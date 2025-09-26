Οι συναυλίες της Άννας Βίσση σε αριθμούς: Το κόστος των 700.000 ευρώ, οι 20 χορευτές της Τέιλορ Σουίφτ και οι χιλιάδες θαυμαστές
«Η Αννα το τερμάτισε», με δύο συνεχόμενα live και κοινό 130.000 φαν, από τους Gen Z μέχρι τους 70άρηδες, τραγουδώντας επί 3,5 ώρες σε κάθε συναυλία όλες τις επιτυχίες της, ενώ η χορογράφος της Μπιγιονσέ εκτόξευσε το event
Εναν χρόνο αργότερα, στις 5 Οκτωβρίου του 2024, έκανε μία συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου συνέρρευσαν πάνω από 65.000 άτομα για να την αποθεώσουν.
Φέτος -όπως έλεγε μια παρέα κοριτσιών αποχωρώντας από το Καλλιμάρμαρο - «η Άννα Βίσση το τερμάτισε» με τα δύο συνεχόμενα live και συνολικό κοινό 130.000 ανθρώπων, τραγουδώντας επί 3,5 ώρες σε κάθε συναυλία όλες τις μεγάλες επιτυχίες της.
Ήταν ένα υπερθέαμα με κόστος παραγωγής που ανήλθε κοντά στα 700.000 ευρώ, για το οποίο δούλεψαν εκατοντάδες άνθρωποι.
@thanosliapis
SANDRE! @annavissiofficial @fannatics @Panik Records #annavissi #kallimarmaro #ανναβισση #sandre #fyppppppppppppppppppppppp♬ original sound - Thanos Liapis
@itsmesavvas_
Anna Vissi - Kalokairines Diakopes Kalimarmaro 2025 #fyp #tiktokgreece #annavissi #annavissiofficial #kalimarmaro♬ πρωτότυπος ήχος - Savvas Mamakis
Διαβάστε επίσης: Γιατί όλες οι γενιές αγάπησαν την Άννα Βίσση - Η διαδρομή της και τα μυστικά της διπλής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο
Έμπειρα στελέχη από τον χώρο διοργάνωσης συναυλιών λένε ότι ήταν η ακριβότερη συναυλία Ελληνα καλλιτέχνη που έχει διοργανωθεί ποτέ. Δύο εταιρείες ανέλαβαν το στήσιμο του διήμερου event: η πρώτη είναι η Galaxias Live Productions και η δεύτερη η D&A Productions, μια νεοσύστατη εταιρεία που δημιουργήθηκε τον Αύγουστο από τη Δήμητρα Κούστα (το D), σύζυγο του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα και την Αννα Βίσση (το Α).
Τη σκηνοθεσία του βίντεο έκανε η Κασσάνδρα Πάουελ και τις χορογραφίες η Τία Ριβέρα, οι οποίες επιστρατεύτηκαν και για τις δύο συναυλίες της Άννας στο Καλλιμάρμαρο.
Η Πάουελ ανέλαβε τη σκηνοθεσία των δύο εμφανίσεων για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες κάμερες, μία εκ των οποίων ήταν κυριολεκτικά στον αέρα, πάνω σε ειδικό σύρμα που διέτρεχε το στάδιο από τη μια άκρη στην άλλη.
Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 11 γιγαντοοθόνες για να βλέπουν τα τεκταινόμενα στη σκηνή οι θεατές που ήταν σε απομακρυσμένες θέσεις.
Δεν είναι όμως μόνο οι κάμερες που μαγνητοσκόπησαν τις δύο εμφανίσεις της Άννας Βίσση, αφού η σκηνοθέτις χρησιμοποίησε επτά drones που έκαναν λήψεις από διάφορες θέσεις.
Τις εντυπωσιακές χορογραφίες ανέλαβε η Ριβέρα, που είχε κάνει το ίδιο στην παγκόσμια περιοδεία της Μπιγιονσέ, η οποία αφού έστησε τα χορευτικά ήταν συνέχεια στην κονσόλα παρακολουθώντας τους χορευτές στις οθόνες.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τους τελευταίους ήταν συνολικά 20 άτομα - όλο το team χορού που χρησιμοποιεί στα live της η Τέιλορ Σουίφτ, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί στα τραγούδια που εμφανίστηκαν.
Η μόνιμη μπάντα της Αννας τα τελευταία χρόνια αριθμούσε 11 άτομα συν δύο τραγουδιστές, ενώ σε κάποια κομμάτια όπως το «Τρελαίνομαι» συμμετείχε και η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό μουσικό σύνολο με 38 άτομα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αλέξη Πρίφτη που χώρεσαν άνετα στο τεράστιο stage.
To stage ήταν αυτό που χρησιμοποιήθηκε στο φετινό Eject Festival, αλλά με μια προέκταση... 100 μέτρων για να πηγαίνει η Αννα πάνω κάτω φορώντας το εντυπωσιακό μαύρο σύνολο με τις χρυσές λεπτομέρειες που σχεδιάστηκε ειδικά γι’ αυτήν και φέρει την υπογραφή των Dolce & Gabbana.
H φωνή στα όριά της
Δεν χρειάστηκαν παρά να ακουστούν οι πρώτες νότες του «Σε περίπτωση που» για να ξεσηκωθούν οι 65.000 θεατές το Σάββατο και άλλοι τόσοι την Κυριακή, τραγουδώντας με όση δύναμη είχαν το εθιστικό ρεφρέν του.
@vissitok
Όταν είσαι η @annavissiofficial και γεμίζεις 2 φορές το Καλλιμάρμαρο με 130.000 θεατές, αφήνεις τους άλλους να αναρωτιούνται πόσο είσαι, πώς το κάνεις και άλλα τέτοια! 👑 @fannatics #VissiTok #TikTokGR #AnnaVissi #VissiKallimarmaro #ΑπολυτηΕλληνιδαΣταρ♬ original sound - vissitok
@vasilis_karam1
Η Άννα Βίσση σε μια μαγική βραδιά στο Καλλιμάρμαρο στάδιο . . . #annavissi #kalimarmaro #μπεςφοργιουγαμω #drone #ανναβισση♬ Ola Gia Ola - Anna Vissi
Για περίπου τρεισήμισι ώρες, η Άννα Βίσση τα έδωσε όλα, με μια ερμηνεία που σε συνεπαίρνει, είτε σου αρέσουν τα τραγούδια της είτε όχι.
Η Βίσση φάνηκε αρκετές φορές συγκινησιακά φορτισμένη, κάλεσε τον Καρβέλα στη σκηνή -αυτό το περίμεναν όλοι- και η φωνή της μπορεί να μην έχει το forte που είχε πριν από 15 χρόνια, φρόντισε όμως να τη φέρει στα όριά της, ξεσηκώνοντας το κοινό της.
Ένα κοινό που ανήκει πλέον σε όλες τις γενιές -από μικρά κορίτσια στα 20 μέχρι γυναίκες στην ηλικία της- κάτι που είναι δικό της επίτευγμα με τραγούδια που έχουν γίνει ποπ μύθοι.
Όπως είπε μετά τις συναυλίες, είχε μεγάλο άγχος όταν αντίκρισε τη λαοθάλασσα των 65.000 θεατών που την περίμεναν για να ζήσουν άλλο ένα πάρτι μαζί της.
Ωστόσο, το άγχος είχε ώρα λήξης: φεύγοντας από τη σκηνή, η Αννα κρατούσε σηκωμένο ένα πλακάτ στο οποίο ήταν γραμμένο το διάσημο πλέον σύνθημα: «Ο,τι έχω ζήσει το ’χει πει η Βίσση».
