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Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο
Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο
Τα οστά βρέθηκαν από άστεγο
Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άστεγος εντόπισε τα οστά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στις οδούς Μενεμάχου και Λιοσίων και ενημέρωσε την Αστυνομία.
Στο σημείο έχουν μεταβεί στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα οστά ανήκουν σε άνδρα ή γυναίκα, ενώ παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άστεγος εντόπισε τα οστά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στις οδούς Μενεμάχου και Λιοσίων και ενημέρωσε την Αστυνομία.
Στο σημείο έχουν μεταβεί στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν τα οστά ανήκουν σε άνδρα ή γυναίκα, ενώ παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο.
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