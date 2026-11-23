Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Η «μετάλλαξη» του Ολυμπιακού και οι απουσίες που πληγώνουν την ΑΕΚ
Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Η «μετάλλαξη» του Ολυμπιακού και οι απουσίες που πληγώνουν την ΑΕΚ
«Στην εκκίνηση της εποχής Αλγουαθίλ, ο Ολυμπιακός σκόραρε δύσκολα και δεχόταν γκολ με αίτηση, εσχάτως σκοράρει με μεγάλη άνεση, αλλά δέχεται εξίσου εύκολα γκολ, υπάρχει εξήγηση;», «Είναι οι δύο χειρότερες απουσίες που θα μπορούσε να έχει αυτήν την εποχή η ΑΕΚ ο Αριάγκα και ο Κοϊτά;», ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτουν Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας στο δωδέκατο επεισόδιο του «Win Win»
Είναι ο Ζίβκοβιτς ο παίκτης του ΠΑΟΚ που έχει προσαρμοστεί καλύτερα από κάθε άλλον στο νεοπαγές 4-4-2 του Λίσι και ποιος ο βαθμός αφομοίωσης του νέου συστήματος; Μήπως η παρουσία των Σιπιόνι - Γιάγκουσιτς εκθέτει λίγο τους προπονητές τους; Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας δίνουν τις απαντήσεις στο δωδέκατο επεισόδιο του «Win Win».
Τα χαρακτηριστικά της Εθνικής Παίδων που εντυπωσιάζει στην τελική φάση του Μουντιάλ U17, η νέα μεγάλη απώλεια της Παρί Σεν Ζερμέν (Ντουέ) και η δήλωση του Ποτσετίνο για τους στόχους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που σήκωσε συζήτηση.
Τα χαρακτηριστικά της Εθνικής Παίδων που εντυπωσιάζει στην τελική φάση του Μουντιάλ U17, η νέα μεγάλη απώλεια της Παρί Σεν Ζερμέν (Ντουέ) και η δήλωση του Ποτσετίνο για τους στόχους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που σήκωσε συζήτηση.
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