μπολού, με τις αρχές να καταβάλλουν επίσης μεγάλες προσπάθειες και να καταφέρνουν αργά το μεσημέρι να τις ελέγξουν.
Στο Τσανάκαλε, έχουν ήδη εκκενωθεί προληπτικά τρεις δήμοι (οι απομακρύνσεις πολιτών γίνονται και μέσω θαλάσσης), καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των ισχυρών ανέμων και της έντασης της φωτιάς. Ο κυβερνήτης Ομέρ Τοραμάν προειδοποίησε για την αποφυγή της άσκοπης κυκλοφορίας.
Μεταξύ των περιοχών που εκκενώθηκαν είναι η Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Onsekiz Mart. Η κατάσταση είναι επίσης σοβαρή στο αεροδρόμιο του Τσανάκαλε, το οποίο έκλεισε προσωρινά την πίστα του για όλες τις πτήσεις. Παράλληλα, διακόπηκε μερικώς και η κυκλοφορία στα Στενά.
Η τουρκική κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και συντονίζουν τις δυνάμεις τους για να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωση της καταστροφής.
Çanakkale felaketi yaşıyor!!!— Sedat Durmaz (@sdtdrmz_) August 11, 2025
Güzelyalı girişinin görüntüsü..
Lütfen acil ve etkin müdahale lazım.#canakkaleyanıyor pic.twitter.com/MAl4JIGgaF
Çanakkale'de çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Birçok vatandaşın arabası ve yazlığı yanarak kullanılamaz hale geldi. #ÇanakkaleYanıyor #çanakkale #yangın #ormanyangınıpic.twitter.com/Qpx6FIfbpc— Perihan (@perihankalkannn) August 11, 2025
Çanakkale'de yerleşim yerlerine ulaşan orman yangını nedeniyle kıyı şeridinde yaşayan vatandaşlar feribotla tahliye ediliyor. pic.twitter.com/hCLDfbMri6— Solcu Gazete (@solcugazete60) August 11, 2025
