ΗΠΑ: Χιλιάδες καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας πυρκαγιάς στο Κολοράντο - Δείτε βίντεο

Apocalyptic views of the #MarshallFire in Louisville, Colorado. Mind boggling what has happened today. #COwx pic.twitter.com/D4RRdhMXGU — US StormWatch (@US_Stormwatch) December 31, 2021

🔥FIRE EVACUATIONS🔥



“Leave now!”



Emergency responders are evacuating towns of Superior and Louisville, #Colorado as thousands of people are rushing to evacuate



Two large grass fires have burned properties and are threatening more@CBSDenver @CBSNews



pic.twitter.com/9aqj9ZYzg6 — Dillon Thomas (@DillonMThomas) December 30, 2021

From our photog @dave_wille near the Flatirons. These fires continue to take out entire neighborhoods. @CBSDenver #MarshallFire pic.twitter.com/UMViz2reI6 — Ryan Greene 📷 (@RyanCBS4) December 31, 2021

Video from the Avista Hospital in #Louisville, #Colorado shows several structures on fire due to forest fires that broke out earlier today. #coloradofires 🔥🔥

Video from: @ jpleggett pic.twitter.com/qquZtDDTmi — Carlos Juan Semidey (@QuakeChaser35) December 30, 2021





Χιλιάδες Αμερικανοί έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους χθες Πέμπτη στην πολιτεία, εξαιτίαςπου τροφοδοτούνται από σφοδρούς ανέμους.Η εντολήαφορά κυρίως τη Λούιβιλ, πόλη όπου ζουν 20.000 κάτοικοι.«Εάν βρίσκεστε στην περιοχή, φύγετε αμέσως», προειδοποίησαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην κομητεία Μπόλντερ τους κατοίκους της περιοχής, η οποία απέχει περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το Ντένβερ, την πρωτεύουσα του Κολοράντο.«Ισχυροί άνεμοι εξαπλώνουν τις φλόγες γρήγορα και όλα τα αεροσκάφη είναι καθηλωμένα στο έδαφος», ανέφερε μέσω Twitter ο Τζάρεντ Πόλις, ο κυβερνήτης αυτής της ορεινής πολιτείας της αμερικανικής Δύσης όπου τα Βραχώδη Όρη συναντούν τις Μεγάλες Πεδιάδες.Εγκαταλείψτε τη Λούιβιλ διότι σε διαφορετική περίπτωση θα κινδυνεύσει η ζωή σας, επέμεινε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, κάνοντας λόγο για ανέμους με ριπές ταχύτητας ως και 170 χιλιομέτρων την ώρα.Ακόμη μια πόλη που αφορά η εντολή, η Σουπίριορ (13.000 κάτοικοι), είχε καλυφθεί χθες Πέμπτη από νέφη μαύρου καπνού, όπως δείχνουν φωτογραφικά στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Μπόλντερ, τον Τζο Πέλι, οι φλόγες πιθανόν καταστρέψαν πάνω από 500 σπίτια και έχουν κατακάψει 64.750 στρέμματα γης. Στη Σουπίριορ, τόνισε ο σερίφης, 370 κτίσματα καταστράφηκαν, τα 210 στη περιοχή της παλιάς πόλης.Ανάμεσα στους ανθρώπους που απομακρύνθηκαν ήταν ασθενείς του νοσοκομείου Avista Adventist που κρίθηκαν ιδιαίτερα ευάλωτοι σε περίπτωση εισπνοής καπνού, ειδικά ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και νεογέννητα.Έξι εγκαυματίες δέχθηκαν περιποιήσεις στο νοσοκομείο UCHealth στη γειτονική πόλη Μπρούμφιλντ, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του Κέλι Κρίστενσεν, που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.Η πυρκαγιά λίγο έξω από τη μητροπολιτική περιοχή του Ντένβερ, κατάξερη έπειτα από μακρά ανομβρία, ακολούθησε αρκετές ημέρες χιονόπτωσης στα Βραχώδη Όρη. Μετεωρολόγοι εκτιμούν πως ενδέχεται να σημειωθεί χιονόπτωση και στην περιοχή του Ντένβερ και του ανατολικού Κολοράντο, από σήμερα Παρασκευή.