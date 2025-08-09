Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Πυροβολισμοί στην Times Square της Νέας Υόρκης - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Πυροβολισμοί στην Times Square της Νέας Υόρκης - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Τα θύματα είναι μια 18χρονη, ένας 19χρονος και ένας 65χρονος, που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση - Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:20 π.μ. τα ξημερώματα του Σαββάτου, μεταξύ της West 44th Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Times Square, όταν πυροβολισμοί τραυμάτισαν τρία άτομα, ανάμεσά τους μια νεαρή γυναίκα και δύο άνδρες, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Νέας Υόρκης. Ένας ύποπτος συνελήφθη, ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:20 π.μ., μεταξύ της West 44th Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν, με τις δυνάμεις της αστυνομίας και τα συνεργεία διάσωσης να καταφθάνουν άμεσα στο σημείο. Σύμφωνα με τις αρχές, τα θύματα είναι μια 18χρονη γυναίκα, ένας 19χρονος και ένας 65χρονος άνδρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Bellevue, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.
Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο φερόμενος ως δράστης βρίσκεται ήδη υπό κράτηση, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα της επίθεσης.
Μάρτυρας που βρισκόταν κοντά στην περιοχή ανέφερε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι το αυτοκίνητο που ήταν ακριβώς μπροστά του «δέχθηκε πυροβολισμούς», με τις σφαίρες να διαπερνούν τα τζάμια του οχήματος.
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού, ενώ η Times Square παραμένει υπό αυξημένη αστυνόμευση.
Ειδήσεις σήμερα:
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:20 π.μ., μεταξύ της West 44th Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν, με τις δυνάμεις της αστυνομίας και τα συνεργεία διάσωσης να καταφθάνουν άμεσα στο σημείο. Σύμφωνα με τις αρχές, τα θύματα είναι μια 18χρονη γυναίκα, ένας 19χρονος και ένας 65χρονος άνδρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Bellevue, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.
🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting— Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025
Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.
For licensing email viralnewsnyc@gmail.com pic.twitter.com/gyrnLWlUvh
Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο φερόμενος ως δράστης βρίσκεται ήδη υπό κράτηση, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα της επίθεσης.
Μάρτυρας που βρισκόταν κοντά στην περιοχή ανέφερε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι το αυτοκίνητο που ήταν ακριβώς μπροστά του «δέχθηκε πυροβολισμούς», με τις σφαίρες να διαπερνούν τα τζάμια του οχήματος.
Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού, ενώ η Times Square παραμένει υπό αυξημένη αστυνόμευση.
Ειδήσεις σήμερα:
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα