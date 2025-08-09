Πυροβολισμοί στην Times Square της Νέας Υόρκης - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Τα θύματα είναι μια 18χρονη, ένας 19χρονος και ένας 65χρονος, που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση -  Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:20 π.μ. τα ξημερώματα του Σαββάτου, μεταξύ της West 44th Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν

4 ΣΧΟΛΙΑ
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Times Square, όταν πυροβολισμοί τραυμάτισαν τρία άτομα, ανάμεσά τους μια νεαρή γυναίκα και δύο άνδρες, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Νέας Υόρκης. Ένας ύποπτος συνελήφθη, ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:20 π.μ., μεταξύ της West 44th Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν, με τις δυνάμεις της αστυνομίας και τα συνεργεία διάσωσης να καταφθάνουν άμεσα στο σημείο. Σύμφωνα με τις αρχές, τα θύματα είναι μια 18χρονη γυναίκα, ένας 19χρονος και ένας 65χρονος άνδρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Bellevue, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.



Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο φερόμενος ως δράστης βρίσκεται ήδη υπό κράτηση, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα της επίθεσης.

Μάρτυρας που βρισκόταν κοντά στην περιοχή ανέφερε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι το αυτοκίνητο που ήταν ακριβώς μπροστά του «δέχθηκε πυροβολισμούς», με τις σφαίρες να διαπερνούν τα τζάμια του οχήματος.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού, ενώ η Times Square παραμένει υπό αυξημένη αστυνόμευση.


