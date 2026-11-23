Είναι ο Ζίβκοβιτς ο παίκτης του ΠΑΟΚ που έχει προσαρμοστεί καλύτερα από κάθε άλλον στο νεοπαγές 4-4-2 του Λίσι και ποιος ο βαθμός αφομοίωσης του νέου συστήματος; Μήπως η παρουσία των Σιπιόνι - Γιάγκουσιτς εκθέτει λίγο τους προπονητές τους; Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας δίνουν τις απαντήσεις στο δωδέκατο επεισόδιο του «Win Win».Τα χαρακτηριστικά της Εθνικής Παίδων που εντυπωσιάζει στην τελική φάση του Μουντιάλ U17, η νέα μεγάλη απώλεια της Παρί Σεν Ζερμέν (Ντουέ) και η δήλωση του Ποτσετίνο για τους στόχους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που σήκωσε συζήτηση.