Γάζα: Μπαλκόνι καταρρέει από το πλήθος Παλαιστινίων που έτρεξαν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια - Δείτε βίντεο
Αεροσκάφος έριξε με αλεξίπτωτο το πακέτο βοήθειας, το οποίο κόλλησε σε μπαλκόνι, πάνω από ένα εστιατόριο στην Πόλη Της Γάζας - Αναφορές για τραυματίες - Περίπου 72 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας έριξαν σήμερα έξι χώρες
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας που έπεσε με αλεξίπτωτο από αεροσκάφος, παγιδεύτηκε στην οροφή ενός κτιρίου. Το πακέτο σταμάτησε πάνω από ένα μπαλκόνι, το σημείο εντοπίστηκε μέσω γεωεντοπισμού.
Another video documenting a balcony collapsing on civilians as they were trying to access airdropped aid in Gaza, that has become another way of killing starved Palestinians amidst the Israeli blockade. pic.twitter.com/QzG4FNbLBf— Quds News Network (@QudsNen) August 8, 2025
Εκατοντάδες Παλαιστινίους έσπευσαν στο σημείο, με δεκάδες να συγκεντρώνονται κάτω από το μπαλκόνι και πολλούς εξ αυτών να σκαρφαλώνουν πάνω του σε μια απέλπιδα προσπάθεια να φτάσουν στα κουτιά βοήθειας. Καθώς το βάρος αυξανόταν, το μπαλκόνι άρχισε να λυγίζει πριν καταρρεύσει πάνω σε όσους βρίσκονταν στο έδαφος.
Video shows the moment a balcony collapsed in Gaza, as desperate Palestinians scrambled to reach an airdropped aid pallet. pic.twitter.com/W6JDzbveCp— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 8, 2025
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για τον αριθμό των τραυματιών, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπήρξαν σοβαρά περιστατικά.
IDF: Περίπου 72 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας έριξαν σήμερα έξι χώρεςΑεροσκάφη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και — για πρώτη φορά — τις Κάτω Χώρες έριξαν σήμερα 72 παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Κάθε παλέτα περιέχει περίπου ένα τόνο τροφίμων.
המאמץ ההומניטרי נמשך: יותר מ-1,000 חבילות סיוע הוצנחו מתחילת המבצע על ידי תשע מדינות שונות— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 8, 2025
בהתאם להנחיית הדרג המדיני ובמסגרת שיתוף הפעולה בין ישראל לבין מדינות איחוד האמירויות, ירדן, גרמניה, בלגיה, צרפת והולנד, צה״ל באמצעות המתפ״ש ממשיך היום בסדרת פעולות לשיפור המענה ההומניטרי… pic.twitter.com/Wg9eX5RRY1
Έφτασαν στο Αμάν της Ιορδανίας 100 τόνοι ιταλικής ανθρωπιστικής βοήθειαςΠροσγειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Αμάν της Ιορδανίας, ιταλικό εμπορικό αεροσκάφος το οποίο μετέφερε 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρόφιμα, η οποία προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.
Παράλληλα, σε τηλεφωνική της επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, χθες βράδυ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην άκρως αποδοτική συνεργασία των δύο χωρών, σε ό,τι αφορά την διαδικασία μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα.
Κατά την συνομιλία υπογραμμίσθηκε η ανάγκη άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών, απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς και πλήρους πρόσβασης βοήθειας, "ώστε να τερματίσει η αδικαιολόγητη ανθρωπιστική κρίση στην Λωρίδα της Γάζας", οπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης.
