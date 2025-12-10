Άννα Βίσση: Τα fake news ότι σταματάει τις εμφανίσεις και η διάψευση
Άννα Βίσση: Τα fake news ότι σταματάει τις εμφανίσεις και η διάψευση
Κανονικά θα εμφανιστεί και την επόμενη σεζόν στο Hotel Ermou η ερμηνεύτρια σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει το άμεσο περιβάλλον της
Την Δευτέρα το πρωί στην εκπομπή «Το Πρωινό» του Ant-1 ο Γιώργος Λιάγκας προλόγισε υποτίθεται την καλλιτεχνική είδηση της ημέρας την οποία είχε ως θέμα αποκλειστικά ο συνεργάτης του Πάνος Κατσαρίδης.
Σύμφωνα με αυτόν η Άννα Βίσση λέει τέλος στις νυχτερινές της εμφανίσεις την επόμενη σεζόν και για δύο τουλάχιστον χρόνια, επιλέγοντας να κάνει άλλα πράγματα π.χ. θέατρο παίζοντας σε κάποιο μιούζικαλ ενώ αφήνει το Καλλιμάρμαρο για να εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ.
«Θα είναι η τελευταία της χρονιά στο Hotel Ermou μετά από δέκα χρόνια. Από του χρόνου Άννα Βίσση την νύχτα, τέλος. Το έχει αποφασίσει και θεωρεί ότι πρέπει να κάνει μια παύση και να κάνει άλλα πράγματα. Συζητάει να κάνει μιούζικαλ με τον Νίκο Καρβέλα... Δεν θα μπορείς να τη δεις στα μπουζούκια» είπε με τον απαραίτητο στόμφο ο Πάνος Κατσαρίδης.
Σε λίγη ώρα η είδηση είχε ανέβει σε όλα σχεδόν τα site με πηχυαίους τίτλους τα οποία αναπαρήγαγαν την είδηση της εκπομπής, παίζοντας και το σχετικό βίντεο.
Παρά το γεγονός ότι η «αποκλειστικότητα» της εκπομπής είχε δοθεί σαν κάτι σίγουρο και εντελώς διασταυρωμένο η αλήθεια φαίνεται ότι ήταν εντελώς διαφορετική.
Ο θόρυβος που ξεσηκώθηκε ήταν τέτοιος που ο επιχειρηματίας του Hotel Ermou Γιάννης Μωράκης που συνεργάζεται τα τελευταία δέκα χρόνια με την «απόλυτη» όπως χαρακτηρίζουν την Άννα πιάστηκε εξ’ απήνης, ενώ το τηλέφωνό του χτύπαγε συνέχεια.
Όλοι-φίλοι, συνεργάτες και γνωστοί-τον ρώταγαν αν αυτό που ειπώθηκε είναι αλήθεια για μια ερμηνεύτρια που βιώνει το απόλυτο sucsses story τα τελευταία χρόνια.
Ο επιχειρηματίας γνώριζε ότι αν ίσχυε κάτι τέτοιο, η Βίσση με δεδομένη την πολύ καλή σχέση που έχουν θα το είχε θέσει σίγουρα υπ’ όψιν του από την αρχή της σεζόν και δεν θα περίμενε να το μάθει από τον Γιώργο Λιάγκα και τον Πάνο Κατσαρίδη.
Γι’ αυτό επικοινώνησε άμεσα με την Άννα, η οποία ήδη γέλαγε με αυτά που της μετέφεραν για την «αποκλειστικότητα» της δήθεν αποχώρησής της από τη νύχτα, αλλά όπως του είπε δεν θα έμπαινε ποτέ στην διαδικασία να κάνει κάποια δήλωση για ένα θέμα που για την ίδια δεν υφίσταται.
Όπως φέρεται να είπε μάλιστα στον Μωράκη δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο «αφού παίρνω τρελή ενέργεια από τα live, η επαφή που έχω με τον κόσμο είναι μοναδική και η μουσική είναι η ζωή μου».
Ο επιχειρηματίας επικοινώνησε με τον Γιώργο Λιάγκα τηλεφωνικά, του είπε ότι η είδηση που μετέδωσαν και ακολούθως ανέβηκε στα site με τίτλους όπως «Τέλος η Βίσση από την νύχτα» δεν ισχύει και του ζήτησε πολύ ευγενικά να ανασκευάσει στην εκπομπή της Τετάρτης.
Μια από τα ίδιαΤελικά χρειάστηκε να περάσουν πάνω από σχεδόν δυόμιση ώρες για έρθει η απάντηση από τον παρουσιαστή της εκπομπής που επέμεινε στο ρεπορτάζ που μετέδωσαν και «έριξε» το φταίξιμο στα sites!
«Εμείς άλλο ρεπορτάζ δώσαμε χθες και άλλο έπαιξαν τα sites» είπε στο τελευταίο λεπτό της εκπομπής. Το δικό μας ρεπορτάζ ευσταθεί, του χρόνου η Βίσση θα πάει στο ΟΑΚΑ και του χρόνου μάλλον δεν θα είναι στη νύχτα...».
Με λίγα λόγια επέμεινε στην «αποκλειστικότητα» που έβγαλε ο Πάνος Κατσαρίδης, παρά το γεγονός ότι είχε μιλήσει με τον Μωράκη, ο οποίος του τη διέψευσε.
Προσπάθησε μάλιστα να «χρυσώσει» το χάπι λέγοντας ότι η Άννα σκίζει φέτος και θα πάει να την δει, ακολουθώντας μια άλλη πεπατημένη εν αντιθέσει με άλλες φορές, αυτή του «εμείς έχουμε δίκιο ότι και να λέτε».
Δεν ήταν η πρώτη φορά που μιλώντας ως ειδικός στο nightlife μετέδωσε νέα σχήματα τα οποία δεν είχαν καν κλείσει, απλά υπήρχε μια περιρρέουσα φήμη γύρω από αυτά.
Τον περασμένο Απρίλιο είχε και πάλι ασφαλείς πληροφορίες ότι ο Βέρτης φεύγει από το ΥΤΟΝ, ότι ο Ρέμος έκλεισε με τον Ρουβά για την φετινή σεζόν και ότι ο Νότης Σφακιανάκης-τον έχουν επιστρέψει άπαντες στη νύχτα, άπειρες φορές τα τελευταία χρόνια-είναι πολύ κοντά στο come back.
Τελικά τίποτε απο τα παραπάνω που είχε ως αποκλειστικό ρεπορτάζ δεν βγήκε στον παρουσιαστή, που μπορεί να έχει πηγές στο χώρο του nightlife, ενίοτε όμως αυτές οι πηγές τον «κρεμάνε».
Επίσης όλα σχεδόν τα μεγάλα ονόματα του τραγουδιού είναι φίλοι του όπως συχνά λέει στην εκπομπή, οπότε το καλύτερο που έχει να κάνει πλέον είναι να τους παίρνει ο ίδιος τηλέφωνο, ώστε να μαθαίνει από πρώτο χέρι τα νέα.
