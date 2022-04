Ο χειρότερος παιδεραστής της Βρετανίας ήταν... σύμβουλος και image maker του πρίγκιπα Καρόλου

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το νέομε τον τίτλο «Jimmy Savile: A British Horror Story» που κυκλοφόρησε την περασμένη Τρίτη, ταρακουνά τα θεμέλια της βρετανικής μοναρχίας, καθώς πραγματεύεται (μεταξύ άλλων) την σχέση τουμε τον Τζίμι Σάβιλ, τον εκκεντρικό παρουσιαστή του BBC που κακοποιούσε σεξουαλικά επί σειρά ετών άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ ησυμβουλευόταν τον Σάβιλ κάθε φορά που ήθελε να τονίσει την δημοφιλία της ή να σκεπάσει κάποια… αμαρτία της., ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως «ο χειρότερος παιδόφιλος της Μεγάλης Βρετανίας», υπήρξε ανεπισήμως και επί σειρά ετών ο εξ απορρήτων σύμβουλος του πρίγκιπα Καρόλου. Τι κι αν ο παραγωγός της σειράς τονίζει πως ο Κάρολος εξαπατήθηκε από τον Σάβιλ όπως και ο περισσότερος κόσμος στην Βρετανία; Η γκάφα του πρίγκιπα της Ουαλίας ισοδυναμεί για τους περισσότερους κοινούς θνητούς με ένα ασυγχώρητο σφάλμα…Ο σερ Τζίμι Σάβιλ (1926 –2011) ήταν Άγγλος DJ, εξαιρετικά δημοφιλής, που παρουσίαζε εκπομπές του BBC, συμπεριλαμβανομένων των Top of the Pops και Jim'll Fix It. Συγκέντρωσε περίπου 40 εκατομμύρια λίρες γιακαι είχε επαινεθεί ευρέως για τη φιλανθρωπική του δραστηριότητα. Μετά το θάνατό του όμως, εκατοντάδες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση έγιναν εναντίον του, οδηγώντας την αστυνομία στο συμπέρασμα ότι ήταν παιδόφιλος και είχε κακοποιήσει σεξουαλικά εκατοντάδες άτομα, κατατάσσοντάς τον μάλιστα στην κορυφή των εγκληματιών με τέτοια δράση στην Βρετανία. Υπήρξαν τέτοιες κατηγορίες όσο ζούσε, αλλά δεν προχώρησαν,Τον Οκτώβριο του 2012, σχεδόν ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, ένα ντοκιμαντέρ του ITV ξεκίνησε την έρευνα γιααπό τον Σάβιλ. Η τρομερή αποκάλυψη, που σχεδόν μονοπωλούσε τα ΜΜΕ, οδήγησε σε ένα ταχύτατα αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση αλλά και κατηγοριών εναντίον δημοσίων φορέων για συγκάλυψη ή παράλειψη καθήκοντος. Η Σκότλαντ Γιαρντ ξεκίνησε μια ποινική έρευνα για καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από τον Σάβιλ, με τη δράση του να καλύπτει έξι δεκαετίες καιενώ αργότερα δήλωσε ότι διενεργούνταν πάνω από 400 έρευνες σε ολόκληρη τη χώρα, με βάση τη μαρτυρία 300 πιθανών θυμάτων του. Τον Ιούνιο του 2014, οι έρευνες για τις δραστηριότητες του Σάβιλ σε 28 νοσοκομεία του NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότιγια αρκετές δεκαετίες. Είχε κακοποιήσει, με το πρώτο του θύμα το 1959 και το τελευταίο του το 2006.Ο Κάρολος και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν είχαν ιδέα ότι η φιλανθρωπία του Σάβιλ ήταν ένα προκάλυμμα για δεκαετίες κακοποίησης. «Ο Κάρολος παραπλανήθηκε, όπως όλοι μας», είπε ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ του Netflix, Ρόουαν Ντίκον, στους Times, προσθέτοντας: «Οι επιστολές δείχνουν την εμπιστοσύνη που έδειξε ο Πρίγκιπας Κάρολος στον Τζίμι Σάβιλ. Προσπαθούσε να απευθυνθεί στον βρετανικό λαό, θέλοντας να εκσυγχρονίσει την εικόνα του. Και είδε τον Τζίμι Σάβιλ ως τον αρωγό του σε αυτό.Η προσωπική αλληλογραφία του πρίγκιπα Καρόλου με τον Σάβιλ, αναμφισβήτητα το πιο διάσημο και δημοφιλές πρόσωπο στη Βρετανία εκείνη την εποχή, έχει χαρακτηριστεί ως καταστροφική για τον Κάρολο και είχε μια τρομερή επίδραση πάνω του . Η Άλισον Μπέλαμι, δημοσιογράφος στο Γιόρκσιρ, που έγινε βιογράφος του Σάβιλ είπε: «Ο Τζίμι Σάβιλ ήταντου πρίγκιπα της Ουαλίας. Ο Κάρολος είχε βρει τον σύνδεσμό του με τον λαό της Βρετανίας».Το 1987, στο πρώτο γράμμα του ο Κάρολος έγραψε στον Σάβιλ : «Ίσως κάνω λάθος, αλλά εσείς είσθε αυτός που ξέρει ό,τι γίνεται. Αυτό που πραγματικά χρειάζομαι, είναι να αξιοποιήσετε την επιρροή και τις διασυνδέσεις σας και να γίνει μια λίστα με προτάσεις από εσάς. Θέλω τόσο πολύ να φτάσω σε μέρη της χώρας που άλλοι δεν μπορούν να φτάσουν». Έτσι, ζητήθηκε από τον Σάβιλ νασε θέματα από δημόσιες ομιλίες έως οικογενειακά ζητήματα. Εκείνη την εποχή, ο σταρ του BBC χρησιμοποίησε τη φήμη, τον πλούτο και τον έρανο που έκανε για το NHS, ως ένα μέσονΟ Κάρολος έγραφε στον Σάβιλ για να του ζητήσει να τον βοηθήσει με την προβληματική εικόνα της Βασιλικής Οικογένειας - και να ενισχύσει το δικό του προφίλ - σε μια σειρά επιστολών και καρτ-ποστάλ για 20 χρόνια. Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας επαίνεσε την «ευθεία κοινή λογική» του και του ζήτησε συμβουλές για τη βελτίωση των ομιλιών του και τη βοήθεια του στις δημόσιες επισκέψεις σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ο Κάρολος ζήτησε επίσης από τον Σάβιλ, ο οποίος ανακηρύχθηκε ιππότης το 1990, να συμβουλεύσει την κουνιάδα του Σάρα, τη Δούκισσα του Γιορκ και τονΓνωρίζοντας τις σχέσεις του με τη, ο πρίγκιπας Κάρολος ζητούσε τις προτάσεις του Σάβιλ για δημόσιες επισκέψεις, χωρίς να γνωρίζει ότι αυτά ήταν τα μέρη που θα χρησιμοποιούσε η τηλεοπτική περσόνα για να επιτεθεί στα θύματά του.Ο μελλοντικός βασιλιάς έγραψε στον DJ μετά από μια σειρά από κακές δημόσιες εμφανίσεις τη δεκαετία του '80, ειδικά μετά την(σ.σ. Στις 21 Δεκεμβρίου 1988 η πτήση 103 της Pan Am ανατινάχτηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε κασετόφωνο στο χώρο αποσκευών, πάνω από το Λόκερμπι ενώ εκτελούσε την πτήση Λονδίνο-Νέα Υόρκη. Η έκρηξη διέλυσε την άτρακτο και το αεροπλάνο έπεσε φλεγόμενο σχεδόν στο κέντρο της μικρής πόλης, παρασύροντας στο θάνατο 243 επιβάτες, 16 άτομα του πληρώματος, καθώς και 11 άτομα κατοίκους του Λόκερμπι). Τότε, ο πρίγκιπας ΄Αντριου, Δούκας της Υόρκης είπε- σε μια απίστευτη λεκτική γκάφα- σε επίσκεψη στο Λόκερμπι, όπου σκοτώθηκαν 270 άνθρωποι: «Υποθέτω ότι στατιστικά κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή... Φυσικά επηρεάζει την κοινότητα αλλά μόνο σε πολύ μικρό βαθμό."Σε ένα χειρόγραφο του 1989 που αποκαλούσε, ο Σάβιλ γράφει στον Κάρολο: «Πρέπει να υπάρχει ένα «δωμάτιο συμβάντων» με πολλές ανεξάρτητες τηλεφωνικές γραμμές, tele-textκ.λπ. Η Βασίλισσα θα πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων για οποιαδήποτε προτεινόμενη ενέργεια από μέλη της οικογένειας». ΄Εγραφε πως αυτή η μονάδα κρίσης θα διοικείται από «ένα ειδικό άτομο με σημαντική εμπειρία σε τέτοια θέματα», προσθέτοντας ότι μπορεί να μιλήσει με σιγουριά για τέτοια θέματα, λέγοντας: «Μπαίνω στο St James Palace και στο Buckingham Palace σε τακτική βάση». Ο πρίγκιπας ενσωμάτωσε μερικές από τις συμβουλές και απάντησε στον Σαβίλ: «Επισυνάπτω ένα αντίγραφο του υπομνήματός μου για την, το οποίο ενσωματώνει τις απόψεις σου και το οποίο έδειξα στον Πατέρα μου, ο οποίος με τη σειρά του το προώθησε στη βασίλισσα».Ειδικοί σε θέματα της Βασιλικής οικογένειας είπαν ότι ο Σάβιλ ήταν τακτικός επισκέπτης σε διάφορα παλάτια και «τριγυρνούσε γύρω από το διαμέρισμα της Νταϊάνα» στο Παλάτι του Κένσινγκτον. Φιλούσε τα χέρια των γραμματέων καιΟ δημοσιογράφος Ρίτσαρντ Κέι- ειδικός στα θέματα του Παλατιού- είπε ότι ο Σάβιλ κάποτε έγλειψε το χέρι της πριγκίπισσας Νταϊάνα και εκείνη τον έσπρωξε, λέγοντάς του αργότερα:Μετά τον θάνατο του Σάβιλ αποκαλύφθηκε ότι φέρεται να συμβούλευε τον Κάρολο στα τέλη της δεκαετίας του 1980 καθώς ο γάμος του με την Νταϊάνα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Το 1989 η Νταϊάνα ηχογραφήθηκε να λέει στον παιδικό της φίλο Τζέιμς Γκίλμπεϊ: «Ο Τζίμι Σάβιλ μου τηλεφώνησε χθες και μου είπε: «Τηλεφωνώ μόνο, κορίτσι μου, για να σου πω ότι η Εξοχότατη Μύτη (ο Πρίγκιπας Κάρολος) μου ζήτησε να έρθω για να βοηθήσω την κοκκινομάλλα [τη Δούκισσα του Γιορκ] να ξεμπλέξει, και απλώς σε ενημερώνω, για να μην το μάθεις μέσω αυτής ή μέσω εκείνου. Ελπίζω να είσαι εσύ καλά».Στο ντοκιμαντέρ, ο διάδοχος του θρόνου , Πρίγκιπας Κάρολος,, ως το μόνο άτομο στη Βρετανία που πίστευε ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει 10 εκατομμύρια λίρες για το νοσοκομείο Stoke Mandeville σε τρία χρόνια. Οι ασθενείς και το προσωπικό που εργάζονται στους θαλάμους του Νοσοκομείου στο Μπάκιγχαμσιρ είπαν ότι έβλεπαν μέλη της βασιλικής οικογένειας διαρκώς, συμπεριλαμβανομένης της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία ερχόταν με τον Σάβιλ τακτικά για επισκέψεις. Μία ασθενής θυμήθηκε πώς μια φορά η Πριγκίπισσα της Ουαλίας τη ρώτησε: «Τι κάνεις όλη μέρα;», και τότε ο Σάβιλ πετάχθηκε και είπε:κάνοντας την Νταϊάνα να κοκκινήσει και να χαμογελάσει αμήχανα.Ο δούκας του Εδιμβούργου ήταν επίσης τακτικός επισκέπτης στο Νοσοκομείο Stoke Mandeville. Μια φορά, ο φακός έπιασε αυτόν και τον Σάβιλ να χασκογελάνε καθώς ο οικοδεσπότης του Top of the Pops επέλεξε να οδηγήσει τον σύζυγο της Βασίλισσας στον τοπικό σιδηροδρομικό σταθμό, προκαλώντας τον πανικό των αξιωματικών της βασιλικής προστασίας.Ένας εργαζόμενος στο νοσοκομείο είπε στο ντοκιμαντέρ του Netflix, είπε: «Αυτοί [η Βασιλική Οικογένεια]Του έλεγα: «Δεν ξέρω ποιος νομίζουν ότι είσαι». Τους βλέπαμε και τους ακούγαμε να μιλούν στο τηλέφωνο με τον Σάβιλ αλλά και έρχονταν εδώ μαζί του».Γενικώς οιΟ Πρίγκιπας της Ουαλίας αναγκάστηκε να υποσχεθεί ότι δεν θα ανακατευτεί στις δημόσιες υποθέσεις όταν γίνει βασιλιάς μετά από μια σειρά από διαμάχες υψηλού προφίλ. Το 2015 έπρεπε να υπερασπιστεί την απόφασή του να γράψει μια σειρά επιστολών σε υπουργούς της κυβέρνησης, μερικές από τις οποίες είναι(σ.σ. ονομάσθηκαν έτσι λόγω της χρήσης του μαύρου μελανιού στο χειρόγραφό του). Το 2004 και το 2005 προέκυψε ότι έγραψε 27 υπομνήματα με πολιτικά αιτήματα και διάφορα σχόλια που εστάλησαν στον τότε πρωθυπουργό των Εργατικών, Τόνι Μπλερ και στο υπουργικό του συμβούλιο. Και μεταξύ 2010 και 2015 είχε 47 συναντήσεις με υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου και 21 με κατώτερους υπουργούς – με ρυθμό περισσότερες από μία το μήνα., συμπεριλαμβανομένης μιας προσωπικής έκκλησης για την προστασία του σπάνιου οδοντόψαρου της Παταγονίας από έναν παράνομο ψαρά 10.000 μίλια μακριά!Σε μια δριμεία επίθεση κατά της Βασιλικής οικογένειας, ο Μαρκ Γουίλιαμς- Τόμας, του οποίου το ντοκιμαντέρ στην ITV οδήγησε στην αποκάλυψη της δράσης του Σάβιλ ως παιδεραστή και κατά συρροή σεξουαλικού παραβάτη, μιλώντας στο GB News, είπε για τη Βασιλική οικογένεια: «Θα κάνουν ό,τι κάνουν πάντα οι βασιλιάδες, δηλαδή θα στρουθοκαμηλίσουν και δε θα κάνουν καθόλου σχόλια. Εξετάσαμε πολύ προσεκτικά τηκαθώς και άλλων μελών της οικογένειας. Ο Σάβιλ πήγαινε πολύ συχνά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και καθόταν εκεί με τις ώρες απολαμβάνοντας το τσάι του. Ήταν πολύ, πολύ δεμένος με τον πρίγκιπα Κάρολο ακόμη και με τη λαίδη Νταϊάνα.