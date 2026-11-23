Σκέρτσος: Στις αρχές του 2027 το Σπίτι μου 3 με όριο ηλικίας τα 55 έτη, ακολουθεί η «προσιτή κατοικία» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα
Σκέρτσος: Στις αρχές του 2027 το Σπίτι μου 3 με όριο ηλικίας τα 55 έτη, ακολουθεί η «προσιτή κατοικία» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα
Ο Άκης Σκέρτσος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει συνολικά 55 μέτρα στεγαστικής πολιτικής, ύψους 8 δισ. ευρώ, που στηρίζουν 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά
Στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» που, όπως είπε, έρχεται στις αρχές του 2027 αλλά και στη χρηματοδότηση για προσιτή κατοικία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.
Όπως είπε ο κ. Σκέρτσος στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, το πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3» θα έχει κόστος 2 δισ. ευρώ ενώ τα όρια ηλικίας των δικαιούχων θα τεθούν στα 55 έτη.
Πρόσθεσε, δε, ότι έρχεται και η χρηματοδότηση προσιτής κατοικίας που αφορά τη δημιουργία 2.800 κατοικιών σε τρία αδρανή στρατόπεδα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, ένα πρόγραμμα ύψους 480 εκατομμύρια ευρώ, η προκήρυξη για το οποίο αναμένεται το επόμενο εξάμηνο με στόχο τα σπίτια να είναι έτοιμα στα τέλη του 2028 - αρχές 2029.
Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Επικρατείας υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει συνολικά 55 μέτρα για το στεγαστικό, ύψους 8 δισ. ευρώ, που στηρίζουν 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, κάνοντας αναφορά στην επιστροφή ενός ενοικίου σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, στα 2,5 δισ. ευρώ που δόθηκαν μεταξύ άλλων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενεργειακή αναβάθμιση 100.000 κατοικιών και στα 25.000 νοικοκυριά που απέκτησαν κατοικία χάρη στα προγράμματα Σπίτι Μου 1 και 2
«Και το τελευταίο ευρώ που δίνουμε, θέλουμε να πηγαίνει στην τσέπη του πολίτη», ξεκαθάρισε ο κ. Σκέρτσος, ο οποίος τόνισε ότι από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα παρουσιάζει την 8η μεγαλύτερη αύξηση εισοδημάτων στην ΕΕ, ύψους 22%, όταν ο μέσος όρος μεταβολής των εισοδημάτων στην ΕΕ αυτά τα 6 χρόνια ήταν 14%.
Απαντώντας, τέλος, στην κριτική της αντιπολίτευσης για σύγκριση των μισθών στη χώρα μας με τη Βουλγαρία, έκανε λόγο για «λαθροχειρία», σημειώνοντας ότι η χώρα μας στα εισοδήματα συγκρίνεται με την Πορτογαλία επισημαίνοντας ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν μισθολογικά στη 19η θέση στην ΕΕ και πλέον είναι στη 17η.
Όπως είπε ο κ. Σκέρτσος στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, το πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3» θα έχει κόστος 2 δισ. ευρώ ενώ τα όρια ηλικίας των δικαιούχων θα τεθούν στα 55 έτη.
Πρόσθεσε, δε, ότι έρχεται και η χρηματοδότηση προσιτής κατοικίας που αφορά τη δημιουργία 2.800 κατοικιών σε τρία αδρανή στρατόπεδα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, ένα πρόγραμμα ύψους 480 εκατομμύρια ευρώ, η προκήρυξη για το οποίο αναμένεται το επόμενο εξάμηνο με στόχο τα σπίτια να είναι έτοιμα στα τέλη του 2028 - αρχές 2029.
Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Επικρατείας υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει συνολικά 55 μέτρα για το στεγαστικό, ύψους 8 δισ. ευρώ, που στηρίζουν 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, κάνοντας αναφορά στην επιστροφή ενός ενοικίου σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, στα 2,5 δισ. ευρώ που δόθηκαν μεταξύ άλλων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενεργειακή αναβάθμιση 100.000 κατοικιών και στα 25.000 νοικοκυριά που απέκτησαν κατοικία χάρη στα προγράμματα Σπίτι Μου 1 και 2
«Και το τελευταίο ευρώ που δίνουμε, θέλουμε να πηγαίνει στην τσέπη του πολίτη», ξεκαθάρισε ο κ. Σκέρτσος, ο οποίος τόνισε ότι από το 2019 έως το 2025 η Ελλάδα παρουσιάζει την 8η μεγαλύτερη αύξηση εισοδημάτων στην ΕΕ, ύψους 22%, όταν ο μέσος όρος μεταβολής των εισοδημάτων στην ΕΕ αυτά τα 6 χρόνια ήταν 14%.
Απαντώντας, τέλος, στην κριτική της αντιπολίτευσης για σύγκριση των μισθών στη χώρα μας με τη Βουλγαρία, έκανε λόγο για «λαθροχειρία», σημειώνοντας ότι η χώρα μας στα εισοδήματα συγκρίνεται με την Πορτογαλία επισημαίνοντας ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν μισθολογικά στη 19η θέση στην ΕΕ και πλέον είναι στη 17η.
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