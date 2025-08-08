Εκτός ελέγχου τα μέτωπα της φωτιάς στα Δαρδανέλια – Εκκενώθηκαν οικισμοί, κινδύνευσαν νοσοκομείο και πυροσβέστες
Οι πυκνοί καπνοί, που έφτασαν ως την Ελλάδα, επηρέασαν την ναυτιλία στα στενά του Τσανάκαλε ενώ έμεινε κλειστό για ΄βρες και το αεροδρόμιο της περιοχής
Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία γύρω στις 13:30 στο χωριό Σαριτσάελι στην κεντρική περιοχή του Τσανάκαλε.
Λόγω των ισχυρών ανέμων οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα αρχικά σε γεωργικές εκτάσεις και στη συνέχεια σε δασικές και πλησίασαν σε κατοικημένες περιοχές.
Εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν στα μέτωπα, ενώ δεκάδες ήταν και τα εναέρια μέσα.
Çanakkale'de son durum... Yerleşim yerlerinin dibi alevler altında. Elimizden geldiğince seslerini duyurmaya çalışıyoruz, herkes aynı desteği sağlamalı. ‼️#ÇanakkaleYanıyor pic.twitter.com/E3z5Gnp2Ua— hawaeather (@hawaeather) August 8, 2025
Havalimanı kapatıldı.— Depremin Habercisi (@depremhaberiniz) August 8, 2025
Yurtlar tahliye edildi.
Evler tahliye edildi.
Deniz trafiği kapandı.
Rüzgar çok kuvvetli ve yangın kontrol altına alınamıyor!
Tüm kolluk kuvvetleri seferber edilmelidir, Tomalar desteğe gitmeli! #canakkaleyanıyor pic.twitter.com/SZisAWdGDZ
— Çanakkale’de yükselen alevlere karşı mücadelemiz sürüyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 8, 2025
— Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımız, Yeşil Vatan için aralıksız görev başında
Tarım ve Orman Bakanlığından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin paylaşım https://t.co/MKlwrM5ov5 pic.twitter.com/DbHlwAVyGt
Çanakkale’de yangın rüzgarında etkisiyle büyüyor , şehir merkezine geliyor— no context trakya (@nocontextrakya) August 8, 2025
YAYALIM ACİL DESTEK ‼️‼️‼️‼️#canakkaleyanıyor pic.twitter.com/UxvKJM75Di
Οι ένοικοι κέντρου φροντίδας ηλικιωμένων κοντά στα μέτωπο απομακρύνθηκαν από το κτίριο από ομάδες χωροφυλακής και κομάντος.
Çanakkale’de her yer yakılıyor— lili (@lilimiav) August 8, 2025
Çanakkale yanmıyor yakılıyor #canakkaleyanıyor pic.twitter.com/TXBDDXQ67w
Çanakkale yanıyor lütfen tag atın #canakkaleyanıyor pic.twitter.com/oE2S47NcKl— almina (@anonimla_) August 8, 2025
Çanakkale'de yangın büyüyor. İtfaiye aracı ateşin içinde kaldı. İtfaiye aracının arkasında bir minibüsün içinde 7-8 kişi ile kaldığı söyleniyor. Hala havadan destek yok. Ne zaman destek gelecek?? #yangın pic.twitter.com/QuFE4Azh1L— Kahraman Uzan (@kahramanuzan) August 8, 2025
Şehrimiz, üniversitemiz, hastahanemiz yanıyor. Yangın ciddi boyutlara ulaştı ve şehir merkezine kadar indi. Ciğerlerimiz yanıyor ama müdahale yeterli değil!— Merve (@herhayirdakiser) August 8, 2025
#canakkaleyanıyor pic.twitter.com/AGnGNXFlY6
Σε ένα άλλο μέτωπο, κοντά στο Μπαϊραμίτς, επίσης στο Τσανάκαλε, κινδύνευσαν τρία χωριά που εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους. Εν τω μεταξύ, ομάδα πυροσβεστών, που βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρούς ανέμους κατά την κατάσβεση, διέφυγε την τελευταία στιγμή.
