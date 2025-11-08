Σταγόνες Ιστορίας με τον Δημήτρη Καμπουράκη: Τα κατσίκια και οι νεκροί της Μάχης του Μαραθώνα
Μια νέα «Σταγόνα Ιστορία» από εκείνες που ποτέ δεν διδάσκονται στα σχολεία, αλλά αναδεικνύουν και φωτίζουν άγνωστες στιγμές και πτυχές της παρουσιάζει σήμερα στους αναγνώστες του protothema.gr ο Δημήτρης Καμπουράκης.
490 πχ Μαραθώνας. Από εδώ οι Πέρσες, από εκεί οι Αθηναίοι και οι Πλαταιείς. Από 500 έως 100.000 οι Πέρσες 9.000 οι Αθηναίοι, 1.000 οι Πλαταιείς.
Κάνουν ντου οι δικοί μας, τους περικυκλώνουν, τους κατασφάζουν. 192 νεκροί Αθηναίοι, 11 Πλαταιείς, όλων τα ονόματα γραμμένα και τιμημένα όπως έπρεπε Οι Πέρσες 6.400 νεκροί. Από πού τον ξέρουμε αυτό τον αριθμό;
Μα από τον Καλλίμαχο, συστράγητο του Μιλτιάδη που σκοτώθηκε στη μάχη - γιατί τότε οι στρατηγοί πολεμούσαν - που πριν αρχίσει η μάχη πήγε στη θεά Άρτεμη και είπε «όσους εχθρούς σκοτώσουμε έτσι και νικήσουμε, τόσα κατσίκια θα σου θυσιάσουμε»
Έλα, όμως, που μέτρησαν 6.400 νεκρούς και πού να βρουν 6.400 κατσίκια να σφάξουν με τη μία;
Πάνε όμως οι δικοί μας γιατί ήταν πρακτικοί άνθρωποι στους παπάδες της Άρτεμης και τους λένε «δεν δυνάμεθα τώρα ντούκου να τα δώσουμε μήπως τα θέλετε σε δόσεις;». «Εντάξει» είπαν αυτοί.
Και τι έκαναν οι Αθηναίοι; Σφάζανε επί έναν αιώνα κατσίκια μέχρι να φτιάξουνε, να ολοκληρώσουνε το τάμα
Οι Μαραθωνομάχοι είχαν γίνει σκόνη και αυτοί ακόμα σφάζανε κατσίκια στη μνήμη τους
Είδατε, όμως, πόσο γοητευτική είναι η ιστορία; Φανταστείτε η επόμενη που θα είναι από το Βυζάντιο
Είδατε, όμως, πόσο γοητευτική είναι η ιστορία; Φανταστείτε η επόμενη που θα είναι από το Βυζάντιο
