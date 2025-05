The Sunday Times Rich List: Οι πλούσιοι έγιναν... φτωχότεροι, αλλά ο βασιλιάς Κάρολος κέρδισε 30 εκατομμύρια λίρες

Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι Κύπριοι που βρίσκονται στη λίστα των Sunday Times

4. Sir Jamesand family - £20.8bn5. Idan Ofer - £20.12bn6. Guy, George, Alannah and Galen Weston and family - £17.75bn7. Sir Jim Ratcliffe - ()- £17.05bn8. Lakshmi Mittal and family - £15.44bn9. John Fredriksen and family - £13.68bn10. Igor and Dmitry Bukhman - £12.54bn11. Kirsten and Jorn Rausing - £12.51bn12. Michael Platt - £12.5bn13. Charlene de Carvalho-Heineken and Michel de Carvalho - £10.09bn14. Duke of Westminster and the Grosvenor family - £9.88bn15. Lord Bamford and family - £9.45bn16. Denise, John and Peter Coates - £9.44bn17. Carrie and Francois Perrodo and family - £9.3bn18. Barnaby and Merlin Swire and family - £9.25bn19. Marit, Lisbet, Sigrid and Hans Rausing - £9.09bn20. Alex Gerko - £8.75bnΑπό τη λίστα δεν λείπουν Κύπριοι, οι οποίοι είτε ζουν είτε διατηρούν επιχειρήσεις στη Βρετανία.Στην 58η θέση βρίσκεται ο Άλκι Ντέιβιντ και η οικογένεια Λεβέντη με περιουσία αξίας £2,89 δισεκατομμυρίων. Ο Άλκι Ντέιβιντ γεννήθηκε στη Νιγηρία, οι γονείς του είναι από την Κύπρο, και ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Λος Άντζελες. Έχει εμφανιστεί σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ διευθύνει το FilmOn, μια πατενταρισμένη επιχείρηση ζωντανής ροής μέσω διαδικτύου, που επιτρέπει την πρόσβαση σε ζωντανή ροή τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας μέσω υπολογιστών, τηλεοράσεων και κινητών. Κατείχε το 80% των μετοχών. Είναι μέλος της επιφανούς οικογένειας Λεβέντη, η οποία συγχώνευσε τις παγκόσμιες δραστηριότητές της στην εμφιάλωση με την Coca-Cola, δημιουργώντας την εισηγμένη στο Λονδίνο Coca Cola HBC.Στην 62η θέση βρίσκεται η οικογένεια Λαζαρή με περιουσία αξίας £2,65 δισεκατομμυρίων.Η οικογένεια Λαζαρή απέκτησε το εμβληματικό πολυκατάστημα, έναντι περίπου £430 εκατομμυρίων.Ο ιδρυτής Χρίστος Λαζαρή γεννήθηκε στο Δωράς, Λεμεσός, και ήρθε στη Βρετανία σε ηλικία 16 ετών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 άρχισε να εργάζεται στον χώρο της μόδας, φτάνοντας τελικά να ιδρύσει τη δική του εταιρεία παραγωγής γυναικείων ενδυμάτων, Drendie Girl, προτού εισέλθει στον τομέα των ακινήτων. Την επιχείρηση σήμερα διευθύνουν οι γιοι του Λεν και Νικ και η κόρη του Άντρι.Στην 65η θέση με περιουσία αξίας £2,6 δισεκατομμυρίων είναι ο Γιάννης Χριστοδούλου.Γεννήθηκε στην Κύπρο και διέφυγε με την οικογένειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την τουρκική εισβολή το 1974.Εγκατέλειψε το σχολείο στα 16 και εργάστηκε ως τεχνίτης κοσμημάτων. Με τα πρώτα του κέρδη αγόρασε ένα στούντιο διαμέρισμα στο Λονδίνο. Η Yianis Group περιλαμβάνει οικιστικά, εμπορικά, επαγγελματικά και ξενοδοχειακά ακίνητα, μεταξύ των οποίων και πέντε ξενοδοχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν και διαμένει στο Μονακό, διατηρεί στενούς δεσμούς με την Κύπρο. Το Ίδρυμά του «Yianis Christodoulou Foundation» στηρίζει την εκπαίδευση παιδιών σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Κύπρο.Στην 97η θέση βρίσκεται ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου και η οικογένειά του, με περιουσία £1,78 δισεκατομμύρια.Γιος Κύπριου εφοπλιστή, ο Στέλιος απέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του από τη συμμετοχή του στην αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet, την οποία ίδρυσε το 1995 μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία του πατέρα του. Τα αδέρφια του Κλέλια και Πόλυς έχουν επίσης μεγάλες μετοχές στην εταιρεία. Ο Στέλιος διατηρεί την κυριότητα του brand "easy" μέσω της ιδιωτικής του εταιρείας easyGroup, η οποία έχει παραχωρήσει άδειες χρήσης του ονόματος σε επιχειρήσεις όπως easyHotel, easyCar και easyCoffee.Επίσης, Κύπριος υπήκοος είναι ο Τζον Φρέντρικσεν και η οικογένειά του με περιουσία £13,683 δισεκατομμυρίων στον τομέα της ναυτιλίας και των πετρελαϊκών υπηρεσιών, καταλαμβάνοντας την 9η θέση στη γενική λίστα.Επίσης, η οικογένεια του Ρόμπερτ Μίλερ, που είναι ο πατέρας της Μαρί Σαντάλ και πεθερός του Παύλου Ντε Γκρες, βρέθηκε στην 104η θέση της λίστας, με περιουσία 1,61 δισ. λιρών.