Γάζα: Μπαλκόνι καταρρέει από το πλήθος Παλαιστινίων που έτρεξαν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια - Δείτε βίντεο

Από αύριο, ιταλικά στρατιωτικά αεροσκάφη τύπουθα αναλάβουν ρίψεις της βοήθειας, με δέματα από αέρος και η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μια εβδομάδα.Παράλληλα, σε τηλεφωνική της επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχηχθες βράδυ η Ιταλίδα πρωθυπουργόςαναφέρθηκε στην άκρως αποδοτική συνεργασία των δύο χωρών, σε ό,τι αφορά την διαδικασία μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα.Κατά την συνομιλία υπογραμμίσθηκε η ανάγκη άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών, απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς και πλήρους πρόσβασης βοήθειας, "ώστε να τερματίσει η αδικαιολόγητη ανθρωπιστική κρίση στην Λωρίδα της Γάζας", οπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης.