Πρίγκιπας Άντριου: Ο αλαζόνας που δεν κατάλαβε ποτέ πώς τον έβλεπαν οι απλοί άνθρωποι
Πρίγκιπας Άντριου: Ο αλαζόνας που δεν κατάλαβε ποτέ πώς τον έβλεπαν οι απλοί άνθρωποι
Από ήρωας σε ντροπή του στέμματος – Πώς η έλλειψη κρίσης, οι σκοτεινές σχέσεις και η αλαζονεία κατέστρεψαν τον αγαπημένο γιο της Ελισάβετ
Επιτηδευμένος, αλαζόνας, αμαθής, βουτηγμένος στη διαφθορά. Όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα του πρίγκιπα Άντριου δεν ήταν ούτε τα σκάνδαλα ούτε οι κακές συναναστροφές - ήταν η πλήρης ανικανότητά του να αντιλαμβάνεται πώς έδειχνε στα μάτια των απλών ανθρώπων.
Κάποτε, ο Άντριου ήταν ήρωας. Στον Πόλεμο των Φόκλαντς έδειξε θάρρος, πιλοτάροντας ελικόπτερο για να αποπροσανατολίσει τους πυραύλους των Αργεντινών. Όταν επέστρεψε, κρατούσε ένα τριαντάφυλλο στα δόντια — μια εικόνα που συμβόλιζε τον γοητευτικό πρίγκιπα που η Βρετανία αγαπούσε.
Αλλά ο «Randy Andy» των 80s, το κακομαθημένο golden boy της μοναρχίας, μετατράπηκε στο πιο κακό παιδί του Γουίνδσορ.
Δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν. Δεν έδειξε ούτε ίχνος ενσυναίσθησης. Η κοινή γνώμη εξοργίστηκε. Μέσα σε λίγες ημέρες, ο πρίγκιπας εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή.
Ο Άντριου δεν παραδέχθηκε ποτέ ενοχή. Απλώς εξέδωσε μια αόριστη δήλωση «λύπης» για τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Όμως, η ζημιά είχε γίνει.
Υπό έντονη πίεση, ο Άντριου αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τους τίτλους του - συμπεριλαμβανομένου του «Δούκα του Γιορκ» - και από όλα τα στρατιωτικά του αξιώματα. Για τον βασιλιά Κάρολο, ήταν μια σκληρή αλλά αναγκαία απόφαση.
Έμεινε ένας πρίγκιπας χωρίς τίτλους, χωρίς καθήκοντα, χωρίς κοινό. Μόνο με τη βαριά σκιά ενός σκανδάλου που θα συνοδεύει για πάντα το όνομά του και θα θυμίζει τη μέρα που ένας Γουίνδσορ πίστεψε ότι μπορούσε να ξεγελάσει ολόκληρο τον κόσμο.
Από τον ηρωισμό στον εξευτελισμόΓια σχεδόν έξι χρόνια, η υπόθεση του πρίγκιπα Άντριου σκίαζε κάθε προσπάθεια της βασιλικής οικογένειας να αποκαταστήσει την εικόνα της. Οι αποκαλύψεις, οι ψευδείς δικαιολογίες και οι δεσμοί με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν δηλητηρίασαν τη δημόσια εμπιστοσύνη και προκάλεσαν ρήγματα στο εσωτερικό του παλατιού.
Κάποτε, ο Άντριου ήταν ήρωας. Στον Πόλεμο των Φόκλαντς έδειξε θάρρος, πιλοτάροντας ελικόπτερο για να αποπροσανατολίσει τους πυραύλους των Αργεντινών. Όταν επέστρεψε, κρατούσε ένα τριαντάφυλλο στα δόντια — μια εικόνα που συμβόλιζε τον γοητευτικό πρίγκιπα που η Βρετανία αγαπούσε.
Αλλά ο «Randy Andy» των 80s, το κακομαθημένο golden boy της μοναρχίας, μετατράπηκε στο πιο κακό παιδί του Γουίνδσορ.
Το λάθος που δεν ξεχάστηκε ποτέΤο 2019, αποφάσισε να υπερασπιστεί τον εαυτό του στη συνέντευξη-φιάσκο του BBC με την Έμιλι Μέιτλις. Αντί για μεταμέλεια, εξέπεμψε αλαζονεία και περιφρόνηση. Μίλησε για πίτσες στο Woking και για μια υποτιθέμενη πάθηση που τον εμπόδιζε να ιδρώνει. Εμφανίστηκε σαν να πίστευε πραγματικά ότι ο κόσμος θα τον πίστευε.
Δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη από τα θύματα του Έπσταϊν. Δεν έδειξε ούτε ίχνος ενσυναίσθησης. Η κοινή γνώμη εξοργίστηκε. Μέσα σε λίγες ημέρες, ο πρίγκιπας εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή.
Η σκιά του Έπσταϊν και το τίμημα της αλαζονείαςΌταν η Βιρτζίνια Τζιουφρέ κατέθεσε αγωγή εναντίον του στη Νέα Υόρκη, ο κίνδυνος να καθίσει στο εδώλιο ήταν πιο ορατός από ποτέ. Το Παλάτι κινήθηκε αστραπιαία για να αποφευχθεί η δίκη. Ένα εξωδικαστικό συμβιβασμό, ύψους περίπου 12 εκατομμυρίων λιρών, φέρεται να χρηματοδότησαν η βασίλισσα Ελισάβετ και ο Κάρολος.
Ο Άντριου δεν παραδέχθηκε ποτέ ενοχή. Απλώς εξέδωσε μια αόριστη δήλωση «λύπης» για τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Όμως, η ζημιά είχε γίνει.
Ο Κάρολος παίρνει την κατάσταση στα χέρια τουΓια χρόνια, η αδράνεια και η αδελφική επιείκεια του Καρόλου κράτησαν τον Άντριου υπό προστασία. Όμως, οι πιέσεις αυξάνονταν. Το κοινό είχε κουραστεί να βλέπει έναν πρίγκιπα που αμαύρωνε τη σημασία του Τάγματος με τις πράξεις του.
Υπό έντονη πίεση, ο Άντριου αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τους τίτλους του - συμπεριλαμβανομένου του «Δούκα του Γιορκ» - και από όλα τα στρατιωτικά του αξιώματα. Για τον βασιλιά Κάρολο, ήταν μια σκληρή αλλά αναγκαία απόφαση.
Από τη λάμψη στην απομόνωσηΣήμερα, ο πρίγκιπας Άντριου ζει απομονωμένος στο Royal Lodge, παρέα με την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον, η οποία επίσης εγκαταλείπει τον τίτλο της Δούκισσας του Γιορκ. Από ήρωας και «αγαπημένος γιος», κατέληξε το φάντασμα μιας βασιλικής ντροπής που το Παλάτι προσπαθεί απεγνωσμένα να σβήσει - αλλά δεν μπορεί.
Έμεινε ένας πρίγκιπας χωρίς τίτλους, χωρίς καθήκοντα, χωρίς κοινό. Μόνο με τη βαριά σκιά ενός σκανδάλου που θα συνοδεύει για πάντα το όνομά του και θα θυμίζει τη μέρα που ένας Γουίνδσορ πίστεψε ότι μπορούσε να ξεγελάσει ολόκληρο τον κόσμο.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου από τον Πύργο Απόλλων - Περίμενε το δεύτερο παιδί του
Ανάλυση CNN: Τι θέλει να πετύχει ο Τραμπ με Ουκρανία, Πούτιν και Κίνα – Θέλει να κεφαλοποιήσει τη συμφωνία στη Γάζα
H Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά ύψους 100.000 δολαρίων για θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο
Οι κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου από τον Πύργο Απόλλων - Περίμενε το δεύτερο παιδί του
Ανάλυση CNN: Τι θέλει να πετύχει ο Τραμπ με Ουκρανία, Πούτιν και Κίνα – Θέλει να κεφαλοποιήσει τη συμφωνία στη Γάζα
H Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά ύψους 100.000 δολαρίων για θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα