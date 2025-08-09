Τουρκία: Βελτιώνεται η εικόνα της πυρκαγιάς στο Τσανάκαλε – Άνοιξαν τα στενά των Δαρδανελλίων, τέσσερις συλλήψεις
Τουρκία Πυρκαγιά Τσανάκαλε Δαρδανέλια

Τουρκία: Βελτιώνεται η εικόνα της πυρκαγιάς στο Τσανάκαλε – Άνοιξαν τα στενά των Δαρδανελλίων, τέσσερις συλλήψεις

Υποχώρησαν τα πύρινα μέτωπα που απείλησαν κατοικίες και νοσοκομεία – Επαναλειτουργούν οι θαλάσσιες συγκοινωνίες, ενώ οι αρχές ερευνούν τα αίτι

Τουρκία: Βελτιώνεται η εικόνα της πυρκαγιάς στο Τσανάκαλε – Άνοιξαν τα στενά των Δαρδανελλίων, τέσσερις συλλήψεις
Καλύτερη είναι η κατάσταση στην Τουρκία μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο Τσανάκαλε, προκαλώντας εκτεταμένες εκκενώσεις, διακοπές συγκοινωνιών και πανικό στους κατοίκους.

Η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε προάστιο του Τσανάκαλε, σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης, εξαπλώθηκε ταχύτατα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Οι φλόγες έφτασαν κοντά σε κατοικημένες περιοχές και απείλησαν το νοσοκομείο της πόλης, προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση των αρχών.

Εκκενώσεις σε νοσοκομείο, πανεπιστήμιο και οικισμούς

Προληπτικά, εκκενώθηκαν το νοσοκομείο, πανεπιστημιακή σχολή, οίκος ευγηρίας και πολλοί οικισμοί της περιοχής. Κάτοικοι και εθελοντές συνέδραμαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, υποστηρίζοντας το έργο εκατοντάδων πυροσβεστών και των δεκάδων εναέριων μέσων που επιχειρούσαν στο σημείο.

Κλείσιμο αεροδρομίου και ναυσιπλοΐας

Ο πυκνός καπνός που σκέπασε την πόλη οδήγησε στο κλείσιμο του αεροδρομίου για πολιτικές πτήσεις, ενώ διακόπηκαν και τα δρομολόγια πλοίων στα στενά των Δαρδανελίων. Παράλληλα, νέα εστία φωτιάς εκδηλώθηκε σε δεύτερη περιοχή κοντά στην πόλη, δυσχεραίνοντας την κατάσταση.

Σταδιακή ομαλοποίηση και συλλήψεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εικόνα των μετώπων είναι πλέον σαφώς βελτιωμένη και τα στενά των Δαρδανελλίων έχουν επαναλειτουργήσει. Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για αμέλεια που φέρεται να σχετίζεται με το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.


