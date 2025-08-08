Εκτός ελέγχου τα μέτωπα της φωτιάς στα Δαρδανέλια – Εκκενώθηκαν οικισμοί, κινδύνευσαν νοσοκομείο και πυροσβέστες
Φωτιά Τουρκία Δαρδανέλια Τσανάκαλε

Εκτός ελέγχου τα μέτωπα της φωτιάς στα Δαρδανέλια – Εκκενώθηκαν οικισμοί, κινδύνευσαν νοσοκομείο και πυροσβέστες

Οι πυκνοί καπνοί, που έφτασαν ως την Ελλάδα, επηρέασαν την ναυτιλία στα στενά του Τσανάκαλε ενώ έμεινε κλειστό για ΄βρες και το αεροδρόμιο της περιοχής

Εκτός ελέγχου τα μέτωπα της φωτιάς στα Δαρδανέλια – Εκκενώθηκαν οικισμοί, κινδύνευσαν νοσοκομείο και πυροσβέστες
Από αγροτική περιοχή ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά που καίει από το μεσημέρι της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή των Δαρδανελίων στην Τουρκία, οδηγώντας τις Αρχές στην εκκένωση οικισμών όπως και ενός νοσοκομείου και ενός κέντρου φροντίδας ηλικιωμένων.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία γύρω στις 13:30 στο χωριό Σαριτσάελι στην κεντρική περιοχή του Τσανάκαλε.

Λόγω των ισχυρών ανέμων οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα αρχικά σε γεωργικές εκτάσεις και στη συνέχεια σε δασικές και πλησίασαν σε κατοικημένες περιοχές.

Εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν στα μέτωπα, ενώ δεκάδες ήταν και τα εναέρια μέσα.

Son Dakika! Çanakkale’de Orman Yangını: Havalimanı ve Boğaz Kapatıldı, Tahliyeler Başladı!


Çanakkale'de orman yangını!


Κλείσιμο
Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!


Çanakkale Yanıyor! Çanakkale'de orman yangınları başladı!


Κινδύνευσε άμεσα το νοσοκομείο του Τσανάκαλε, οδηγώντας τις Αρχές στη μερική εκκένωση του κτιρίου για να μην επηρεαστούν οι ασθενείς από τον καπνό. Προληπτικά εκκενώθηκε και η πανεπιστημιούπολη ÇOMÜ Terzioğlu.








Οι ένοικοι κέντρου φροντίδας ηλικιωμένων κοντά στα μέτωπο απομακρύνθηκαν από το κτίριο από ομάδες χωροφυλακής και κομάντος.




Εν τω μεταξύ οι πυκνοί καπνοί σε όλη την περιοχή επηρέασαν την ναυτιλία στα στενά του Τσανάκαλε. Η κίνηση των πλοίων προς βορρά είχε απαγορευτεί για ώρα, για να διευκολυνθούν τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, ενώ κλειστό ήταν μέχρι αργά το απόγευμα και το αεροδρόμιο της περιοχής.


Οι καπνοί από το Τσανάκαλε έφτασαν μέχρι την Αττική.


Σε ένα άλλο μέτωπο, κοντά στο Μπαϊραμίτς, επίσης στο Τσανάκαλε, κινδύνευσαν τρία χωριά που εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους. Εν τω μεταξύ, ομάδα πυροσβεστών, που βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρούς ανέμους κατά την κατάσβεση, διέφυγε την τελευταία στιγμή.


