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Ολυμπιακός: Θλάση στον δικέφαλο ο Μπέιλι - Το διάστημα της απουσίας του
Ολυμπιακός: Θλάση στον δικέφαλο ο Μπέιλι - Το διάστημα της απουσίας του
Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ τραυματίστηκε στον αγώνα των «ερυθρόλευκων» με τον Ηρακλή και τέθηκε νοκ άουτ
Άτυχος στάθηκε ο Λέον Μπέιλι, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/11) επιβεβαίωσαν τον μυϊκό τραυματισμό του, μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή.
Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ επισκέφθηκε το Ιατρικό Κέντρο Νέου Φαλήρου, όπου έκανε μαγνητική τομογραφία. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό στους «ερυθρόλευκους», καθώς ο Μπέιλι είχε ανεβάσει αισθητά την απόδοσή του το τελευταίο διάστημα και βρισκόταν σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
Μάλιστα, ο τραυματισμός του αποκτά ακόμη πιο άτυχη διάσταση, καθώς προέκυψε σε μία στιγμή χαράς για τον ίδιο, όταν πανηγύριζε την επίτευξη του δεύτερου προσωπικού του τέρματος, με το πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Ηρακλή.
Ένα σημαντικό στοιχείο στην περίπτωσή του είναι πως η θλάση δεν αφορά τη γάμπα του, ένα σημείο που τον είχε ταλαιπωρήσει αρκετά κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν.
Αναλυτικά τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει ο Μπέιλι:
26/11 Ολυμπιακός – Μίλαν
29/11 Άρης – Ολυμπιακός
02/12 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
05/12 Ολυμπιακός – ΑΕΚ
10/12 Τσέλιε – Ολυμπιακός
13/12 Ατρόμητος – Ολυμπιακός
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