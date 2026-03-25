Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων και η κομβική Ναυμαχία του Ναυαρίνου
Πώς οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρενέβησαν στο ελληνικό ζήτημα και διαμόρφωσαν τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο
Στις 8 Οκτωβρίου 1827, έλαβε χώρα η Ναυμαχία του Ναυαρίνου. H σύγκρουση ξέσπασε μέσα στον κλειστό κόλπο του Ναυαρίνου έπειτα από μια ταχεία κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των συμμαχικών και των αιγυπτιοτουρκικων δυνάμεων.
Οι πρώτοι πυροβολισμοί αποδίδονται γενικά στην οθωμανοαιγυπτιακή πλευρά, γεγονός που προκάλεσε άμεσα γενικευμένη ανταλλαγή πυρών, χωρίς ένδειξη ότι ο Κόδριγκτον προσπάθησε να περιορίσει τη μάχη. Μέσα σε λίγες ώρες, οι αιγυπτιοτουρκικές ναυτικές δυνάμεις ηττήθηκαν.
Η ναυμαχία του Ναυαρίνου πέρασε στην ιστορία:
(1) ως η πρώτη περίπτωση χρήσης βίας για ανθρωπιστικούς σκοπούς, όπως τη νοούμε σήμερα (Heraclides and Dialla, 2017)
(2) ως η τελευταία μεγάλη ναυμαχία που διεξήχθη με ιστιοφόρα.
Ως καθαρά ναυτική σύγκρουση, η ναυμαχία παρουσιάζει ελάχιστο ενδιαφέρον για την ιστοριογραφία, καθώς επρόκειτο ουσιαστικά για ανταλλαγή πυρών σε μικρή απόσταση μέσα σε έναν σχεδόν κλειστό κόλπο.
Ωστόσο, η σημασία της καθίσταται ιδιαίτερα μεγάλη όταν εξεταστεί πέρα από το στενό επιχειρησιακό της πλαίσιο. Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου αποκτά πραγματικό ιστορικό ενδιαφέρον όταν ενταχθεί στο ευρύτερο διεθνές πλαίσιο της εποχής: στις σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων, στα οικονομικά και ιμπεριαλιστικά τους συμφέροντα, καθώς και στην τότε πρόσφατη εμπειρία τους από τους ναπολεόντειους πολέμους.
Μέσα σε αυτό το σύνθετο διπλωματικό και στρατηγικό περιβάλλον, η ναυμαχία δεν αποτελεί απλώς ένα στρατιωτικό επεισόδιο, αλλά ένα κομβικό γεγονός που φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παρενέβησαν στο ελληνικό ζήτημα και διαμόρφωσαν τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Κατά την περίοδο πριν την Ελληνική Επανάσταση, ο πόλεμος ήταν περισσότερο ο κανόνας παρά η εξαίρεση στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη για πόρους και ισχύ όξυνε τον ανταγωνισμό μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων (Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Πρωσία, Αυστρία) για εδαφική επέκταση.
Ωστόσο, μετά το τέλος των Ναπολεόντειων Πολέμων, υπήρχε η ανάγκη να διασφαλιστεί η σταθερότητα. Οι Δυνάμεις έβλεπαν κάθε ενδεχόμενο διαταραχής αυτής της σταθερότητας, είτε μέσω πολιτικών αλλαγών είτε μέσω απελευθερωτικών κινημάτων, ως απειλή για την ακεραιότητα του συστήματος. Η Ελληνική Επανάσταση ξέσπασε σε μια εποχή που οι συνθήκες ήταν εντελώς δυσμενείς.
Το Συνέδριο της Βιέννης (1814-1815) σχεδιάστηκε για να παρακολουθεί την «ισορροπία δυνάμεων» που διαμορφωνόταν στην Ευρώπη μέσω της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας (Concert of Europe), καθώς και της Ιερής Συμμαχίας. Σε αυτό το συνέδριο, ο Viscount Castlereagh καθοδήγησε τη Βρετανία να συνεργαστεί ενεργά με την Αυστρία και τις άλλες Μεγάλες Δυνάμεις, προκειμένου να ανασυστήσουν την ευρωπαϊκή πολιτική τάξη και να διασφαλίσουν την πολιτική σταθερότητα και το εδαφικό status quo. Αυτή η συνεργασία, όμως, κατέρρευσε σύντομα μετά το συνέδριο.
Το 1820 και 1821 οι ευρωπαϊκές δυνάμεις συγκεντρώθηκαν ξανά στο Τροππάου και στο Λάιμπαχ για να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις που ανέκυπταν. Απέναντι στις επαναστάσεις, πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι Μεγάλες Δυνάμεις;
Η θέση του Μέττερνιχ και του Τσάρου Αλέξανδρου ήταν η στρατιωτική επέμβαση και η στοχευμένη διαχείριση των διαφόρων κρατών. Αντίθετα, ο Castlereagh προωθούσε την ουδετερότητα της Βρετανίας απέναντι στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Αυτή η ουδετερότητα μεταβιβάστηκε στο βρετανικό υπουργικό συμβούλιο και μετατράπηκε σε δόγμα μη επέμβασης: «Θα δούμε ορδές Κοζάκων στο Hyde Park;» ακούστηκε στο St. James αμέσως μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου του Τροππάου, λόγω φόβων που σχετίζονταν με το ιρλανδικό ζήτημα.
Παρόλο που ο Castlereagh δίσταζε να αντιταχθεί ανοιχτά στην διακήρυξη του Τροππάου, ήταν προφανές ότι η Βρετανία προτιμούσε να αφήσει τις ευρωπαϊκές υποθέσεις να εξελιχθούν μόνες τους. Έτσι, ξεκίνησε η εποχή της “ένδοξης απομόνωσης” (splendid isolation) της Βρετανίας.
Ήταν σαφές ότι το χάσμα μεταξύ των Δυτικών και των Ανατολικών Δυνάμεων αυξανόταν. Οι λόγοι πίσω από αυτή τη φαινομενική διαφωνία και ειδικά ο ανταγωνισμός μεταξύ Ρωσίας και Αγγλίας για την επίλυση διεθνών προβλημάτων, μπορούν να εξηγηθούν από τα αντίθετα συμφέροντα των εμπλεκόμενων χωρών.
Το τέλος των Ναπολεόντειων Πολέμων βρίσκει τη Βρετανία να αναδύεται ως η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στον κόσμο. Εκείνη την περίοδο, μια ισχυρή ναυτική δύναμη αποτελούσε έκφραση εθνικής και οικονομικής ισχύος. Ως εκ τούτου, θα ήταν πολιτικό και στρατηγικό λάθος για τη Βρετανία αν η Ρωσία είχε το προβάδισμα στην παρέμβαση για την επίλυση διεθνών συγκρούσεων. Αυτό θα οδηγούσε αναμφίβολα σε αύξηση της διεθνούς επιρροής της Ρωσίας, μειώνοντας έτσι την ισχύ της Βρετανίας. Ο στρατηγικός στόχος της Αγγλίας ήταν να κερδίσει την υποστήριξη των Βουρβόνων της Γαλλίας για να αποδυναμώσει την επιρροή της Ρωσίας στη διεθνή σκηνή και να αποτρέψει μια γαλλο-ρωσική συμμαχία.
Επίσης, ήταν προς το συμφέρον της Αγγλίας να διατηρήσει την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να τη χρησιμοποιήσει ως ανάχωμα έναντι της ρωσικής επιθυμίας να βρει διέξοδο στη Μεσόγειο.
Η Ρωσία, από την άλλη πλευρά, είχε αναγνωρίσει νωρίς την ανάγκη για λιμάνια που δεν παγώνουν το χειμώνα. Χρειαζόταν, όπως και η Αυστρία, να έχει πρόσβαση στη Μεσόγειο. Η μακρά ιστορία ελιγμών μέσω πολέμων και συμμαχιών με την Τουρκία είχε ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Ο Τσάρος Αλέξανδρος, ως πραγματιστής, επένδυσε στην ενίσχυση των σχέσεων με την ηττημένη Γαλλία, για να αντιμετωπίσει την πολιτική και οικονομική ισχύ της Αγγλίας.
Παρά την παράδοση της Ορθόδοξης αλληλεγγύης, χρειάστηκε χρόνος πριν η Ρωσία δεσμευτεί να βοηθήσει τους Έλληνες επαναστάτες. Ο Τσάρος Αλέξανδρος, στο πνεύμα της Ιερής Συμμαχίας, αρχικά καταδίκασε την επανάσταση. Δεν προέβη όμως σε κανένα βήμα για να την καταστείλει, παρόλο που η εξαγωγική ισχύς της Ρωσίας μειώθηκε εξαιτίας της επανάστασης. Ο Τσάρος προτιμούσε να διεισδύσει σταδιακά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, χρησιμοποιώντας την επιρροή της Ρωσίας στον σημαντικό ορθόδοξο πληθυσμό της Αυτοκρατορίας. Ένας από τους λόγους που δεν επενέβη μπορεί να ήταν η επιρροή του Καποδίστρια.
Η Γαλλία ακολούθησε μια διφορούμενη πολιτική.
Μετά την ήττα της στους Ναπολεόντειους Πολέμους, η Γαλλία βρέθηκε σε διπλωματική απομόνωση, αποκομμένη από τα ζητήματα της Μεσογείου και χωρίς τα μέσα ή την επιθυμία να δημιουργήσει μια σύγκρουση με τους Οθωμανούς. Επιπλέον, ήταν προς το συμφέρον της Γαλλίας να διατηρήσει τις ευνοϊκές συνθήκες που είχε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που χρονολογούνται από το 1535. Ωστόσο, Γάλλοι πολιτικοί, διανοούμενοι και καλλιτέχνες (όπως ο Σατωβριάνδος, ο Ουγκώ, ο Ντελακρουά) ανέδειξαν το ελληνικό ζήτημα, επηρεάζοντας την κυβέρνηση να αποσύρει την αρχική βοήθειά της προς τους Αιγυπτίους.
Το ελληνικό ζήτημα έδωσε στη Γαλλία την ευκαιρία να επανέλθει στη σκηνή ως Μεγάλη Δύναμη.
Όσον αφορά την Αυστρία, πρέπει να κατανοήσουμε την εξωτερική πολιτική του Μέττερνιχ (Metternich), και για να το κάνουμε αυτό, «πρέπει να διεισδύσουμε βαθιά στην προσωπικότητα του Μέττερνιχ» (Gaston Isambert, 1900). Ήταν ο πατέρας της Ιερής Συμμαχίας· εξαιρετικά συντηρητικός και παρωχημένος ακόμα και για την εποχή του· ο μεγαλύτερος εχθρός των Ελλήνων (Bernstein, 1997).
Η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε το 1821, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου του Λάιμπαχ, που έλαβε γνώση της είδησης με έκπληξη. Το Συνέδριο καταδίκασε την επανάσταση ομόφωνα. Μεταξύ του Συνεδρίου του Λάιμπαχ (1821) και του Συνεδρίου της Βερόνας (1822), όπου το ελληνικό ζήτημα συζητήθηκε επίσημα για πρώτη φορά, υπήρξε ένας «πόλεμος απόψεων» μεταξύ των Δυνάμεων (Finley, 1971).
Λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του Κάστλρεϊ (Castlereagh), υπήρξε στροφή στην πολιτική της Βρετανίας προς την ελληνική υπόθεση και αναθεώρηση των σχέσεών της με τις άλλες Δυνάμεις. Ο Κάστλρεϊ διαφοροποίησε τη θέση του από τη συμμαχία, λόγω της επιμονής του Τσάρου να εφαρμόσει τις αρχές του Τροπάου στην Ισπανία, μεταξύ άλλων. Αυτή η στροφή στην πολιτική της Βρετανίας έγινε πιο εμφανής με τον Τζορτζ Κάνινγκ (George Canning), ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών τον Αύγουστο του 1822 και αναγνώρισε τους Έλληνες ως κατεχόμενους σε ένοπλη σύγκρουση (belligerents) τον Μάρτιο του 1823.
Αυτή ήταν η αρχή του τέλους για την πολιτική σταθερότητας του Μέττερνιχ, που απαγόρευε επαναστατικά και εθνικιστικά κινήματα. Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, περισσότερη βοήθεια θα δινόταν στην πλευρά από την οποία αναμένονταν τα περισσότερα οφέλη (Mazower, 2021).
Υπήρχαν αρκετοί λόγοι για την αλλαγή στάσης της Αγγλίας προς το ελληνικό ζήτημα:
(1) η αυξανόμενη υποστήριξη προς τους Έλληνες από τις πολιτικές και πολιτιστικές ελίτ της χώρας
(2) η δυσαρέσκεια της αντιπολίτευσης με την πολιτική των Τόρις
(3) οι θαλάσσιοι αποκλεισμοί των Ελλήνων που επηρέαζαν τα βρετανικά πλοία
Ωστόσο, ο κύριος λόγος για την αλλαγή της βρετανικής θέσης σχετικά με τη διαρκώς αυξανόμενη σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων ήταν η απροθυμία της Αγγλίας να χάσει τον έλεγχο των εξελίξεων και να παραχωρήσει στη Ρωσία καθοριστικό ρόλο στη λύση αυτής της σύγκρουσης.
Κανείς δεν περίμενε ότι οι Έλληνες θα μπορούσαν να κρατήσουν την επανάστασή τους ζωντανή για χρόνια απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, βασιζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις. Ο Σουλτάνος απέτυχε να τους καταπνίξει, ακόμα και όταν οι Έλληνες βρέθηκαν σε εμφύλιο πόλεμο (1823). Η μακροχρόνια αντίσταση, ωστόσο, θα έδινε στην επανάσταση νομιμότητα. Ο Κάνινγκ έπρεπε να προσαρμόσει την πολιτική του στη νέα κατάσταση.
Η τελική στροφή της πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών ήρθε όταν ο Τσάρος, προσπαθώντας να ανακόψει τη διπλωματία του Κάνινγκ, πρότεινε στις Δυνάμεις τη διαίρεση της Ελλάδας σε τρεις ημιαυτόνομες ηγεμονίες.
Η πρόταση του Τσάρου (η οποία δεν προοριζόταν να φτάσει στους Έλληνες, αλλά διέρρευσε στον Τύπο με εντολή του Κάνινγκ) άρχισε να στρέφει τους Έλληνες προς τη Βρετανία. Ένα άλλο γεγονός μεγάλης σημασίας ήταν τα δάνεια που οι Έλληνες εξασφάλισαν από βρετανικές τράπεζες.
Ο Μπάουρινγκ (Bowring) ήταν ο άνθρωπος που διευθέτησε το πρώτο οικονομικό δάνειο προς τους Έλληνες. Όταν προσέγγισε τον Κάνινγκ, δήλωσε ότι «η Βρετανία σύντομα θα πρέπει να επιλέξει αν θα αφήσει την ανατολική Μεσόγειο να περάσει υπό ρωσική επιρροή ή αν θα εδραιώσει τη θέση της ως σύμμαχος των Ελλήνων». Ένα μικρό ποσοστό των χρημάτων έφτασε τελικά στους Έλληνες, ωστόσο αυτά τα δάνεια θεωρήθηκαν εξαιρετικά σημαντικά, καθώς ερμηνεύθηκαν ως αναγνώριση του ελληνικού κράτους (Markezinis, 1966).
Τον Δεκέμβριο του 1825, ο Νικόλαος Α΄ ανέβηκε στο ρωσικό θρόνο. Νέος στην πολιτική, αφού γρήγορα κατέκτησε την εξωτερική πολιτική, ήταν πολύ λιγότερο πρόθυμος από τον Αλέξανδρο Α΄ να θυσιάσει τα πραγματικά συμφέροντα της Ρωσίας για ονειροπολήσεις περί διεθνούς συνεργασίας. Υποστήριξε πιο ενεργές δράσεις της Ρωσίας για την επίλυση του ελληνικού ζητήματος.
Το αποτέλεσμα των μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Αγγλίας ήταν η υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Αγίας Πετρούπολης (1826). Αυτό το έγγραφο σηματοδότησε την αρχή της απελευθέρωσης της Ελλάδας και έγινε το πρώτο ευρωπαϊκό διπλωματικό έγγραφο στη διαδικασία αυτή. Οι χώρες που υπέγραψαν το πρωτόκολλο ανακοίνωσαν τη διαμεσολάβησή τους μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ελλάδας (Heraclides and Dialla, 2017).
Ωστόσο, η Υψηλή Πύλη δεν ήθελε εξωτερική ανάμειξη στις υποθέσεις της. Οι προσπάθειες της Ευρώπης να πείσει τους Έλληνες και τους Τούρκους να καταθέσουν τα όπλα είχαν αποτύχει. Καθώς δεν υπήρχαν πλέον ενδεδειγμένες επιλογές, οι Μεγάλες Δυνάμεις έπρεπε να δράσουν ομόφωνα. Πλέον ήταν θέμα χρόνου. Οι Έλληνες έπρεπε να αντέξουν αρκετά ώστε να δουν την πολιτική της Ευρώπης να αλλάζει και να λάβουν εξωτερική βοήθεια (Mazower, 2021).
Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου (1827) επιβεβαίωσε την πρόθεση των Δυνάμεων να λύσουν το ελληνικό ζήτημα με «συλλογικές» δυνάμεις. Οι όροι του Πρωτοκόλλου προέβλεπαν την υιοθέτηση από τις Δυνάμεις «ακραίων μέτρων» και επέτρεπαν τον ναυτικό αποκλεισμό των ακτών της Μορέας από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη.
Κατά κοινή παραδοχή, ο αποκλεισμός ήταν εμπόλεμη ενέργεια. Ένας αποκλεισμός χωρίς πόλεμο αποτελούσε σαφή παρέκκλιση από το διεθνές δίκαιο της εποχής. Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου αποτέλεσε τη βάση για αυτό που αργότερα ονομάστηκε «ειρηνικός αποκλεισμός» (Ross Williamson, 2013).
Η Μεγάλη Βρετανία έπρεπε να ισορροπήσει ανάμεσα στο να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος μεσολαβητής, και ταυτόχρονα να λάβει ενεργά θέση υπέρ των Ελλήνων. Συνεπώς, ο στόλος των Βρετανών, Γάλλων και Ρώσων – υπό τη διοίκηση του Σερ Έντουαρντ Κόδριγκτον – έλαβε φαινομενικά αδύνατες οδηγίες: να αποκλείσουν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο, χωρίς ωστόσο να προβούν σε εχθρικές ενέργειες.
Ο Κόδριγκτον συνειδητοποίησε ότι είχε διαταχθεί να διενεργήσει έναν αποκλεισμό. Αντιλήφθηκε επίσης ότι οποιαδήποτε ανοικτά δηλωμένη εμπόλεμη ενέργεια δεν ήταν αποδεκτή από τη Μεγάλη Βρετανία. Χρειάστηκε να ζητήσει συγκεκριμένες οδηγίες: «πώς ο στόλος μας θα εμποδίσει διά της βίας τους Τούρκους να ακολουθήσουν οποιαδήποτε πορεία δράσης μας ζητήθηκε να αντιταχθούμε, χωρίς να διαπράξουμε εχθρότητα;» (Temperley, 1966).
Ο Κόδριγκτον ήταν γνωστός για το μαχητικό του πνεύμα, και η γνώμη του για τον Γάλλο συμπλοίαρχό του ήταν ότι επιδείκνυε υπερβολική διπλωματία και όχι αρκετή μαχητικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος με 44 χρόνια υπηρεσίας με διακρίσεις σε πολλές μάχες, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του ως πλοίαρχος του Orion στη Ναυμαχία του Τραφάλγκαρ.
Σύμφωνα με τον Marriott, «υπήρχε ηθελημένη πρόθεση να αφήσουν τον Γόρδιο δεσμό να λυθεί από τους εκτελεστικούς αξιωματικούς των Δυνάμεων» (δηλαδή, τους ναυάρχους). Κατά τον Woodhouse, «η οδηγία κάλυπτε όλες τις περιπτώσεις και καμία», ενώ «μετέθετε όλη την αόριστη ευθύνη στους ναυάρχους, αφήνοντας σε αυτούς τη δόξα και την ευθύνη». Επιστρέφουμε λοιπόν στην αρχή, στην πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού. «Στις 8 Οκτωβρίου 1827, έλαβε χώρα η Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Οι Αιγύπτιοι ξεκίνησαν τις πυροβολισμούς και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Κόδριγκτον προσπάθησε να περιορίσει τη μάχη. Οι αιγυπτιοτουρκικές ναυτικές δυνάμεις ηττήθηκαν.»
Συμπερασματικά, η ενεργή παρέμβαση της Μεγάλης Βρετανίας οδήγησε το ελληνικό ζήτημα να γίνει πανευρωπαϊκό. Ο Κάνινγκ άσκησε αναμφισβήτητα μια σύνθετη διπλωματία. Απέτρεψε τον πόλεμο, κράτησε τη Ρωσία μακριά από την εξουσία στην περιοχή, έσωσε την Τουρκία από τον εξευτελισμό, ενώ προώθησε τις φιλοδοξίες των Ελλήνων (Courtney, Σεπτέμβριος 1897).
