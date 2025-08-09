Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Ιράν: Άνδρας κλώτσησε γυναίκα στη μέση του δρόμου επειδή δεν είχε καλυμμένο το κεφάλι της με χιτζάμπ - Δείτε βίντεο
«Αυτή είναι η ασφάλεια που προσφέρει στις γυναίκες η ιρανική δημοκρατία» σχολίασε η Ιρανή ακτιβίστρια, Μασίχ Αλινετζάν, που έφερε στη δημοσιότητα το βίντεο
Αποτροπιασμό προκαλεί η συμπεριφορά ενός άνδρα στο Ιράν, ο οποίος καταγράφθηκε από κάμερα ασφαλείας να κλωτσάει εν ψυχρώ μια γυναίκα και να τη ρίχνει στο έδαφος επειδή δεν είχε καλυμμένο το κεφάλι της με χιτζάμπ.
Στο βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η ακτιβίστρια Μασίχ Αλινετζάντ που ζει στις ΗΠΑ, φαίνεται ο άγνωστος άνδρας που φοράει παντελόνι παραλλαγής να πλησιάζει δύο γυναίκες που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο.
Στα δευτερόλεπτα που ακολουθούν, ο ίδιος άνδρας φαίνεται να κλωτσάει τη μια από τις δύο γυναίκες που πέφτει με δύναμη στο έδαφος με τον δράστη να απομακρύνεται με γρήγορα βήματα.
«Αυτή είναι η ασφάλεια που προσφέρει στις γυναίκες η ιρανική δημοκρατία» σχολίασε η Ιρανή ακτιβίστρια.
Δείτε το βίντεο:
In Iran, a man kicked a woman in the street for walking without a hijab.— NEXTA (@nexta_tv) August 8, 2025
The passerby was outraged by her appearance and decided to punish her. pic.twitter.com/BXniqntEm4
