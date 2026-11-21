Πιερρακάκης για τον προϋπολογισμό του 2027: Αποτυπώνει μια Ελλάδα που διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στην Ευρώπη και τον κόσμο
Πιερρακάκης για τον προϋπολογισμό του 2027: Αποτυπώνει μια Ελλάδα που διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στην Ευρώπη και τον κόσμο
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε ότι ο νέος προϋπολογισμός στηρίζεται σε όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη νέων στόχων
Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι αποτυπώνει μια Ελλάδα που διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στην Ευρώπη και τον κόσμο.
Ο υπουργός συνόδευσε την ανάρτησή του με σχετικό βίντεο, επισημαίνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός στηρίζεται σε όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη νέων στόχων.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη:
«Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2027, τον οποίο καταθέσαμε χθες στη Βουλή με τον Θάνο Πετραλιά, αποτυπώνει μια Ελλάδα που διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στηρίζεται σε όσα πετύχαμε και ανοίγει τον δρόμο για όσα μπορούμε να κατακτήσουμε».
Ο υπουργός συνόδευσε την ανάρτησή του με σχετικό βίντεο, επισημαίνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός στηρίζεται σε όσα έχουν ήδη επιτευχθεί και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη νέων στόχων.
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2027, τον οποίο καταθέσαμε χθες στη Βουλή με τον @ThanosPetralias, αποτυπώνει μια Ελλάδα που διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στηρίζεται σε όσα πετύχαμε και ανοίγει τον δρόμο για όσα μπορούμε να κατακτήσουμε. pic.twitter.com/2IihacBm6S— Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) November 21, 2026
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη:
«Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2027, τον οποίο καταθέσαμε χθες στη Βουλή με τον Θάνο Πετραλιά, αποτυπώνει μια Ελλάδα που διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στηρίζεται σε όσα πετύχαμε και ανοίγει τον δρόμο για όσα μπορούμε να κατακτήσουμε».
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