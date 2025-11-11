Σταγόνες Ιστορίας με τον Δημήτρη Καμπουράκη: Το στριπτίζ της Θεοδώρας στον Ιουστινιανό

Μια νέα «

» από εκείνες που ποτέ δεν διδάσκονται στα σχολεία, αλλά φωτίζουν άγνωστες στιγμές και πτυχές της παρουσιάζει σήμερα στους αναγνώστες του protothema.gr ο





Η τρίτη από τις «Σταγόνες» που θα βρίσκονται

Η τρίτη από τις «Σταγόνες» που θα βρίσκονται στο site και τα social media , αφορά ένα από τα πιο εκπληκτικά στριπτίζ στην παγκόσμια ιστορία. Αυτό της Θεοδώρας στον Ιουστινιανό.

Ιουστινιανός, Κωνσταντινούπολη, γύρω στο 520 μ.Χ. Διάδοχος αυτός. Πού πάει; Μπαίνει μια βραδιά σε ένα καταγώγιο στη Πόλη. Τώρα, μάγκας ήτανε και αλήτευε, κάνα χάπατο ήταν και το σέρνανε οι άλλοι... Θα σας γελάσω.Εκεί λοιπόν παρακολούθησε ένα στριπτίζ που άφησε εποχή. Βγαίνει μια κυρία, ξαπλώνει γυμνή στη σκηνή, την κουκουλώνουνε με κριθάρι και μετά μπάζουν μέσα ένα κοπάδι πάπιες και χήνες -που έχουν φαρδύ ράμφος, γιατί της κότας τσιμπάει- οι οποίες ήταν πεινασμένες και αρχίζουν και τρώνε το κριθάρι μέχρι που μέσα από 'κει αναδύθηκε η γύμνια της.Τη βλέπει ο Ιουστινιανός, παθαίνει τη πλάκα του. Και σε λίγους μήνες την είχε παντρευτεί, παρακαλώ.Ήταν η περίφημη Θεοδώρα του Βυζαντίου. Μια από τις καλύτερες αυτοκράτειρες που πέρασε ποτέ. Έσωσε και τον Ιουστινιανό στη Στάση του Νίκα.Αμ τι νομίζατε; Επειδή τα βλέπετε τώρα στις πορνοσελίδες, ότι κάτι ξέρετε; Οι παλιοί ξέρανε περισσότερα!Σας αρέσουν οι ιστοριούλες μου, ε; Οι kinky! Πού να δείτε οι επόμενες...