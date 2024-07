Μπανγκλαντές: Έξι νεκροί σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα - Δίκαιο σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο ζητούν οι διαδηλωτές

তোমাকে জিততে হবে মনে রেখো ফেরার সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।🇧🇩



Remember u have to win,all the way back is Closed!#DhakaUniversityUnderAttack#SaveBangladeshiStudent #Bangladesh #StepDownHasina #বাংলাদেশ_কোটা_আন্দোলন pic.twitter.com/wj9juKpZ8t