Από το #summerbody στο απόλυτο burnout – Πώς η κουλτούρα γύρω από τα σώματά μας έχει γίνει πιο τοξική από ποτέ!

Πόσες τάσεις ευεξίας να αντέξουμε;

Η γλώσσα της ευεξίας έχει γίνει όλο και πιο ηθικολογική. Οι καθαρισμοί του εντέρου, οι αποτοξινώσεις, οι σάουνες υπέρυθρης ακτινοβολίας και οιυποδηλώνουν ότι η σωματική υγεία δεν είναι απλώς μια προτίμηση, αλλά μια αρετή. Η ιδέα του «να κάνεις το σώμα σου ναό» ή «να αντιμετωπίζεις το φαγητό ως φάρμακο» συχνά καλύπτεται από ψευδοεπιστημονική ρητορική, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ψυχολογικό κόστος. Η Δρ. Renee Engeln, ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου Beauty Sick: How the Cultural Obsession with Appearance Hurts Girls and Women (Η ασθένεια της ομορφιάς: Πώς η πολιτιστική εμμονή με την εμφάνιση βλάπτει τα κορίτσια και τις γυναίκες), εξηγεί το φαινόμενο: «Ακόμα και όταν το μήνυμα είναι καλυμμένο με θετικότητα, όπως «να είσαι ο καλύτερος εαυτός σου», εξακολουθεί να εστιάζει στο σώμα ως ένα έργο που πρέπει να δουλεύεται ατέλειωτα, να κρίνεται και να διορθώνεται». Αυτό που είναι επικίνδυνο, προσθέτει, είναι ότι αυτού του είδους τα μηνύματα δίνουν μια αίσθηση ενδυνάμωσης, ακόμη και όταν ενισχύουν επιβλαβή ιδανικά.Η φυσική κατάσταση γίνεται έτσι ξανά κοινωνικό νόμισμα. Από τα boutique γυμναστήρια μέχρι τους συλλόγους τρεξίματος, οι δραστηριότητες ευεξίας έχουν αντικαταστήσει τα μπαρ και τα brunch ως συνήθης χώρους συνάντησης. Αν και αυτές οι αλλαγές έχουν αναμφισβήτητα φέρει οφέλη —αίσθημα του ανήκειν, κίνηση, διαύγεια —, ενέχουν επίσης τον κίνδυνο να κάνουν τη φυσική κατάσταση να φαίνεται υποχρεωτική. Αν η κοινωνική σας ζωή περιστρέφεται γύρω από έντονες προπονήσεις και πράσινα χυμούς, η αποχή μπορεί να σας κάνει να νιώσετε κοινωνικά αποκλεισμένοι. Μάλιστα, μια μελέτη του 2023 για την McKinsey & Company διαπίστωσε ότι το 56% των καταναλωτών της Γενιάς Z δηλώνουν ότι η φυσική κατάσταση είναι «πολύ υψηλή προτεραιότητα» για αυτούς, σε σύγκριση με το 40% των καταναλωτών των ΗΠΑ συνολικά. Οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν την αυξημένη έκθεση της Γενιάς Z σε νεαρή ηλικία σε τάσεις φυσικής κατάστασης και άλλο περιεχόμενο σχετικό με την υγεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει. Μια έρευνα του 2023 από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία διαπίστωσε ότι πάνω από το 60% των ενηλίκων αναφέρουν ότι αισθάνονται άγχος ή υπερβολική πίεση για να διατηρήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, με τις γυναίκες να επηρεάζονται δυσανάλογα. Οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας παρατηρούν αυξανόμενα κρούσματα εξουθένωσης, δυσφορίας με την εικόνα του σώματος και διαταραγμένων διατροφικών συμπεριφορών που δεν ταιριάζουν ακριβώς στις διαγνωστικές κατηγορίες.Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την αυξανόμενη δημοτικότητα των φαρμάκων GLP-1, όπως τα Ozempic και, τα οποία αρχικά αναπτύχθηκαν για τη θεραπεία του διαβήτη, αλλά τώρα χρησιμοποιούνται ευρέως εκτός ενδείξεων για την απώλεια βάρους. Αυτά τα φάρμακα έχουν εισέλθει στη συνείδηση του κοινού μέσω φημών για διασημότητες, μαρτυριών στο TikTok και ακόμη και περιστασιακών συζητήσεων στο χώρο εργασίας. Η υπόσχεσή τους για γρήγορη και «εύκολη» απώλεια βάρους εντείνει την πίεση, δημιουργώντας την αντίληψη ότι η μη χρήση τους είναι μια επιλογή να παραμείνει κανείς «απείθαρχος». Άλλωστε, αν η απώλεια βάρους είναι πλέον μια ένεση μακριά, ποια είναι η δικαιολογία για να μην είσαι λεπτός;Τέλειο σώμα, γίνεται;Ε ναι, παραδεχτείτε το. Αυτή η φράση είναι τόσο πιασάρικη. Γιατί; Γιατί ζούμε στην κοινωνία που η επιτυχία συνδέεται ακόμα με τη λεπτή μέση και την επίπεδη κοιλιά. Γιατί είναι πιο εύκολο να αποδεχτείς το σώμα σου όταν είναι αδύνατο. Γιατί ακόμα ο συνάδελφός σου στο γραφείο - εσύ ξέρεις ποιος είσαι - θα σε περιπαίξει επειδή έχεις λιγότερο γυμνασμένα μπράτσα και γιατί ακόμα οι γυναίκες και τα κορίτσια κάθε ηλικίας πιστεύουν ότι το λεπτό σώμα είναι το εισιτήριο για μια ζωή χωρίς αμήχανα βλέμματα, χωρίς πειράγματα και απρεπή σχόλια και χωρίς τίποτα να τους κρατάει πίσω από το να τρέξουν, να κάνουν σκέιτ, να παίξουν, να χορέψουν, να βάλουν κοντά σορτσάκια και πολύχρωμα μαγιό. Με λίγα λόγια να ζήσουν.Τι θα γινόταν όμως αν το καλύτερο σώμα για το καλοκαίρι — ή για οποιαδήποτε εποχή — ήταν απλά αυτό που ήδη έχουμε;Είναι περίεργο να αναπολεί κανείς με νοσταλγία τα αρνητικά μηνύματα για το σώμα του παρελθόντος. Τουλάχιστον, όμως, η έννοια του «καλοκαιρινού σώματος» είχε έναν συγκεκριμένο στόχο με ένα σαφές τέλος, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ξεκουραστούμε. Τώρα, τα σώματά μας έχουν γίνει ατέρμονα έργα χωρίς ορόσημο ολοκλήρωσης. Αυτό απέχει πολύ από την ιδανική εκδοχή ενός ατέρμονου καλοκαιριού.