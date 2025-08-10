Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ουκρανικά drones έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση στη Ρωσία - Ένας νεκρός
Ουκρανικά drones έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση στη Ρωσία - Ένας νεκρός
Oυκρανικό drone έπεσε στην αυλή πολυκατοικίας και υπάρχουν θύματα, ανάμεσά τους ένας νεκρός, ανέφερε ο περιφερειάρχης του Σαράταφ
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ βιομηχανική εγκατάσταση υπέστη ζημιές, εξαιτίας χωριστών επιδρομών ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης στη ρωσική περιφέρεια Σαράταφ (νότια), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ρομάν Μπουσαργκίν μέσω Telegram.
«Κατά τις πρώτες πληροφορίες», ουκρανικό drone «έπεσε στην αυλή πολυκατοικίας» και υπάρχουν «θύματα», ανάμεσά τους «ένας νεκρός», σημείωσε ο περιφερειάρχης.
Υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονται επιτόπου», πρόσθεσε ο κ. Μπουσαργκίν, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιδρομές, τι παρήγαγε η βιομηχανική εγκατάσταση που υπέστη ζημιές, ή την έκτασή τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Το αντίο στην Λένα Σαμαρά από την στενή της φίλη, Λίλιαν Βιλδιρίδη: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου, για μένα πάντα θα είσαι μοναδική»
Όταν ο Κεμάλ απέλασε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο ΣΤ’ - Ο ύποπτος ρόλος του Τούρκου «παπα-Ευθύμ» που έκανε «μεγαλύτερη ζημιά από ένα σώμα στρατού»
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
«Κατά τις πρώτες πληροφορίες», ουκρανικό drone «έπεσε στην αυλή πολυκατοικίας» και υπάρχουν «θύματα», ανάμεσά τους «ένας νεκρός», σημείωσε ο περιφερειάρχης.
The Ukrainian Armed Forces attacked the Saratov Region with Lyuty drones. Locals counted at least 17 explosions, and a siren sounded in the city. and several fires were also reported.— Vijesti (@Vijesti11111) August 10, 2025
The flights were recorded in the Leninsky and Zavodskoy districts, near the bus station,➡️⬇️ pic.twitter.com/FhepDfJish
Υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονται επιτόπου», πρόσθεσε ο κ. Μπουσαργκίν, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιδρομές, τι παρήγαγε η βιομηχανική εγκατάσταση που υπέστη ζημιές, ή την έκτασή τους.
🇺🇦⚔️🇷🇺 Ukraine Launched Kamikaze UAV Drones and Reportedly have tried to Strike The Oil Refinery in Saratov, Russia. Unconfimed If Struck. There is a Fire Seen Now In the Distance. One Person is Reported Lost and Some Injuries.- Governor of the Region Busargin. pic.twitter.com/lFh1IAXfwp— Sputnik🛰️ (@VasBroughtToX) August 10, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Το αντίο στην Λένα Σαμαρά από την στενή της φίλη, Λίλιαν Βιλδιρίδη: «Καλό ταξίδι άγγελέ μου, για μένα πάντα θα είσαι μοναδική»
Όταν ο Κεμάλ απέλασε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο ΣΤ’ - Ο ύποπτος ρόλος του Τούρκου «παπα-Ευθύμ» που έκανε «μεγαλύτερη ζημιά από ένα σώμα στρατού»
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα