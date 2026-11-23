Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας - Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.





Με νίκες προχώρησαν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με το τρίτο ημίχρονο των αγώνων να είναι πολύ… πλούσιο.





Τα σοβαρά παράπονα της ΑΕΚ για την αποβολή του Μάρκο Νίκολιτς στο ματς με την Καλαμάτα, μία εβδομάδα πριν το μεγάλο ντέρμπι μα τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα.



Το… χαστούκι του ΠΑΟΚ στον Άρη, στο μεγάλο ντέρμπι της Stoiximan GBL. Πώς ο Τρινκέρι… μπλόκαρε τον Βασίλη Σπανούλη και ο Δικέφαλος του βορρά εξακολουθεί να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.





Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.



Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ



Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ



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Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό



Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ



Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Στο « The Football Show » της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου: Επανέναρξη του πρωταθλήματος Stoiximan Super League και είχε τα πάντα, τα οποία θα αναλυθούν στην εκπομπή. Ολα τα highlights από τα ματς της 11ης αγωνιστικής και οι αμφισβητούμενες φάσεις που σήκωσαν… σκόνη και συζητιούνται από χθες το βράδυ.Με νίκες προχώρησαν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με το τρίτο ημίχρονο των αγώνων να είναι πολύ… πλούσιο.Οι αιχμές του Ολυμπιακού για τη διαιτησία στο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ και η απάντηση των «πράσινων»!Τα σοβαρά παράπονα της ΑΕΚ για την αποβολή του Μάρκο Νίκολιτς στο ματς με την Καλαμάτα, μία εβδομάδα πριν το μεγάλο ντέρμπι μα τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα.Το… χαστούκι του ΠΑΟΚ στον Άρη, στο μεγάλο ντέρμπι της Stoiximan GBL. Πώς ο Τρινκέρι… μπλόκαρε τον Βασίλη Σπανούλη και ο Δικέφαλος του βορρά εξακολουθεί να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.Ολα τα highlights και από το πρωτάθλημα μπάσκετ.Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚΟ Γιάννης Σερέτης για τον ΠαναθηναϊκόΟ Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον ΟλυμπιακόΟ Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚΟ Φώτης Πλιάκος για τον Άρη

Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.



Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ



Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.