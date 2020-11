Συναγερμός στην Ουτρέχτη: Εκκενώθηκε ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός λόγω ύποπτου περιστατικού - Βίντεο

🔴 FLASH - #PaysBas : La gare centrale d'#Utrecht a été évacuée, un homme aurait crié #AllahAkbar et aurait menacé des passagers avec un "paquet". pic.twitter.com/55Sz88J5kN — FranceNews24 (@FranceNews24) November 3, 2020

Evacuation of central station, #Utrecht in #Holland, after possible terrorist threat.

No info of a terror act pic.twitter.com/AXXLsAhu81 — ܡܐܪܝܘ 🇱🇧🇬🇧 (@MarioLeb79) November 3, 2020

BREAKING - Central rail station in #Utrecht evacuated and all trains stopped due to a possible 'terror threat', police look for a suspect.pic.twitter.com/kT7Go4iGUA — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 3, 2020

BREAKING: A security incident has occurred in Dutch city #Utrecht at the central station, special forces police on the scene, police asks public to avoid the area. #Netherlands pic.twitter.com/WRpA2nBOHQ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 3, 2020

#Updated:- Large-scale deployment of security forces and helicopter patrolling above Utrecht Central Station are continuously happening......#Utrecht pic.twitter.com/k2obZ1reOC — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) November 3, 2020

Μία ημέρα μετά τη φονική τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη , συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Ουτρέχτης όταν άντρας φώναξε «» (Ο Θεός είναι μεγάλος), εξαπέλυσε απειλές θανάτου έναντι πολιτών και στη συνέχεια πέταξε μια τσάντα στον σταθμό, με αποτέλεσμα να προκληθει ο φόβος ότι μπορεί να περιέχει βόμβα. Ο συναγερμός έληξε, με τον σιδηδορομικό σταθμό να ανοίγει και πάλιΟ ύποπτος, αφότου έσπειρε τον πανικό, διέφυγε από το σημείο.Στη συνέχεια ακολούθησε εκκένωση του σιδηροδρομικού σταθμού, καθώς υπήρξε φόβος για τρομοκρατικό χτύπημα. Το περιστατικό, ωστόσο, έληξε ενώ οι Αρχές φέρεταιΗ αστυνομία της Ουτρέχτης, στην Ολλανδία, ανακοίνωσε νωρίτερα πως η κυκλοφορία των τρένων στον κεντρικό σταθμό της πόλης διεκόπη, καθώς οι αξιωματικοί αναζητούν ύποπτο άτομο σε συρμό.