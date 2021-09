Τυφώνας Άιντα: Στους 46 οι νεκροί - Τεράστιες καταστροφές σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ

Knickerbocker Avenue in Brooklyn

New York City #Ida

pic.twitter.com/zAQ8kIIDi4 — David Begnaud (@DavidBegnaud) September 2, 2021

BREAKING: Flooding right now in Short Hills, New Jersey. This is downtown! 😱



Gov. Murphy declares state of emergency due to tropical storm #Ida. #njwx pic.twitter.com/0EWWfqHRpZ — Tena Ezzeddine (@TenaNYCLA) September 2, 2021

I have seen half a dozen delivery cyclists go past my window in the past 20 minutes? Hey guys? DON’T FUCKING ORDER DELIVERY RIGHT NOW. #ida #nyc pic.twitter.com/7QedRx0EOh — ~ Liz ~ (@LizRiegel) September 2, 2021





Οι κυβερνήτες τηςδήλωσαν σήμερα ότι αναμένεται να λάβουνκαι βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση αφού οι αιφνίδιες πλημμύρες από την τροπική καταιγίδα Άιντα άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές, σκοτώνοντας τουλάχιστονΟ κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι,ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε μικρές επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές και προανήγγειλε την αναμενόμενη ομοσπονδιακή βοήθεια, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενέκρινε την κήρυξη έκτακτης ανάγκης για την Πολιτεία.«Αυτή ήταν μια θανατηφόρα και επικίνδυνη καταιγίδα και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις συνέπειές της», δήλωσε ο Μέρφι σε συνέντευξη Τύπου στο Μίλμπερν, μια προαστιακή πόλη δυτικά του Νιούαρκ που επλήγη με σφοδρότητα από τις πλημμύρες. «Η βοήθεια έρχεται», είπε.Ο Μέρφι τόνισε ότιστην Πολιτεία, δύο περισσότεροι σε σχέση με τον χθεσινό απολογισμό, και τουλάχιστον 6 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Συνολικά έχουν επιβεβαιωθεί 16 θάνατοι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν επίσηςστην Πενσυλβάνια και τον θάνατο ενός αστυνομικού στο Κονέκτικατ.Σε ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ προανήγγειλε επίσης τηναφού ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε το αίτημά της για κήρυξη έκτακτης ανάγκης.Όπως και πολλοί άλλοι ηγέτες στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Νέα Υόρκη, η Χόκουλ τόνισε την ανάγκη για καλύτερη, τα οποία αυξάνονται σε συχνότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής.Η Χόκουλ τόνισε ότι θα συγκαλέσει μια ομάδα εργασίας που θα υποβάλει αναφορά που θα καταγράφει τις αδυναμίες στην αντιμετώπιση της Άιντα από τις αρμόδιες αρχές της Νέας Υόρκης και θα προτείνει βελτιώσεις.«Ορισμένοι άνθρωποι χαρακτήρισαν αυτό ένα γεγονός που είχε να συμβεί 500 χρόνια. Δεν το δέχομαι», είπε. «Δεν θα λέμε πια ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Αυτό κυριολεκτικά μπορεί να συμβεί την επόμενη εβδομάδα».Ο Μπάιντεν προγραμματίζεται να ταξιδέψει στη Λουιζιάνα σήμερα για να συναντηθεί με τον κυβερνήτη Τζον Μπελ Έντουαρντς και να επιβλέψει τις ζημιές που προκάλεσε η Άιντα, η οποία άφησε τους κατοίκους της περιοχής χωρίς νερό, με ελλείψεις σε τρόφιμα, χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και με περισσότερα απόΗ καταιγίδα Άιντα, που την Κυριακή έφτασε στη Λουιζιάνα, ενδέχεται να προκάλεσε περισσότερα θύματα στα βορειοανατολικά, όπου οι πλημμύρες αιφνιδίασαν τους κατοίκους, με ορισμένους να πνίγονται μέσα στα υπόγειά τους και άλλοι μέσα στα αυτοκίνητά τους.