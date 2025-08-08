Γάζα: Μπαλκόνι καταρρέει από το πλήθος Παλαιστινίων που έτρεξαν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μπαλκόνι Λωρίδα της Γάζας Γάζα Κατάρρευση Ανθρωπιστική βοήθεια

Γάζα: Μπαλκόνι καταρρέει από το πλήθος Παλαιστινίων που έτρεξαν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια - Δείτε βίντεο

Αεροσκάφος έριξε με αλεξίπτωτο το πακέτο βοήθειας, το οποίο κόλλησε σε μπαλκόνι, πάνω από ένα εστιατόριο στην Πόλη Της Γάζας - Αναφορές για τραυματίες - Περίπου 72 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας έριξαν σήμερα έξι χώρες

Γάζα: Μπαλκόνι καταρρέει από το πλήθος Παλαιστινίων που έτρεξαν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια - Δείτε βίντεο
22 ΣΧΟΛΙΑ
Μπαλκόνι πολυκατοικίας στην Πόλη της Γάζας κατέρρευσε την ώρα που δεκάδες Παλαιστίνιοι προσπαθούσαν να φτάσουν σε πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας, το οποίο είχε προσγειωθεί στην ταράτσα εστιατορίου, προκαλώντας τον τραυματισμό αρκετών ατόμων, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας που έπεσε με αλεξίπτωτο από αεροσκάφος, παγιδεύτηκε στην οροφή ενός κτιρίου. Το πακέτο σταμάτησε πάνω από ένα μπαλκόνι, το σημείο εντοπίστηκε μέσω γεωεντοπισμού.


Εκατοντάδες Παλαιστινίους έσπευσαν στο σημείο, με δεκάδες να συγκεντρώνονται κάτω από το μπαλκόνι και πολλούς εξ αυτών να σκαρφαλώνουν πάνω του σε μια απέλπιδα προσπάθεια να φτάσουν στα κουτιά βοήθειας. Καθώς το βάρος αυξανόταν, το μπαλκόνι άρχισε να λυγίζει πριν καταρρεύσει πάνω σε όσους βρίσκονταν στο έδαφος.




Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπήρξαν σοβαρά περιστατικά.

Κλείσιμο

IDF: Περίπου 72 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας έριξαν σήμερα έξι χώρες

Αεροσκάφη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και — για πρώτη φορά — τις Κάτω Χώρες έριξαν σήμερα 72 παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Κάθε παλέτα περιέχει περίπου ένα τόνο τροφίμων.




Έφτασαν στο Αμάν της Ιορδανίας 100 τόνοι ιταλικής ανθρωπιστικής βοήθειας

Προσγειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Αμάν της Ιορδανίας, ιταλικό εμπορικό αεροσκάφος το οποίο μετέφερε 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρόφιμα, η οποία προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

Από αύριο, ιταλικά στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου C-130 θα αναλάβουν ρίψεις της βοήθειας, με δέματα από αέρος και η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μια εβδομάδα.

Παράλληλα, σε τηλεφωνική της επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, χθες βράδυ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην άκρως αποδοτική συνεργασία των δύο χωρών, σε ό,τι αφορά την διαδικασία μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα.

Κατά την συνομιλία υπογραμμίσθηκε η ανάγκη άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών, απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς και πλήρους πρόσβασης βοήθειας, "ώστε να τερματίσει η αδικαιολόγητη ανθρωπιστική κρίση στην Λωρίδα της Γάζας", οπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης.


Ειδήσεις σήμερα:

Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (8/8)

«Μην ξανακούσω ότι η πείνα είναι ψεύτικη»: Φορτισμένη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου για τη Γάζα αποκαλύπτει το NBC

Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα επειδή εκδήλωση... σχόλασε νωρίς - Δείτε βίντεο
22 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης