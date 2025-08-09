Ιράν: Άνδρας κλώτσησε γυναίκα στη μέση του δρόμου επειδή δεν είχε καλυμμένο το κεφάλι της με χιτζάμπ - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Κλωτσιά Γυναίκα Χιτζάμπ

Ιράν: Άνδρας κλώτσησε γυναίκα στη μέση του δρόμου επειδή δεν είχε καλυμμένο το κεφάλι της με χιτζάμπ - Δείτε βίντεο

«Αυτή είναι η ασφάλεια που προσφέρει στις γυναίκες η ιρανική δημοκρατία» σχολίασε η Ιρανή ακτιβίστρια, Μασίχ Αλινετζάν, που έφερε στη δημοσιότητα το βίντεο

Ιράν: Άνδρας κλώτσησε γυναίκα στη μέση του δρόμου επειδή δεν είχε καλυμμένο το κεφάλι της με χιτζάμπ - Δείτε βίντεο
Αποτροπιασμό προκαλεί η συμπεριφορά ενός άνδρα στο Ιράν, ο οποίος καταγράφθηκε από κάμερα ασφαλείας να κλωτσάει εν ψυχρώ μια γυναίκα και να τη ρίχνει στο έδαφος επειδή δεν είχε καλυμμένο το κεφάλι της με χιτζάμπ.

Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η ακτιβίστρια Μασίχ Αλινετζάντ που ζει στις ΗΠΑ, φαίνεται ο άγνωστος άνδρας που φοράει παντελόνι παραλλαγής να πλησιάζει δύο γυναίκες που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο.

Στα δευτερόλεπτα που ακολουθούν, ο ίδιος άνδρας φαίνεται να κλωτσάει τη μια από τις δύο γυναίκες που πέφτει με δύναμη στο έδαφος με τον δράστη να απομακρύνεται με γρήγορα βήματα.

«Αυτή είναι η ασφάλεια που προσφέρει στις γυναίκες η ιρανική δημοκρατία» σχολίασε η Ιρανή ακτιβίστρια.

Δείτε το βίντεο:

