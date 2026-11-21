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«Τρέλα» για Τζολάκη στην Αγγλία: «Στην Άρσεναλ θα ήταν καλύτερος από τον Ράγια»
«Τρέλα» για Τζολάκη στην Αγγλία: «Στην Άρσεναλ θα ήταν καλύτερος από τον Ράγια»
Μια ιδιαίτερα αποθεωτική ανάρτηση στα social media βάζει τον Κωνσταντίνο Τζολάκη στο ίδιο κάδρο με τον Νταβίντ Ράγια, υποστηρίζοντας ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας θα μπορούσε να ξεπεράσει τον Ισπανό εάν αγωνιζόταν στην Άρσεναλ!
Ο διεθνής γκολκίπερ, που συνεχίζει την καριέρα του στη Χαλ, έχει συγκεντρώσει θετικά σχόλια για τις εμφανίσεις του στην Premier League, με έναν φίλο των «κανονιέρηδων» να προχωρά σε μια ιδιαίτερα τολμηρή σύγκριση.
Στην ανάρτηση παρατίθενται τα στατιστικά των δύο τερματοφυλάκων στις πρώτες δέκα συμμετοχές τους στο πρωτάθλημα. Ο Τζολάκης έχει δεχθεί 11 γκολ, διατηρώντας τρεις φορές ανέπαφη την εστία του, ενώ ο Ράγια μετρά πέντε γκολ παθητικό και επτά clean sheets.
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Στην ανάρτηση παρατίθενται τα στατιστικά των δύο τερματοφυλάκων στις πρώτες δέκα συμμετοχές τους στο πρωτάθλημα. Ο Τζολάκης έχει δεχθεί 11 γκολ, διατηρώντας τρεις φορές ανέπαφη την εστία του, ενώ ο Ράγια μετρά πέντε γκολ παθητικό και επτά clean sheets.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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