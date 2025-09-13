Πάνω από 120.000 οι συλληφθέντες για διάφορα αδικήματα το 2024 – Αλλοδαποί το 55% των κρατουμένων στις φυλακές

Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
73.479 ημεδαποί και 57.150 αλλοδαποί συνελήφθησαν το 2024 για διάφορα αδικήματα – Πάνω από 16.000 (!) οι συλληφθέντες μεταξύ 12-18 ετών – Σταθερά γύρω στο 55% ο αριθμός των αλλοδαπών κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές – Αναλυτικοί πίνακες της ΕΛ.ΑΣ.
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία είναι η εγκληματικότητα. Η Ελληνική Αστυνομία καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την καταπολέμησή της είναι όμως πρακτικά αδύνατο να καταφέρει να συλλάβει όλους όσους παρανομούν. Και όταν όμως συλλαμβάνει παραβατικούς, οι Δικαστικές Αρχές, δεν είναι λίγες οι φορές, που λαμβάνουν αποφάσεις που προκαλούν εύλογες απορίες για την ορθότητά τους.
Έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν με το θέμα αυτό παρουσιάζοντας επίσημα στοιχεία από εκθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. Ενδεικτικά αναφέρουμε το άρθρο μας στις 25 Οκτωβρίου 2023 με τίτλο «Η εγκληματικότητα των αλλοδαπών στην Ελλάδα» και στοιχεία από τη ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ της ΕΛ.ΑΣ. για το 2022. Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, σκεφτήκαμε να αναζητήσουμε πιο πρόσφατα στοιχεία. Πόσα άτομα συνελήφθησαν το 2024 για διάφορα αδικήματα, πόσοι από αυτούς είναι ημεδαποί και πόσοι αλλοδαποί και ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ 2022 (όπου ακόμα υπήρχαν μέτρα κατά του κορονοϊού) και 2024.
Το 2022 είχαν συλληφθεί 57.333 ημεδαποί και 54.212 αλλοδαποί για διάφορα αδικήματα. Το 2024 ο αριθμός των συλληφθέντων ημεδαπών εκτινάχθηκε στους 73.479 (Πίνακας 42). 16.146 περισσότεροι δηλαδή από ό, τι το 2022 (αύξηση 29,78%). Οι αλλοδαποί που συνελήφθησαν το 2024 ήταν 57.150 (Πίνακας 43), 2.938 περισσότεροι δηλαδή απ’ όσους είχαν συλληφθεί το 2022. Προφανώς, η αύξηση των συλληφθέντων αλλοδαπών είναι μικρή, σε σχέση με αυτή των συλληφθέντων ημεδαπών (5,42%).
Εκείνο που μας προξένησε φοβερή εντύπωση από τη μελέτη των πινάκων της ΕΛ.ΑΣ. είναι ο αριθμός των παραβατικών ανηλίκων (12-18 ετών, που η ΕΛ.ΑΣ. τους διαχωρίζει σε δύο ηλικιακές ομάδες, από 12-14 και από 15-18 ετών). Σύμφωνα με τον πίνακα 31, όπου υπάρχουν στοιχεία για τους δράστες αδικημάτων, που είναι γνωστοί τον μήνα βεβαίωσης του αδικήματος, κατά τάξεις ηλικιών (μόνο για κακουργήματα και πλημμελήματα, που έχουν τελεστεί ή για απόπειρες τέλεσης κακουργημάτων και πλημμελημάτων) ανάμεσά τους υπάρχουν 2.400 άτομα ηλικίας 12-14 ετών και 11.956 άτομα ηλικίας 15-18 ετών! Υπάρχει ένας ακόμα πίνακας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κατά την άποψή μας. Πρόκειται για τον πίνακα 59 που παρουσιάζει τον αριθμό των ατόμων που αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν ή έδωσαν τέλος στη ζωή τους το 2024 και τους λόγους που τους ώθησαν εκεί.
Δυστυχώς, 1.306 συνάνθρωποί μας επιχείρησαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους το 2024. 404 από αυτούς έφυγαν από κοντά μας, ενώ 992 «έμειναν» μόνο στην απόπειρα. Στον πίνακα 59 βλέπουμε ότι 658 απόπειρες αυτοκτονίας έγιναν για άγνωστους λόγους, 99 για αισθηματικούς λόγους, 104 για λόγους ασθενείας, 89 για οικογενειακούς λόγους και 42 για οικονομικούς. Επίσης, 321 άτομα έδωσαν τέλος στη ζωή τους για άγνωστους λόγους, 10 για αισθηματικούς, 38 για λόγους ασθενείας, 17 για οικογενειακούς λόγους και 8 για οικονομικούς.
Ημεδαποί και αλλοδαποί που συνελήφθησαν το 2024 για διάφορα αδικήματα
992 απόπειρες αυτοκτονίας και 404 αυτοκτονίες το 2024
Τα νούμερα που αναφέραμε είναι, αυτό πιστεύουμε, μεγάλα. Κάθε ανθρώπινη ζωή έχει ξεχωριστή και μεγάλη αξία. Θα πρέπει τόσο οι οικείοι των ατόμων που παρουσιάζουν τάσεις αυτοχειρίας, αλλά και η Πολιτεία να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτά τα άτομα. Κάνοντας μια σύγκριση με το 2022, οι απόπειρες αυτοκτονίας τότε ήταν 950, λιγότερες δηλαδή σε σχέση με πέρυσι, ενώ 505 άτομα έδωσαν τέλος στη ζωή τους το 2022, 101 περισσότερα δηλαδή από το 2024.
Και επειδή θα θελήσουν κάποιοι να κάνουν συγκρίσεις με την προηγούμενη διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, να σημειώσουμε ότι η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ της ΕΛ.ΑΣ. στη μορφή που δημοσιεύεται μέχρι σήμερα ξεκίνησε το 2020, επί ΝΔ, δηλαδή. Ένα στοιχείο που έχει κάποιο ενδιαφέρον από προηγούμενες, λιγότερο αναλυτικές εκθέσεις είναι ότι π.χ. το 2016 η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος απέτρεψε 337 περιπτώσεις εκδηλώσεις πρόθεσης αυτοκτονίας που είχαν «προαναγγελθεί» μέσω διαδικτύου.
Τέλος, κλείνουμε αυτό το θλιβερό θέμα με το φύλο των αυτόχειρων και των υποψήφιων αυτόχειρων. Από τα 992 άτομα που επιχείρησαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, 611 ήταν άνδρες και 381 γυναίκες, ενώ έδωσαν τέλος στη ζωή τους 341 άνδρες και 63 γυναίκες.
Σταθερά γύρω στο 55% οι αλλοδαποί κρατούμενοι στις ελληνικές φυλακές
Σε άρθρο μας στις 8/01/2023 για το ποσοστό των αλλοδαπών κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές μπορείτε να δείτε ότι το ποσοστό αυτό άγγιζε το 60% (συγκεκριμένα ήταν 59,9% την 01/02/2021). Αναζητήσαμε νεότερα στοιχεία στο World Prison Brief όπου είχαμε βρει και όσα παραθέσαμε στις αρχές του 2023. Τρία χρόνια λοιπόν μετά την 01/02/2021, συγκεκριμένα στις 31/01/2024, το ποσοστό των αλλοδαπών κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές έχει μειωθεί κατά 10% περίπου σε σχέση με το 2021 και φτάνει το 54,1% επί του ποσοστού των φυλακισμένων. Την ίδια ημερομηνία (31/01/2024), ο συνολικός «πληθυσμός» των φυλακών φτάνει τους 10.203 (συμπεριλαμβανομένων των προφυλακισμένων). 27,6% των κρατουμένων είναι προφυλακισμένοι. Οι γυναίκες κρατούμενες είναι συνολικά το 4,9% του ποσοστού των πληθυσμών των φυλακών, ενώ οι ανήλικοι μόλις το 0,3%.
Με αριθμητικά δεδομένα, στις ελληνικές φυλακές, στις 31/01/2024 υπήρχαν (περίπου) 5.520 αλλοδαποί κρατούμενοι. Η συνολική χωρητικότητα των 34 ελληνικών σωφρονιστικών καταστημάτων είναι 10.775 και το επίπεδο πληρότητάς τους την ίδια πάντα ημερομηνία ήταν 94,7%. Στην κορύφωσή της το 2014 η πληρότητα είχε φτάσει το 116% για να πέσει στο 89% το 2016% και να ανέβει στο 93% το 2018 και στο 102% το 2020.
Η χώρα μας είναι ουσιαστικά πρώτη στην Ευρώπη στο ποσοστό των αλλοδαπών κρατουμένων, καθώς αυτές που προηγούνται στατιστικά (Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μονακό κ.ά.) έχουν πολύ λιγότερους κρατούμενους. Το Πριγκιπάτο του Μονακό έχει μεν ποσοστό 93,5% αλλοδαπών κρατουμένων, αλλά στις φυλακές του υπάρχουν μόλις 31 κρατούμενοι (27-28 άτομα δηλαδή από τους κρατούμενους είναι αλλοδαποί). Η μείωση του αριθμού των αλλοδαπών κρατουμένων στη χώρα μας συνδυάζεται με τη μείωση γενικότερα του αριθμού των κρατουμένων.
Επειδή πολλοί θα αναρωτηθούν από ποιες χώρες προέρχονται οι αλλοδαποί κρατούμενοι, να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Το μακρινό 2017, ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Κοντονής, που πλέον προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ, είχε ανακοινώσει στη Βουλή (25/01/2017) ότι από τους 5.221 αλλοδαπούς κρατούμενους στις ελληνικές φυλακές τότε, 1.617 ήταν Αλβανοί, 444 Πακιστανοί, 417 Βούλγαροι, 375 Τούρκοι, 298 Σύριοι, 291 Γεωργιανοί και 223 Ρουμάνοι. Οι υπόλοιποι κρατούμενοι προέρχονταν από διάφορες άλλες χώρες.
Πηγές:
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2024 (ελεύθερα διαθέσιμη στο διαδίκτυο)
World Prison Brief (ελεύθερα διαθέσιμα τα στοιχεία στο ίντερνετ)
