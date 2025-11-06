Σταγόνες Ιστορίας με τον Δημήτρη Καμπουράκη: Το τάμα του Καραϊσκάκη στην Παναγιά - Δείτε βίντεο

«Σταγόνες Ιστορίας», από εκείνες που ποτέ δεν διδάσκονται στα σχολεία, αλλά αναδεικνύουν και φωτίζουν άγνωστες στιγμές και πτυχές της, δίνει από σήμερα στους αναγνώστες του protothema.gr ο Δημήτρης Καμπουράκης. Οι «Σταγόνες» θα βρίσκονται στο site και τα social media και η αρχή γίνεται με το τάμα του Καραϊσκάκη στην Παναγία, που αν και πιστός μέχρι θρησκοληψίας (γιος καλόγριας, γαρ) την αντιμετώπισε σαν… γυναικούλα που ήθελε «τα λούσα και τη φοβέρα της».



Ποιος ήρωας της επανάστασης αντιμετώπισε την Παναγιά σας γυναικούλα; Και μάλιστα, στο Μοναστήρι της Προυσιώτισσας, στην Ευρυτανία, εκεί που ήταν τα λημέρια και το αρχηγείο του Γιώργη του Καραϊσκάκη, του περίφημου.

Ξεκινάει η Επανάσταση, πάει ο Καραϊσκάκης, που ήταν πιστός μέχρι θρησκοληψίας, παρά την αθυροστομία του, στην εικόνα της Παναγιάς, γονατίζει και της λέει “αν νικήσω, Σου κάνω τάμα να σου χρυσώσω όλη την εικόνα Σου. Ετσι και χάσω, όμως, και γυρίζω πίσω, θα κόψω την εικόνα δέκα κομμάτια και θα την πετάξω στο γκρεμό. Συννενοηθήκαμε;”



Γυρίζει θριαμβευτής από τον πόλεμο ο Καραϊσκάκης, δίνει χρυσάφι απ’ την τσέπη του, χρυσώνει όλη την εικόνα και όταν την τοποθετούσαν στη θέση της, μετά τη δοξολογία, στρέφεται στον δεσπότη δίπλα και του λέει: “τι τα θες δέσποτα; Γυναίκα είναι κι αυτή. Θέλει και τα λούσα της, θέλει και τη φοβέρα της”.

Φοβερή κουβέντα, έτσι; Αλλά τέτοιοι δεν υπάρχουν πια. Η εικόνα, όμως, υπάρχει. Με το όνομα του Καραϊσκάκη. Να πάτε να προσκυνήσετε.

