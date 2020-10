Τζέφρι Τούμπιν: Ο... έκλυτος βίος του αναλυτή του CNN που αυνανίστηκε live σε σύσκεψη μέσω zoom

H Γκρίνφιλντ με τον γιο που απέκτησε με τον Τούμπιν

Μπορεί η Daily News να είχε ενδοιασμούς να τυπώσει την «ανήθικη πρόταση» του Τούμπιν, όμως ο ιστότοπος Gawker δεν είχε τέτοια... κολλήματα.

έγραψε σχετικά με το περιστατικό το site, σύμφωνα με την Daily Mail.

Αφού η γυναίκα απέρριψε τις προτάσεις του, η ίδια ισχυρίζεται ότι την ακολούθησε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της.

, προσθέτει η καταγγέλλουσα.





Η είδηση πως το περιοδικόέθεσε σε αναστολή έναν από τους πιο έμπειρους συντάκτες του, τον, επειδή... αυτοϊκανοποιήθηκε ενώπιον συναδέλφων του κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής σύσκεψης Zoom, προκάλεσε εχθές σάλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρότι τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί ουκ ολίγες φορές, καθώς η πανδημία έχει βάλει για τα καλά τις βιντεοκλήσεις στην καθημερινότητά μας, το γεγονός ότι αυτήν την φορά «πρωταγωνιστής» ήταν έναάφησε πολλούς με ανοιχτό το στόμα!Τα γεγονότα που ακολούθησαν, η δημόσια συγγνώμη του Τούμπιν και η ανακοίνωση τουότι θα απέχει από τα καθήκοντά του για ένα διάστημα λόγω «προσωπικού προβλήματος», κάνουν πολλούς να πιστεύουν ότικαι ότι ουσιαστικά ο ίδιος την... σκότωσε, την στιγμή που αποκάλυψε τα απόκρυφά του on camera, πιστεύοντας - όπως λέει ο ίδιος - ότι ήταν κλειστή.Παρά το γεγονός ότι ο Τούμπιν αποτελεί έναν από τους πιο διάσημους νομικούς αναλυτές στη χώρα του και έχει μια εξίσου εντυπωσιακή καριέρα ως συγγραφέας, σκάνδαλα, απιστίες και σεξουαλικές εμμονές ρίχνουν τη σκιά τους στο παρελθόν του, σύμφωνα με την«Η απόφαση του Τζέφρι Τούμπιν να αυνανιστεί κατά τη διάρκεια μια επαγγελματικής σύσκεψης στο Zoom δολοφόνησε πιθανώς την καριέρα του, όμως αυτή δεν είναι σε καμία περίπτωση η πρώτη φορά που η εμμονή του με το σεξ τον έβαλε σε μπελάδες», γράφει η βρετανική εφημερίδα για τον 60χρονο, που, την οποία γνώρισε όταν φοιτούσαν μαζί στο Χάρβαρντ.Ο 30ετής (και βάλε) γάμος του αναλυτή τουδεν τον σταμάτησε, σύμφωνα πάντα με την Daily Mail, να συνάψειμια σχέση που κράτησε -με κάποια διαλείμματα- για μια ολόκληρη δεκαετία. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Γκρίνφιλντ έμεινε έγκυος το 2008 και ο εραστής της αμέσως αμφισβήτησε ότι ήταν ο πατέρας, αντιδρώντας μάλιστα στην προοπτική να υποβληθεί σε τεστ πατρότητας!«Όταν η Γκρίνφιλντ αρνήθηκε τα χρήματα που της προσέφερε για έκτρωση, εκείνος έκανε την αντιπρόταση να "ανταλλάξουν" εγκυμοσύνες. Εάν συμφωνούσε να τερματίσει την εγκυμοσύνη της, ο ίδιος θα κάλυπτε το κόστος ώστε να αποκτήσει παιδί με σπέρμα δωρητή. Όμως η Γκρίνφιλντ, που τότε ήταν 35 ετών, αποφάσισε τελικά να γεννήσει το αγοράκι, το οποίο και ονόμασε Ρόρι, Τη μέρα που γέννησε, έστειλε email στον Τούμπιν προσκαλώντας τον να γνωρίσει τον γιο του. Εκείνος δεν της απάντησε», εξηγεί το δημοσίευμα.Σύμφωνα με τους, η Γκρίνφιλντ μήνυσε τον εραστή της ζητώντας διατροφή και η δικαστική διαμάχη κράτησε σχεδόν δύο χρόνια, με τον συγγραφέα να αρνείται πολλούς από τους ισχυρισμούς της γυναίκας. Τελικά, δέχτηκε να υποβληθεί σεκαι η Γκρίνφιλντ (κόρη πρώην συναδέλφου του Τούμπιν στο CNN) κέρδισε την πλήρη επιμέλεια του παιδιού στο δικαστήριο.«Ο Τζεφ και η Κέισι βλέπονταν κατα καιρούς μέσα στα χρόνια. Εκείνη ήταν παντρεμένη με άλλον για μια διετία. Μετά το διαζύγιό της ο δεσμός αναθερμάνθηκε. Της είπε ότι θα άφηνε τη γυναίκα του, όμως η Κέισι είχε ήδη αρχίσει να μην τον εμπιστεύεται, και υποψιαζόταν ότι είχε και άλλες ερωμένες», είχε πει παλαιότερα μια πηγή στην New York Daily News.Μια άλλη πηγή είχε πει στην Daily News: «Όταν η Κέισι αρνήθηκε να κάνει έκτρωση, ο Τζεφ την προειδοποίησε ότι θα το μετανιώσει και της είπε να μην περιμένει καμία βοήθεια από εκείνον».Υπάρχει όμως και μια ανώνυμη καταγγελία που παρουσιάζει τον αναλυτή ως σεξουαλικό αρπακτικό. Η καταγγέλλουσα, που περιγράφεται από την Daily News ως «γνωστή φιγούρα των media» ισχυρίστηκε ότι ο Τούμπιν την προσέγγισε σε ένα πάρτι πριν πολλά χρόνια.είπε η γυναίκα στην εφημερίδα, που αρνήθηκε να μεταφέρει τι ακριβώς είπε ο αναλυτής, σημειώνοντας ότι ήτανΗ αντίδραση εξάλλου της καταγγέλλουσας δεν αφήνει αμφιβολία ότι δεν επρόκειτο για κάποιο αθώο σχόλιο. «Δεν πίστευα στ' αφτιά μου. Ένιωσα τρομερά αηδιασμένη. Εκείνη την εποχή, δεν ήξερα καν ότι κάποιοι άνθρωποι το κάνουν αυτό».»,«Προσπάθησε να αυτοκαλεστεί. "Το ξέρεις ότι το θες" μου είπε, κι εγώ του απάντησα πως κάνει λάθος. Με κυνηγούσε αρκετά για ένα διάστημα. Μου τηλεφωνούσε στο γραφείο και άφηνε ανάρμοστα μηνύματα»O Τούμπιν, που κάποτε τον είχαν περιγράψει ως «Τάιγκερ Γουντς της νομικής δημοσιογραφίας» είχε παραδεχτεί στο παρελθόν σε ένα άρθρο του ότι είχε επισκεφθεί τομε τον «fixer» Ρότζερ Στόουν«Μια τηλεόραση flat-screen στον τοίχο έπαιζε πορνό και πολύς κόσμος εξαφανιζόταν στα πίσω δωμάτια και έβγαινε φορώντας μόνο πετσέτες. Στη συνέχεια, κάποιοι πήγαιναν στο σαλόνι, άλλοι σε ένα δωμάτιο με τζακούζι ή σε κάποιο από τα 6 περίπου ιδιωτικά δωμάτια, για να κάνουν σεξ με τους/τις συνοδούς τους ή κάποια νέα γνωριμία», είχε γράψει σχετικά.Ο Τούμπιν δεν αποκάλυψε αν τελικά έκανε κάτι με κάποια στο Velvet. Όπως είπε, ο Στόουν τον πήγε εκεί επειδή ήταν το μέρος όπου μια ιερόδουλη του είχε πει ότι συνάντησε τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης,. Ο Στόουν αργότερα αποκάλυψε αυτό το ραντεβού, ωθώντας τον Σπίτζερ σε παραίτηση.«Έκανα ένα ντροπιαστικό και ανόητο λάθος, πιστεύοντας ότι ήμουν off-camera» ανέφερε ο νομικός αναλυτής σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα σχετικά με το πάγωμα της συνεργασίας του με το περιοδικό. Ο 60χρονος απόφοιτος του Χάρβαρντκαι δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι νόμιζε πως είχε βάλει σε σίγαση τη βιντεοκλήση του Zoom και ότι κανένας από τους συμμετέχοντες δεν μπορούσε να τον δει.Μέχρι στιγμής ο Τούμπιν, ένας από τους πιο γνωστούς νομικούς αναλυτές στις ΗΠΑ με απειρες τηλεοπτικές εμφανίσεις, δεν έχει επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες που μεταδίδουν ορισμένα αμερικανικά ΜΜΕ σχετικά με το περιστατικό που έχει θέσει σε κίνδυνο τη 25ετή συνεργασία του με το New Yorker. Πολλά είναι τα μέσα που δημοσίευσαν εχθές, τις οποίες αποκάλυψαν πηγές υπό καθεστώς ανωνυμίας.«Ο Τζέφρι Τούμπιν δεν έδειξε απλά τα απόκρυφά του στο επαγγελματικό meeting μέσω Zoom, αλλά φέρεται να αυτοϊκανοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης στην οποία συμμετείχαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του περιοδικού», ανέφερε η New York Post. Δύο άτομα που ήταν παρόντα στη βιντεοκλήση είπαν στο Vice ότι η εικονική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας προσομοίωσης των εκλογών που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα, με τη συμμετοχή μεγάλων ονομάτων του New Yorker όπως η, αλλά και παραγωγών από τον ραδιοφωνικό σταθμό WNYC.Οι δύο πηγές ανάφεραν ότι κάποια στιγμή, φάνηκε σαν ο Τούμπιν να πήγαινε να δεχθεί μια άλλη κλήση, αφού κατέβασε την κάμερά του. Τότε όμως τον είδαν έκπληκτοι να αρχίζει να αυτοϊκανοποιείται. Σύμφωνα με τη New York Post, δεν είναι ξεκάθαρο πόσα ακόμη άτομα στην κλήση έγιναν μάρτυρες αυτής της άκρως προσωπικής στιγμής του αναλυτή. Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, ο δημοσιογράφος Ε. Όσνος υποδυόταν τον ρόλο του Δημοκρατικού υποψηφίου, o Γκέσεν «έπαιζε» τον, και άλλοι δημοσιογράφοι υποδύονταν πολιτικές προσωπικότητες και από τις δύο παρατάξεις. Ο Τούμπιν υποτίθεται ότι θα υποδυόταν κάποιον εκπρόσωπο του δικαστικού χώρου, επισήμαναν οι πηγές.Όπως ανέφεραν οι πηγές, το ντροπιαστικό στιγμιότυπο για τον Τούμπιν συνέβη κατά τη διάρκεια ενός μικρού διαλείμματος, κατά το οποίο οι «Δημοκρατικοί» και «Ρεπουπλικανοί» έπρεπε να συνεννοηθούν μεταξύ τους και γι' αυτό «πάγωσε» η συζήτηση. Τότε τα δύο αυτά άτομα είδαν τον 60χρονο να αυτοϊκανοποιείται. Στη συνέχεια, ο Τούμπιν αποχώρησε λίγα λεπτά από το Zoom chat και έπειτα ξαναμπήκε στην κλήση, χωρίς να έχει την παραμικρή ιδέα ότι η κάμερά του ήταν ανοιχτή τουλάχιστον για ένα μέρος της σεξουαλικής πράξης.Ο Τούμπιν είναι ιδιαίτερα γνωστός στις ΗΠΑγια το περιοδικό τη δεκαετία του '90. Στη συνέχεια έγραψε ένα βιβλίο με όσα είδε και άκουσε στη δίκη, πάνω στο οποίο βασίστηκε η πετυχημένη σειρά του FX «The People v. O.J. Simpson: American Crime Story» το 2016.