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Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου (21/11), με σημαντικές αναμετρήσεις από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, αλλά και δράση από το MotoGP και το τένις.Από το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης για την GBL, η αναμέτρηση Καλαμάτα - ΑΕΚ για τη Super League, καθώς και οι αγώνες Μάντσεστερ Σίτι - Φούλαμ, Τσέλσι - Λιντς και Νιουκάστλ - Άρσεναλ για την Premier League. Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στο Ρεάλ Μαδρίτης - Θέλτα, στους ημιτελικούς των ATP Finals και στις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα Sprint του MotoGP στην Πορτογαλία.10:35 Magenta Sport 5 | Moto3 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)11:20 Magenta Sport 5 | Moto2 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)12:05 Magenta Sport 5 | MotoGP – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Super Cup Μπάσκετ με Αμαξίδιο – Τελικός (Super Cup)12:45 Magenta Sport 5 | MotoGP – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)13:00 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (1ος Ημιτελικός Διπλού)13:30 Novasports Premier League | Premier League Kick-off (Premier League)14:30 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ (Premier League)14:30 Magenta Sport 3 | Μίλγουολ – ΚΠΡ (Championship)14:40 Magenta Sport 5 | Moto3 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)