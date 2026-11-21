δεν ακολουθεί ποτέ τις κλασικές επιλογές όσον αφορά το χριστουγεννιάτικο δέντρο που φιλοξενεί σε κάθε εορταστική περίοδο. Κάθε χειμώνα, το κέντρο της αίθουσάς του μεταμορφώνεται χάρη σε μια εντυπωσιακή θεματική κατασκευή που κλέβει τις εντυπώσεις τόσο των ταξιδιωτών όσο και των Λονδρέζων.Πέρυσι, το δέντρο θύμιζε ένα γιγάντιο μουσικό κουτί ύψους 12 μέτρων, το οποίο είχε υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Γκρέιτ Όρμοντ Στριτ. Το 2024, την παράσταση έκλεψαν 100 πράσινοι και χρυσοί φωτισμένοι πύργοι γεμάτοι μικροσκοπικά παράθυρα, μια δημιουργία εμπνευσμένη από τον μαγικό κόσμο του κινηματογραφικού μιούζικαλ «Wicked», ενώ έναν χρόνο νωρίτερα το κέντρο του σταθμού στόλιζε ένα δέντρο φτιαγμένο από περισσότερα από 3.000 βιβλία.Για τα φετινά Χριστούγεννα, το δέντρο του St Pancras, ύψους 11 μέτρων, είναι εμπνευσμένο από την παραδοσιακή γερμανική χριστουγεννιάτικη πυραμίδα. Για την υλοποίηση του έργου, ο σταθμός ένωσε τις δυνάμεις του με τον Γερμανικό Οργανισμό Τουρισμού και τον διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο Hilton.Πρόκειται γιαο οποίος δεσπόζει πάνω σε μια εντυπωσιακή βάση που θυμίζει καρουζέλ. Τον πύργο κοσμούν τρία επίπεδα γεμάτα μικρογραφίες γερμανικών τοπίων και εορταστικών σκηνών τις οποίες ζωντανεύουν εντυπωσιακές χειροποίητες φιγούρες που περιστρέφονται, ενώ όλο το θέαμα φωτίζουν λαμπτήρες σε σχήμα κόκκινων κεριών.Στη βάση της κατασκευής,προσφέρουν μια σπάνια ματιά στα αξιοθέατα και τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις των 16 ομοσπονδιακών κρατιδίων της χώρας, την ώρα που διαδραστικά πάνελ καλούν τους περαστικούς να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους.Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Από την 1η έως τις 24 Δεκεμβρίου, το δέντρο θα λειτουργεί ως ένα γιγάντιο ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης (advent calendar), φωτίζοντας καθημερινά και από ένα νέο παράθυρο. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 24 ημερών, οι επισκέπτες του σταθμού θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πλούσια δώρα μέσα από καθημερινές κληρώσεις, όπως ταξίδια με τρένο και διαμονές σε ξενοδοχεία της εμβληματικής αλυσίδας.Σύμφωνα με το βρετανικό Time Out, για την κατασκευή της περίτεχνης δημιουργίας εργάστηκαν 18 τεχνίτες για περισσότερες από 2.300 ώρες. Το πρωτότυπο γιορτινό δέντρο θα κοσμεί τον σταθμό έως και το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2027.