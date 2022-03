Τεράστια έκρηξη στη Σαουδική Αραβία κοντά στις εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής Aramco

Minutos después de concluido el primer entrenamiento en Arabia Saudita, se reportó un ataque en las instalaciones petroleras de Aramco en Jeddah.



📹@WorldNewsIL pic.twitter.com/O4ved8rWY6 — Carburando (@CarburandoTV) March 25, 2022

A huge plume of black smoke was seen rising in the Saudi Arabian city of Jeddah, where oil giant Aramco has several oil facilities.#Houthi #SaudiArabia #Jeddah #Aramco pic.twitter.com/gvO9jELx7L — Zaid Ahmd (Ukraine & Russia War Updates) (@realzaidzayn) March 25, 2022

BREAKING: Houthis struck Saudi Arabia’s Aramco oil facility in Jeddah, Saudi Arabia. Presumably, a ballistic missile was used. pic.twitter.com/9nC063XjyY — checking Mada (@checkingMada198) March 25, 2022

You can see the black smoke here in the distance. The excellent @flightradar24 shows flights being held in formation around Jeddah. pic.twitter.com/d2JMxVgphY — Ben Hunt (@benjhunt) March 25, 2022

أتوقع اني سويت أفضل أستخراج للصورة المختلفة لأن كل الصور الي جايبهم هم قديمة وصارلهم سنين من تخطيناهم بس هاي اليوم مباشر من جدة وقبلها بكم يوم هم انقصفت جدة، أختصار للكلام هاك هاي الجملتين:

فقل للشامتين بنا أفيقوا

سيلقى الشامتون كما لقينا..#جدة_الأن #جازان_الان #صامطه #jeddah https://t.co/jQHPDYG6Wx pic.twitter.com/hdSO1Zr4hs — فُرات (@TajCR7) March 25, 2022

#Breaking | A short while ago, the Houthis (backed by Iran) attacked Aramco’s petroleum facilities in Jeddah, south Saudi Arabia. pic.twitter.com/JIkACQDuFX — WorldNews IL (@WorldNewsIL) March 20, 2022





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους οι αντάρτες Χούθι, στη Σαουδική Αραβία, λίγο προτού αρχίσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, στις 29 Μαρτίου στο Ριάντ, για την ειρήνη στην Υεμένη. Νέα τεράστια - αυτή τη φορά - έκρηξη σημειώθηκε στο βασίλειο, ενώ και πριν από λίγες ημέρες οι αντάρτες είχαν επιτεθεί σε άλλη αποθήκη πετρελαίου.Η νέα έρηξη από τους αντάρτες Χούθι έγινε κοντά στις εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής Aramco . Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, όμως ολίγο μετά την επίθεση εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία αναμένεται σύντομα απάντηση.Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις 12 μίλια μακριά. Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι της Formula 1 δήλωσαν ότι θα παρακολουθούν στενά την κατάσταση για να αποφασίσουν, την Κυριακή.Πυκνός μαύρος καπνός φάνηκε στον ουρανό κοντά στην πίστα, καθώς βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν φλόγες κοντά στιςΣήμερα διεξάγονται οι ελεύθερες δοκιμές των οδηγών των αγωνιστικών μονoθεσίων της Formula 1 σε πίστες που βρίσκονται κοντά στο σημείο της έκρηξης.Ως αποτέλεσμα της έκρηξης, οι πτήσεις από την Τζέντα τροποποιούνται.Σύμφωνα με το δίκτυο World News IL, η έκρηξη καταγράφηκε λόγω επίθεσης από τις ομάδες των ανταρτών.Σε tweet αναφέρονταν ειδικότερα τα εξής: «Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι Χούθι επιτέθηκαν στην Τζέντα και την Aramco, στη δυτική Σαουδική Αραβία. Ακούστηκε τεράστια έκρηξη ενώ ξέσπασε φωτιά».Μια «περιορισμένη πυρκαγιά» ξέσπασε σε εργοστάσιο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Σαμπάχ της Σαουδικής Αραβίας ύστερα από επίθεση με ρουκέτα, ανακοίνωσε ειδικότερα οΟ σύνδεσμος υποστήριξε ότι δεν καταγράφηκαν«Θα απντήσουμε την κατάλληλη στιγμή», διεμήνυσε ο Αραβικός Σύνδεσμός.Υπογράμμισε, ακόμη, ότι η «εχθρική» επίθεση είχε στόχο τις δεξαμενές τηςΤο τελευταίο διάστημα, οι αντάρτες Χούθι κλιμακώνουν τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του βασιλείου, ενώ έχουν εκτοξεύσει σειρά μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Σαουδική Αραβία.Οι απανωτές επιθέσεις καταγράφονται αφότου ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας για τα Αραβικά Κράτη του Κόλπου ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ριάντ ανάμεσα στα αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις της Υεμένης, από τις 29 Μαρτίου μέχρι τις 7 Απριλίου.Στην Υεμένη, την πιο φτωχή χώρα της αραβικής χερσονήσου, μαίνεται καταστροφικός πόλεμος από το 2014 μεταξύ των Χούθι, τους οποίους στηρίζει το Ιράν, και της κυβέρνησης, την οποία στηρίζει ένας στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και του οποίου βασικό μέλος είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο πόλεμος έχει προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 380.000 ανθρώπων και έχει προκαλέσει μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις παγκοσμίως.