Ο Τιτανικός του Αιγαίου: 59 χρόνια από την τραγωδία του «Ηράκλειον», το πλοίο θαύμα που βυθίστηκε και άλλαξε την ελληνική ακτοπλοΐα

Το πλοίο «Ηράκλειον» ναυάγησε στις 8 Δεκεμβρίου του 1966 ανοιχτα της νησίδας Φαλκονέρα παρασύροντας στον θάνατο άγνωστο στην πραγματικότητα αριθμό ανθρώπων

Η βύθιση μέσα σε λίγα λεπτά και η νύχτα τρόμου στο Μυρτώο

Καθυστερημένη κινητοποίηση και επιζώντες μετά από 10 ώρες στο νερό

Μνημειώδης έμεινε η προσπάθεια της Αλκηστις Αγοραστάκη, της 22χρονης φοιτήτριας της Φιλοσοφικής από τα Δελιανά Κισσάμου, που πάλεψε με τα κύματα καταφέρνοντας να σώσει πολλούς ναυαγούς, όχι όμως τον ίδιο της τον εαυτό

Οι δίκες, οι ποινές και οι ευθύνες που κρίθηκαν «χάδι»

Η Φαλκονέρα, ένα επικίνδυνο σημείο του Μυρτώου

Αλλαγές στους κανόνες και η γέννηση της ΑΝΕΚ

Ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων – ένα ερώτημα χωρίς οριστική απάντηση

Λίγες ώρες μετά τον απόπλου και ενώ το «Ηράκλειον» έπλεε στο Μυρτώο, ανοιχτά της Φαλκονέρας, η θαλασσοταραχή προκάλεσε σοβαρές μετακινήσεις στα φορτηγά του γκαράζ. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα φορτηγό με φορτίο λάδια και σαπούνια αναποδογύρισε, με τα οχήματα να συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ ναύτες που ενημέρωσαν τον πλοίαρχο για την κατάσταση δεν έλαβαν άμεση ανταπόκριση.Σύμφωνα με καταθέσεις, το φορτηγό–ψυγείο με τα πορτοκάλια άρχισε να χτυπά με δύναμη τις πόρτες της μπουκαπόρτας, ώσπου τελικά έσπασε τη δεξιά πόρτα και έπεσε στη θάλασσα. Η θάλασσα εισέβαλε ραγδαία στο γκαράζ, με τη βύθιση να εξελίσσεται πλέον ως ζήτημα λεπτών.Οι περισσότεροι επιβάτες αιφνιδιάστηκαν στον ύπνο, ενώ ακόμη και όσοι κατάλαβαν ότι το πλοίο βυθίζεται δεν είχαν σαφείς οδηγίες από το πλήρωμα. Τα σωστικά μέσα ήταν ανεπαρκή και η εγκατάλειψη του πλοίου έγινε χωρίς οργάνωση, με επιβάτες να αναζητούν μόνοι τους σωσίβια, λέμβους ή ακόμη και ξύλινες επιφάνειες για να κρατηθούν στη θάλασσα.Στις 02:05 τα ξημερώματα, το «Ηράκλειον» εξέπεμψε το τελευταίο σήμα SOS. Επτά λεπτά αργότερα στάλθηκε η ύστατη έκκληση με μία μόνο λέξη: «Βυθιζόμεθα».Παρά το μέγεθος της τραγωδίας, η κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού ήταν εξαιρετικά αργή, σε μια εποχή όπου ουσιαστικά δεν υπήρχε οργανωμένο κέντρο επιχειρήσεων στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.Το πρώτο σήμα σε πολεμικό πλοίο, το αρματαγωγό «Σύρος», για να σπεύσει στην περιοχή έρευνας και διάσωσης, εστάλη περίπου στις 06:00, τέσσερις ώρες μετά το τελευταίο SOS. Την ίδια στιγμή, το επιβατηγό «Μίνως», που έπλεε μόλις 15 ναυτικά μίλια βορειότερα από το «Ηράκλειον», δεν ειδοποιήθηκε ποτέ να συνδράμει.Οι πρώτοι ναυαγοί περισυνελέγησαν μετά το μεσημέρι της 8ης Δεκεμβρίου, έχοντας μείνει στο νερό για πάνω από 10 ώρες. Πολλοί από τους 47 διασωθέντες ανέφεραν ότι σώθηκαν από την υποθερμία χάρη στο πετρέλαιο που είχε διαρρεύσει στη θάλασσα και κάλυψε τα σώματά τους, λειτουργώντας ως «ασπίδα» στο κρύο νερό.Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά. Καμία γυναίκα δεν βρισκόταν ανάμεσά τους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην 22χρονη φοιτήτρια της Φιλοσοφικής, Άλκηστις Αγοραστάκη, από τα Δελιανά Κισσάμου, η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, για ώρες εμψύχωνε και βοηθούσε συνεπιβάτες μέσα στη θάλασσα μέχρι τις 06:00 το πρωί, πριν τελικά χάσει τη ζωή της. Έναν χρόνο αργότερα, η Ακαδημία Αθηνών της απένειμε μετά θάνατον το Αργυρό Μετάλλιο, τιμώντας την αυτοθυσία της.Δεκατέσσερις μήνες μετά, η υπόθεση πέρασε στις δικαστικές αίθουσες. Η δίκη των υπευθύνων ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου 1968 στο Κακουργιοδικείο Πειραιά και διήρκεσε 37 ημέρες.Καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 5 έως 7 έτη ο Χαράλαμπος Τυπάλδος, εκ των ιδιοκτητών του πλοίου, ο διευθυντής της εταιρείας Π. Κόκκινος και δύο αξιωματικοί του «Ηράκλειον». Οι ποινές χαρακτηρίστηκαν από τους συγγενείς των θυμάτων «χάδι». Στη δίκη σε δεύτερο βαθμό, που κράτησε 30 ημέρες, οι ποινές επαναβεβαιώθηκαν, ενώ ο φάκελος της υπόθεσης έκλεισε οριστικά με απόφαση του Αρείου Πάγου στις 9 Ιανουαρίου 1969.Κατά τη διάρκεια των ερευνών αποκαλύφθηκαν σοβαρά προβλήματα στη μετασκευή του πλοίου, στην έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και στην επιθεώρηση του σκάφους. Μέλη του πληρώματος κατέθεσαν ότι μία εβδομάδα πριν το μοιραίο ταξίδι είχαν κλείσει ρωγμές στο γκαράζ κατά πλημμελή τρόπο, ενώ ο υποπλοίαρχος Αλέξανδρος Στεφαδούρος ανέφερε ότι ο πλοίαρχος Εμμανουήλ Βερνίκος έχασε την ψυχραιμία του μετά την πτώση του φορτηγού–ψυγείου στη θάλασσα, πιθανόν οδηγούμενος σε λανθασμένους χειρισμούς.Το ναυάγιο σημειώθηκε κοντά στη νησίδα Φαλκονέρα στο Μυρτώο Πέλαγος, μια θαλάσσια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για τη ναυσιπλοΐα αλλά και υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Η Φαλκονέρα, γνωστή και ως Ιεράκων Νήσος ή Γερακούλια, απέχει περίπου 25 ναυτικά μίλια από τη Μήλο και 42 ναυτικά μίλια από το ακρωτήριο Μαλέας. Έχει μήκος περίπου 2 ναυτικά μίλια, πλάτος 1 ναυτικό μίλι και μέγιστο υψόμετρο 183 μέτρα.Η επικινδυνότητα για τα πλοία οφείλεται στο γεγονός ότι κοντά στο νοτιοανατολικό άκρο της, στην περιοχή που είναι γνωστή ως «Παναγία των ρευμάτων», συναντώνται δύο θαλάσσια ρεύματα διαφορετικών διευθύνσεων, δημιουργώντας δίνες. Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας την είχε περιγράψει ως «κυματοπλανεμένη κοτρόνα». Φάρος λειτούργησε εκεί από το 1928, ωστόσο καταστράφηκε από τις γερμανικές δυνάμεις Κατοχής, γεγονός που συνδέθηκε με σειρά ναυαγίων στα επόμενα χρόνια.Το ναυάγιο του «Ηράκλειον» οδήγησε σε σημαντικές θεσμικές αλλαγές στη ναυτιλιακή πολιτική. Μετά την τραγωδία άρχισε να δημιουργείται θάλαμος επιχειρήσεων στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, θεσπίστηκε η δυνατότητα απαγορευτικού απόπλου όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, ενώ μπήκαν οι βάσεις για τη δημιουργία της πρώτης ναυτιλιακής εταιρείας λαϊκής βάσης, της ΑΝΕΚ, μιας εταιρείας που γεννήθηκε μέσα από το συλλογικό τραύμα της κρητικής κοινωνίας.Παράλληλα, οι απαιτήσεις για ελέγχους, επιθεωρήσεις και εκπαίδευση πληρωμάτων ενισχύθηκαν σταδιακά, με την τραγωδία της Φαλκονέρας να λειτουργεί ως σταθερό σημείο αναφοράς κάθε φορά που τίθεται θέμα ναυτιλιακής ασφάλειας.Ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της υπόθεσης παραμένει μέχρι σήμερα ο ακριβής αριθμός των νεκρών. Τα επίσημα στοιχεία της εποχής ανέφεραν 206 επιβάτες και 70 μέλη πληρώματος, από τους οποίους διασώθηκαν μόλις 47. Όμως, οι εκτιμήσεις που ακολούθησαν προκάλεσαν νέα ερωτήματα.Το επίσημο πόρισμα εκδόθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1975, εννέα χρόνια μετά το ναυάγιο, και μιλούσε για 247 νεκρούς. Το 2013, ο τότε δήμαρχος Χανίων Εμμανουήλ Σκουλάκης έκανε λόγο για 273 θύματα, ενώ στο βιβλίο «Το Ναυάγιο της Φαλκονέρας – Ηράκλειον» ο δικηγόρος Γιώργος Τρανταλίδης αναφέρει 277 νεκρούς, χωρίς να υπολογίζονται αθίγγανοι και κρατούμενοι υπό μεταγωγή που φέρεται να επέβαιναν στο πλοίο.Μαρτυρίες κάνουν λόγο για περίπου 150 Ρομά στο γκαράζ, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα με το άνοιγμα της μπουκαπόρτας. Παράλληλα, την εποχή εκείνη υπήρχε η πρακτική να εκδίδονται εισιτήρια και επί του πλοίου ή από κατά τόπους λιμεναρχεία σε επιβάτες που επιβιβάζονταν αργά. Έτσι, αρκετοί εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπερνά κατά πολύ τους 400.Μαζί με τους 47 διασωθέντες, τα πλοία που συμμετείχαν στις έρευνες ανέσυραν μόλις 25 σορούς. Οι υπόλοιποι αγνοούμενοι θεωρείται ότι έμειναν για πάντα στα βαθιά νερά του Μυρτώου, με τη Φαλκονέρα να συμβολίζει έκτοτε όχι μόνο ένα δύσκολο πέρασμα, αλλά και μία από τις πιο βαριές σε απώλειες σελίδες της ελληνικής ναυτικής ιστορίας.