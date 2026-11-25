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Άρσεναλ: «Πυρά» κατά Τζόλη και αιχμές για Αρτέτα: «Προσέφερε ελάχιστα φέρτε πίσω Μαρτινέλι και Τροσάρ»
Άρσεναλ: «Πυρά» κατά Τζόλη και αιχμές για Αρτέτα: «Προσέφερε ελάχιστα φέρτε πίσω Μαρτινέλι και Τροσάρ»
Η εικόνα της Άρσεναλ στο Champions League έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις τάξεις των φιλάθλων της, με τον Χρήστο Τζόλη να βρίσκεται μεταξύ των ποδοσφαιριστών που δέχονται κριτική για την απόδοσή τους
Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του λογαριασμού «GonnersBlood» στο X, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις επιλογές των «κανονιέρηδων» στο μεταγραφικό παζάρι, εστιάζοντας στην αποχώρηση των Γκαμπριέλ Μαρτινέλι και Λεάντρο Τροσάρ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Άρσεναλ δεν κατάφερε να καλύψει επαρκώς το κενό που δημιουργήθηκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ασκώντας κριτική τόσο στον Τζόλη όσο και στον Εμπερέτσι Έζε.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Άρσεναλ δεν κατάφερε να καλύψει επαρκώς το κενό που δημιουργήθηκε στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ασκώντας κριτική τόσο στον Τζόλη όσο και στον Εμπερέτσι Έζε.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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