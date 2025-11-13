Γιατί κάποιοι άνθρωποι νιώθουν το κρύο πιο έντονα από άλλους;

«Η γενετική μπορεί να σχετίζεται και με τη», τονίζει ο Αμάν. Σε συνθήκες ψύχους, τα αιμοφόρα αγγεία στο δέρμα συστέλλονται, μειώνοντας τη ροή αίματος στα άκρα, όπως στα δάχτυλα, στα δάχτυλα των ποδιών και στη μύτη. Παρότι αυτό κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν περισσότερο το κρύο, βοηθά στη διατήρηση της θερμοκρασίας του κορμού. Γενετικές παραλλαγές σε γονίδια που κωδικοποιούν μια υπομονάδα κολλαγόνου και έναν υποδοχέα ορμονών έχουν συνδεθεί με τη ρύθμιση της ροής του αίματος ως αντίδραση στο κρύο.