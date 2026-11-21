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Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ - Άρης, το Καλαμάτα - ΑΕΚ και τα μεγάλα ματς της Premier League
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ - Άρης, το Καλαμάτα - ΑΕΚ και τα μεγάλα ματς της Premier League
Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (21/11), με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, MotoGP και ημιτελικούς των ATP Finals – Αναλυτικά οι ώρες και τα κανάλια όλων των αγώνων
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του Σαββάτου (21/11), με σημαντικές αναμετρήσεις από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, αλλά και δράση από το MotoGP και το τένις.
Από το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης για την GBL, η αναμέτρηση Καλαμάτα - ΑΕΚ για τη Super League, καθώς και οι αγώνες Μάντσεστερ Σίτι - Φούλαμ, Τσέλσι - Λιντς και Νιουκάστλ - Άρσεναλ για την Premier League. Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στο Ρεάλ Μαδρίτης - Θέλτα, στους ημιτελικούς των ATP Finals και στις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα Sprint του MotoGP στην Πορτογαλία.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου:
10:35 Magenta Sport 5 | Moto3 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:20 Magenta Sport 5 | Moto2 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:05 Magenta Sport 5 | MotoGP – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Super Cup Μπάσκετ με Αμαξίδιο – Τελικός (Super Cup)
12:45 Magenta Sport 5 | MotoGP – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:00 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (1ος Ημιτελικός Διπλού)
13:30 Novasports Premier League | Premier League Kick-off (Premier League)
14:30 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ (Premier League)
14:30 Magenta Sport 3 | Μίλγουολ – ΚΠΡ (Championship)
14:40 Magenta Sport 5 | Moto3 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
Από το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα ξεχωρίζουν το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης για την GBL, η αναμέτρηση Καλαμάτα - ΑΕΚ για τη Super League, καθώς και οι αγώνες Μάντσεστερ Σίτι - Φούλαμ, Τσέλσι - Λιντς και Νιουκάστλ - Άρσεναλ για την Premier League. Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στο Ρεάλ Μαδρίτης - Θέλτα, στους ημιτελικούς των ATP Finals και στις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα Sprint του MotoGP στην Πορτογαλία.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου:
10:35 Magenta Sport 5 | Moto3 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:20 Magenta Sport 5 | Moto2 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:05 Magenta Sport 5 | MotoGP – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Super Cup Μπάσκετ με Αμαξίδιο – Τελικός (Super Cup)
12:45 Magenta Sport 5 | MotoGP – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:00 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (1ος Ημιτελικός Διπλού)
13:30 Novasports Premier League | Premier League Kick-off (Premier League)
14:30 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ (Premier League)
14:30 Magenta Sport 3 | Μίλγουολ – ΚΠΡ (Championship)
14:40 Magenta Sport 5 | Moto3 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης Β (Super League 2)
15:00 Magenta Sport 3 League | Αλαβές – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (LaLiga)
15:30 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (1ος Ημιτελικός Μονού)
15:35 Magenta Sport 5 | Moto2 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
16:00 Novasports Prime | Matchday Live (Minute by Minute)
16:00 Magenta Sport 1 | Κόμο – Κάλιαρι (Serie A)
16:00 Magenta Sport 2 | Λάτσιο – Λέτσε (Serie A)
16:30 Novasports Extra 2 | Έλβερσμπεργκ – Φράιμπουργκ (Bundesliga)
16:30 Novasports Extra 1 | Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία (Bundesliga)
16:30 Novasports 6HD | Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ (Bundesliga)
16:30 Novasports 5HD | Λεβερκούζεν – Πάντερμπορν (Bundesliga)
16:30 Novasports 3HD | Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ (Bundesliga)
16:45 Magenta Sport 5 | MotoGP – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Tissot Sprint)
17:00 Novasports Premier League | Τσέλσι – Λιντς (Premier League)
17:00 Novasports Start | Τότεναμ – Ίπσουιτς (Premier League)
17:00 Novasports News | Κόβεντρι – Κρίσταλ Πάλας (Premier League)
17:00 Novasports 4HD | Άστον Βίλα – Σάντερλαντ (Premier League)
17:00 Novasports 2HD | Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League)
17:00 Magenta Sport 4 | Γουλβς – Τσάρλτον (Championship)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός (Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών)
17:00 Magenta Sport 3 | Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ (Cyprus League)
17:15 Magenta Sport 4 League | Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια (LaLiga)
17:30 Novasports Extra 3 | Ναϊμέγκεν – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie)
17:30 ΣΚΑΪ | ΠΑΟΚ – Άρης (GBL)
19:00 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (2ος Ημιτελικός Διπλού)
19:00 Magenta Sport 1 | Πάρμα – Ρόμα (Serie A)
19:30 Novasports 1 League | Καλαμάτα – ΑΕΚ (Super League)
19:30 Novasports Premier League | Νιουκάστλ – Άρσεναλ (Premier League)
19:30 Novasports Prime | Σάλκε – Στουτγκάρδη (Bundesliga)
19:30 Magenta Sport 3 League | Σεβίλλη – Μπέτις (LaLiga)
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ολυμπιακός – Πανιώνιος ΓΣΣ (Volley League)
19:45 Novasports 2HD | Φέγενορντ – Εξέλσιορ (Eredivisie)
20:00 Magenta Sport 4 | Φιλαδέλφεια 76ερς – Μιλγουόκι Μπακς (NBA)
20:00 Magenta Sport 8 | Γίρι Προτσάσκα – Νάβαχο Στίρλινγκ (UFC Fight Night)
21:30 Novasports Start | Ζανκτ Πάουλι – Μπόχουμ (Bundesliga 2)
21:30 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (2ος Ημιτελικός Μονού)
21:45 Magenta Sport 1 | Νάπολι – Τορίνο (Serie A)
22:00 Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα (LaLiga)
22:00 Action 24 | Αρχεντίνος Τζούνιορς – Ιντεπεντιέντε (Liga Profesional Clausura)
22:00 Magenta Sport 3 | Μάδεργουελ – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)
15:00 Magenta Sport 3 League | Αλαβές – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (LaLiga)
15:30 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (1ος Ημιτελικός Μονού)
15:35 Magenta Sport 5 | Moto2 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)
16:00 Novasports Prime | Matchday Live (Minute by Minute)
16:00 Magenta Sport 1 | Κόμο – Κάλιαρι (Serie A)
16:00 Magenta Sport 2 | Λάτσιο – Λέτσε (Serie A)
16:30 Novasports Extra 2 | Έλβερσμπεργκ – Φράιμπουργκ (Bundesliga)
16:30 Novasports Extra 1 | Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία (Bundesliga)
16:30 Novasports 6HD | Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ (Bundesliga)
16:30 Novasports 5HD | Λεβερκούζεν – Πάντερμπορν (Bundesliga)
16:30 Novasports 3HD | Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ (Bundesliga)
16:45 Magenta Sport 5 | MotoGP – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Tissot Sprint)
17:00 Novasports Premier League | Τσέλσι – Λιντς (Premier League)
17:00 Novasports Start | Τότεναμ – Ίπσουιτς (Premier League)
17:00 Novasports News | Κόβεντρι – Κρίσταλ Πάλας (Premier League)
17:00 Novasports 4HD | Άστον Βίλα – Σάντερλαντ (Premier League)
17:00 Novasports 2HD | Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League)
17:00 Magenta Sport 4 | Γουλβς – Τσάρλτον (Championship)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός (Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών)
17:00 Magenta Sport 3 | Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ (Cyprus League)
17:15 Magenta Sport 4 League | Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια (LaLiga)
17:30 Novasports Extra 3 | Ναϊμέγκεν – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie)
17:30 ΣΚΑΪ | ΠΑΟΚ – Άρης (GBL)
19:00 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (2ος Ημιτελικός Διπλού)
19:00 Magenta Sport 1 | Πάρμα – Ρόμα (Serie A)
19:30 Novasports 1 League | Καλαμάτα – ΑΕΚ (Super League)
19:30 Novasports Premier League | Νιουκάστλ – Άρσεναλ (Premier League)
19:30 Novasports Prime | Σάλκε – Στουτγκάρδη (Bundesliga)
19:30 Magenta Sport 3 League | Σεβίλλη – Μπέτις (LaLiga)
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ολυμπιακός – Πανιώνιος ΓΣΣ (Volley League)
19:45 Novasports 2HD | Φέγενορντ – Εξέλσιορ (Eredivisie)
20:00 Magenta Sport 4 | Φιλαδέλφεια 76ερς – Μιλγουόκι Μπακς (NBA)
20:00 Magenta Sport 8 | Γίρι Προτσάσκα – Νάβαχο Στίρλινγκ (UFC Fight Night)
21:30 Novasports Start | Ζανκτ Πάουλι – Μπόχουμ (Bundesliga 2)
21:30 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (2ος Ημιτελικός Μονού)
21:45 Magenta Sport 1 | Νάπολι – Τορίνο (Serie A)
22:00 Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα (LaLiga)
22:00 Action 24 | Αρχεντίνος Τζούνιορς – Ιντεπεντιέντε (Liga Profesional Clausura)
22:00 Magenta Sport 3 | Μάδεργουελ – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)
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