Τατιάνα Μπλάτνικ - Ελίας Σακάλ: Μαζί στην Κυανή Ακτή, ερωτευμένους τους θέλουν διεθνή ΜΜΕ

Από την Βενετία στην Γαλλική Ριβιέρα

Στο πλούσιο ερωτικό παρελθόν του συμπεριλαμβάνονται διάσημες Μεξικανές όπως η παρουσιάστρια της τηλεόρασης Marcela Cuelvas και το μοντέλο Rebeca de Alba.Αυτό που δεν έγινε αντιληπτό από τα ΜΜΕ είναι ο Ελίας Εσκάλ και η Τατιάνα Μπλάτνικ ήταν μαζί και στην Βενετία, κατά την διάρκεια της φετινής Μπιενάλε.O επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού και του real estate με το Grupo Murano είναι λάτρης της τέχνης όπως και η Τατιάνα, που δύο και πλέον χρόνια μετά τον χωρισμό της, δείχνει σύμφωνα με τα δημοσιεύματα-κυρίως τα ισπανικά-ότι είναι ερωτευμένη.Όπως είχε δηλώσει μετά το διαζύγιο της από τον Νικόλαο Ντε Γκρες δεν ήταν καθόλου εύκολο να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα, αυτή μιας single.«Όταν μια γυναίκα είναι παντρεμένη εδώ και 25 χρόνια για παράδειγμα» είχε επισημάνει «και είναι γνωστή εδώ και 25 χρόνια ως κυρία Σμιθ, και ξαφνικά δεν είναι πλέον κυρία Σμιθ και επιστρέφει στο πατρικό της όνομα, αλλά κανείς δεν την ξέρει με αυτό το όνομα… είναι πολύ δύσκολο. Το να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, να στέλνεις ένα e-mail, να μην έχεις πλέον αυτό το όνομα που οι άλλοι σε συνδέουν μαζί σου… είναι δύσκολο. Νομίζω ότι είναι το ίδιο για έναν αθλητή που ξαφνικά σταματά να είναι αθλητής. Πρέπει να επαναπροσδιορίσεις τον εαυτό σου, να τον επανεφεύρεις. Κάπως έτσι νιώθω τώρα» κατέληγε η γοητευτική αυτή γυναίκα, που μάλλον ανακουφίστηκε όταν μετά το διαζύγιο απώλεσε τον τίτλο της πριγκίπισσας.