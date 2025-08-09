Ρούμπιο κατά Μακρόν: Οι διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς κατέρρευσαν όταν είπε πως θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος

Αν ήμουν στη θέση της Χαμάς, θα κατέληγα στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να κάνουμε κατάπαυση του πυρός, γιατί μπορούμε να ανταμειφθούμε , είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών