Ουκρανικά drones έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση στη Ρωσία - Ένας νεκρός
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Drones

Ουκρανικά drones έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση στη Ρωσία - Ένας νεκρός

Oυκρανικό drone έπεσε στην αυλή πολυκατοικίας και υπάρχουν θύματα, ανάμεσά τους ένας νεκρός, ανέφερε ο περιφερειάρχης του Σαράταφ

Ουκρανικά drones έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση στη Ρωσία - Ένας νεκρός
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ βιομηχανική εγκατάσταση υπέστη ζημιές, εξαιτίας χωριστών επιδρομών ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης στη ρωσική περιφέρεια Σαράταφ (νότια), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ρομάν Μπουσαργκίν μέσω Telegram.

«Κατά τις πρώτες πληροφορίες», ουκρανικό drone «έπεσε στην αυλή πολυκατοικίας» και υπάρχουν «θύματα», ανάμεσά τους «ένας νεκρός», σημείωσε ο περιφερειάρχης.



Υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονται επιτόπου», πρόσθεσε ο κ. Μπουσαργκίν, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιδρομές, τι παρήγαγε η βιομηχανική εγκατάσταση που υπέστη ζημιές, ή την έκτασή τους.





