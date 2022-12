Ιππότης χρίστηκε ο κιθαρίστας των Queen, Μπράιαν Μέι

Κλείσιμο

, ο κιθαρίστας των θρυλικών Queen , είναι ανάμεσα στα πρόσωπα στα οποία ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ απένειμε τον τίτλο του ιππότη.Μουσικός και αστροφυσικός – που είχε αφήσει τις σπουδές του για το συγκρότημα και τις συνέχισε μέχρι το διδακτορικό δεκαετίες αργότερα – και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων, ο Μέι τιμάται για τιςΤο 2005 είχε πάρει τον τίτλο του CBE (Commander of the Order of the British Empire), ενώ ο ντράμερ των Queen, Ρότζερ Τέιλοr έχει λάβει το τίτλο του OBE (Officer of the Order of the British Empire).Κατά τους εορτασμούς του Χρυσού Ιωβηλαίου της Ελισάβετ, ο Μέι είχε παίξει το «God Save The Queen από τη στέγη του Μπάκιγχαμ, ενώ είχε εμφανιστεί και στους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο, το καλοκαίρι του 2022.