«Η πρώτη φορά στην κάλπη και στο σεξ»: Η καμπάνια της ιταλικής Αριστεράς για τους νέους ψηφοφόρους

E voi, ricordate la vostra prima volta?



Crediamo che la prima volta debba sempre essere per amore, in sicurezza, con emozione, in libertà, con fiducia. Ma anche per amore di noi stessi.#VotaConsapevole #AlleanzaVerdiSinistra #Elezioni2022 #LaPrimaVolta #Facciamolo pic.twitter.com/SLXbLErwOC