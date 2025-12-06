Η Άννα Βίσση έκανε πρεμιέρα στο Hotel Ermou για δέκατη σεζόν - Δείτε βίντεο
Η Άννα Βίσση έκανε πρεμιέρα στο Hotel Ermou για δέκατη σεζόν - Δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε τις εμφανίσεις της στο νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας και αποθεώθηκε από τους θαυμαστές της

Ιωάννα Μαρίνου
Έναρξη για δέκατη σεζόν στο Hotel Ermou έκανε η Άννα Βίσση, ξεκινώντας τις εμφανίσεις της στο νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας.

Το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του κέντρου, το οποίο συνδέεται με το όνομά της από το 2015, ερμηνεύοντας νέες και διαχρονικές επιτυχίες της. Από το πρόγραμμα δεν έλειπε το πιο πρόσφατο single της, «Εξαίρεση». 

Δείτε βίντεο από την πρεμιέρα

Η Άννα Βίσση, συνοδευόμενη από την μπάντα της έκανε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα. Οι θαυμαστές της την αποθέωσαν, μεταφέροντας την ενέργειά της μέσω βίντεο που δημοσίευσαν στα social media.

Ιωάννα Μαρίνου
